Arnaque au péage : c'est votre contrôle technique qui a donné votre n° d'immatriculation aux escrocs

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Arnaque au colis : ce SMS avec une photo à votre nom peut vider votre compte bancaire

La question que pose ce SMS personnalisé est simple : d'où viennent vos données ? La réponse tient en un nom et une date.En mars 2025, Autosur, l'un des plus grands réseaux français de contrôle technique automobile, a subi une cyberattaque massive. Les pirates ont extrait les noms, prénoms, adresses postales, adresses e-mail, numéros de téléphone et plaques d'immatriculation d'environAutosur a confirmé l'incident dans un communiqué officiel et précisé que les coordonnées bancaires n'avaient pas été compromises. Mais les données restantes suffisent largement à fabriquer un SMS crédible.La base volée a été mise en vente sur un forum spécialisé pour un prix compris entre 5 000 et 7 500 dollars. Un pirate y revendiquait 12,3 millions de lignes de données, sans que ces chiffres aient été vérifiés de manière indépendante.En croisant une plaque d'immatriculation avec le nom et le numéro de téléphone du propriétaire, les escrocs fabriquent un SMS qui donne l'illusion d'un contact officiel.Vous avez fait votre contrôle technique chez Autosur entre 2020 et 2025 ? Vos données sont potentiellement dans cette base.Les arnaqueurs ne s'en servent pas uniquement pour le péage : la même fuite alimente des campagnes de phishing au nom d'assureurs ou de la préfecture.Le rapport d'activité 2025 de Cybermalveillance.gouv.fr a explicitement identifié l'arnaque aux impayés de péage autoroutier comme une nouvelle forme d'hameçonnage. La plateforme a enregistré plus deen 2025, en hausse de 20 % sur un an.