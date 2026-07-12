Interpol arrête 5 811 escrocs dans 97 pays : en France, l'arnaque au faux conseiller explose de 159 %

Les cinq catégories de fraude ciblées par First Light ne sont pas choisies au hasard. Elles ont un point commun : chacune exploite la confiance plutôt que la technique.



L'escroc ne pirate pas votre ordinateur, il vous parle, il vous rassure, il vous presse d'agir.



L'arnaque sentimentale passe par un site de rencontre ou un réseau social. Le faux profil entretient une relation pendant des semaines, parfois des mois, avant de demander un transfert d'argent pour une urgence médicale ou un billet d'avion.



En Thaïlande, les enquêteurs de First Light ont découvert qu'un suspect de 20 ans avait fait transiter plus de 122,5 millions de dollars en dix mois via des cryptomonnaies, en blanchissant les gains de ces arnaques.



La sextorsion frappe par mail ou messagerie. Un inconnu prétend détenir des images compromettantes et exige un paiement immédiat pour ne pas les diffuser.



La menace est souvent fabriquée de toute pièce, mais la honte fait payer.



L'usurpation d'identité institutionnelle imite l'Assurance Maladie, la Cnav, l'Agirc-Arrco ou les impôts. Selon la Fédération bancaire française, 82 % des seniors estiment que leur génération est plus ciblée que les autres par ces méthodes.



La fraude à l'investissement promet des rendements miraculeux sur des placements en cryptomonnaie, en forêt ou en panneaux solaires. Et la compromission de messagerie professionnelle vise les entreprises, mais touche aussi les particuliers quand l'escroc se fait passer pour un fournisseur d'énergie ou un artisan.



Sur ces cinq catégories, les personnes de plus de 65 ans présentent un montant moyen de perte supérieur à 2 000 euros, contre 1 310 euros pour les 25-44 ans, selon l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement de la Banque de France.