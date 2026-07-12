Interpol arrête 5 811 escrocs dans 97 pays : en France, l'arnaque au faux conseiller explose de 159 %

Quatre mois de traque dans 97 pays
L'opération First Light 2026 a mobilisé les polices de 97 pays entre le 15 janvier et le 30 avril. Cible : les réseaux de fraude par ingénierie sociale, de l'arnaque sentimentale à la compromission de messageries professionnelles.
Le bilan publié par Interpol le 9 juillet aligne 5 811 personnes arrêtées, 293 millions de dollars d'actifs saisis, 31 014 comptes bancaires gelés et plus de 142 000 victimes identifiées dans le monde.
En Eswatini, les enquêteurs ont découvert la réplique grandeur nature d'un commissariat brésilien, avec uniformes, insignes et équipement, utilisée pour convaincre les victimes par appel vidéo de transférer leur argent.
Le bilan publié par Interpol le 9 juillet aligne 5 811 personnes arrêtées, 293 millions de dollars d'actifs saisis, 31 014 comptes bancaires gelés et plus de 142 000 victimes identifiées dans le monde.
En Eswatini, les enquêteurs ont découvert la réplique grandeur nature d'un commissariat brésilien, avec uniformes, insignes et équipement, utilisée pour convaincre les victimes par appel vidéo de transférer leur argent.
Cinq arnaques, un même profil de victime
Les cinq catégories de fraude ciblées par First Light ne sont pas choisies au hasard. Elles ont un point commun : chacune exploite la confiance plutôt que la technique.
L'escroc ne pirate pas votre ordinateur, il vous parle, il vous rassure, il vous presse d'agir.
L'arnaque sentimentale passe par un site de rencontre ou un réseau social. Le faux profil entretient une relation pendant des semaines, parfois des mois, avant de demander un transfert d'argent pour une urgence médicale ou un billet d'avion.
En Thaïlande, les enquêteurs de First Light ont découvert qu'un suspect de 20 ans avait fait transiter plus de 122,5 millions de dollars en dix mois via des cryptomonnaies, en blanchissant les gains de ces arnaques.
La sextorsion frappe par mail ou messagerie. Un inconnu prétend détenir des images compromettantes et exige un paiement immédiat pour ne pas les diffuser.
La menace est souvent fabriquée de toute pièce, mais la honte fait payer.
L'usurpation d'identité institutionnelle imite l'Assurance Maladie, la Cnav, l'Agirc-Arrco ou les impôts. Selon la Fédération bancaire française, 82 % des seniors estiment que leur génération est plus ciblée que les autres par ces méthodes.
La fraude à l'investissement promet des rendements miraculeux sur des placements en cryptomonnaie, en forêt ou en panneaux solaires. Et la compromission de messagerie professionnelle vise les entreprises, mais touche aussi les particuliers quand l'escroc se fait passer pour un fournisseur d'énergie ou un artisan.
Sur ces cinq catégories, les personnes de plus de 65 ans présentent un montant moyen de perte supérieur à 2 000 euros, contre 1 310 euros pour les 25-44 ans, selon l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement de la Banque de France.
L'escroc ne pirate pas votre ordinateur, il vous parle, il vous rassure, il vous presse d'agir.
L'arnaque sentimentale passe par un site de rencontre ou un réseau social. Le faux profil entretient une relation pendant des semaines, parfois des mois, avant de demander un transfert d'argent pour une urgence médicale ou un billet d'avion.
En Thaïlande, les enquêteurs de First Light ont découvert qu'un suspect de 20 ans avait fait transiter plus de 122,5 millions de dollars en dix mois via des cryptomonnaies, en blanchissant les gains de ces arnaques.
La sextorsion frappe par mail ou messagerie. Un inconnu prétend détenir des images compromettantes et exige un paiement immédiat pour ne pas les diffuser.
La menace est souvent fabriquée de toute pièce, mais la honte fait payer.
L'usurpation d'identité institutionnelle imite l'Assurance Maladie, la Cnav, l'Agirc-Arrco ou les impôts. Selon la Fédération bancaire française, 82 % des seniors estiment que leur génération est plus ciblée que les autres par ces méthodes.
La fraude à l'investissement promet des rendements miraculeux sur des placements en cryptomonnaie, en forêt ou en panneaux solaires. Et la compromission de messagerie professionnelle vise les entreprises, mais touche aussi les particuliers quand l'escroc se fait passer pour un fournisseur d'énergie ou un artisan.
Sur ces cinq catégories, les personnes de plus de 65 ans présentent un montant moyen de perte supérieur à 2 000 euros, contre 1 310 euros pour les 25-44 ans, selon l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement de la Banque de France.
En France, 500 000 victimes assistées en un an
Le rapport d'activité 2025 de Cybermalveillance.gouv.fr, publié en mars 2026, pose un constat sans ambiguïté. La plateforme nationale a franchi le cap des 500 000 victimes assistées, en hausse de 20 % sur un an.
L'hameçonnage représente à lui seul un tiers des demandes d'assistance des particuliers, en progression de 71 %. Le piratage de compte suit, puis les violations de données qui ont doublé en volume.
C'est l'arnaque au faux conseiller bancaire qui montre la trajectoire la plus préoccupante : +159 % de demandes d'assistance en 2025. Le mode opératoire s'est professionnalisé au point que des escrocs sous-traitent désormais à des équipes de terrain, les « faux coursiers », mandatées pour venir récupérer physiquement la carte bancaire de la victime à son domicile.
En parallèle, 60 % des plaintes déposées pour escroquerie ou abus de faiblesse en France le sont par des personnes âgées. L'enquête du Crédoc révélée par franceinfo en février 2026 indique que quatre Français sur dix déclarent avoir été victimes de cybermalveillance en 2025.
Les moins de 25 ans sont les plus touchés en fréquence, mais le rapport de Cybermalveillance.gouv.fr souligne que les arnaques par manipulation psychologique ciblent spécifiquement les retraités pour des montants unitaires plus élevés.
L'hameçonnage représente à lui seul un tiers des demandes d'assistance des particuliers, en progression de 71 %. Le piratage de compte suit, puis les violations de données qui ont doublé en volume.
C'est l'arnaque au faux conseiller bancaire qui montre la trajectoire la plus préoccupante : +159 % de demandes d'assistance en 2025. Le mode opératoire s'est professionnalisé au point que des escrocs sous-traitent désormais à des équipes de terrain, les « faux coursiers », mandatées pour venir récupérer physiquement la carte bancaire de la victime à son domicile.
En parallèle, 60 % des plaintes déposées pour escroquerie ou abus de faiblesse en France le sont par des personnes âgées. L'enquête du Crédoc révélée par franceinfo en février 2026 indique que quatre Français sur dix déclarent avoir été victimes de cybermalveillance en 2025.
Les moins de 25 ans sont les plus touchés en fréquence, mais le rapport de Cybermalveillance.gouv.fr souligne que les arnaques par manipulation psychologique ciblent spécifiquement les retraités pour des montants unitaires plus élevés.
Dix secondes pour vider un compte
Depuis octobre 2025, les virements instantanés sont gratuits et obligatoires dans toutes les banques françaises. L'argent part en moins de dix secondes, 24 heures sur 24, et le transfert est irréversible.
Le faux conseiller qui obtient un code de validation déclenche un virement instantané vers un compte tiers. Le temps que la victime réalise la fraude, l'argent a déjà quitté le pays.
Le mécanisme I-GRIP d'Interpol, utilisé pendant First Light pour geler des transferts en temps réel, a permis de bloquer notamment un virement de 6,6 millions de dollars entre Singapour et Oman.
Mais ce dispositif fonctionne entre États et entre polices. À l'échelle d'un retraité face à un appel en cours, aucun bouton d'urgence n'existe.
Le faux conseiller qui obtient un code de validation déclenche un virement instantané vers un compte tiers. Le temps que la victime réalise la fraude, l'argent a déjà quitté le pays.
Le mécanisme I-GRIP d'Interpol, utilisé pendant First Light pour geler des transferts en temps réel, a permis de bloquer notamment un virement de 6,6 millions de dollars entre Singapour et Oman.
Mais ce dispositif fonctionne entre États et entre polices. À l'échelle d'un retraité face à un appel en cours, aucun bouton d'urgence n'existe.
Trois vérifications qui tiennent encore
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La première tient en une phrase : aucun organisme officiel, qu'il s'agisse de votre banque, de l'Assurance Maladie, de la Cnav ou de l'Agirc-Arrco, ne vous demandera jamais un code, un mot de passe ou un virement par téléphone, par SMS ou par mail.
Cette règle ne souffre aucune exception.
La deuxième concerne les messages qui mentionnent vos données personnelles. Les fuites massives de 2024 et 2025 ont mis sur le marché noir les noms, adresses, numéros de Sécurité sociale et plaques d'immatriculation de millions de Français.
Un SMS qui cite votre nom et votre adresse n'est pas une preuve de légitimité.
La troisième vise les appels entrants. La technique du spoofing permet à n'importe quel escroc d'afficher le numéro officiel de votre caisse de retraite ou de votre banque sur votre écran.
Le seul réflexe qui tient : raccrocher et rappeler l'organisme depuis le numéro imprimé sur votre dernier relevé ou sur votre carte bancaire.
Le paradoxe du coup de filet
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Les 5 811 arrestations représentent une fraction de la menace. Aux États-Unis, les pertes déclarées pour escroquerie par usurpation ont atteint 3,5 milliards de dollars en 2025 selon la FTC.
Interpol a saisi 293 millions sur l'ensemble du globe.
La prochaine opération traquera probablement des escrocs qui n'existent pas encore.