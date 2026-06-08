Agirc-Arrco : cette vague de faux SMS affiche le vrai numéro de votre caisse sur votre écran

La technique qui rend cette vague d'arnaques plus redoutable que les précédentes porte un nom : le spoofing. Elle permet à un escroc d'afficher n'importe quel numéro officiel sur l'écran de votre téléphone, y compris celui de votre caisse de retraite.



Le vieux réflexe « je vérifie le numéro » ne protège plus. L'écran dit vrai, mais l'appel est faux.



Or depuis octobre 2025, un autre mécanisme aggrave le piège. Le règlement européen UE 2024/886 a rendu les virements instantanés gratuits et obligatoires dans toutes les banques françaises.



L'argent part en moins de dix secondes, 24 heures sur 24, week-end et jours fériés compris. Et le virement instantané est irréversible : une fois validé, aucune opposition n'est possible.



Selon l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, la fraude au virement représentait déjà 37 % de la valeur totale de la fraude bancaire en France au premier semestre 2025. La gratuité du virement instantané n'a fait qu'accélérer la tendance.



La combinaison est mécanique. Le faux conseiller gagne votre confiance par le numéro affiché, obtient un code de validation, déclenche un virement instantané vers un compte tiers, et dix secondes plus tard votre compte est vidé.



Vous comme moi, nous avons entendu parler du phishing par mail. Ce qui change ici, c'est que la fraude passe par trois canaux simultanés : le phishing (mail), le smishing (SMS) et le vishing (appel vocal), parfois dans la même journée, sur le même retraité.



L'Agirc-Arrco a constaté une accélération anormale des signalements depuis le 4 juin. Les escrocs reprennent le nom, le logo et parfois l'adresse d'expédition exacte de l'organisme pour lancer des campagnes d'hameçonnage à grande échelle.