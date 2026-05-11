Assurance retraite : ce faux mail à 267,14 € avec deadline au 5 mai déclenche la panique des retraités

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Comprendre l'arnaque par mail au faux complément de retraite de 267,14 euros signalée par la Cnav en mai 2026 © SeniorActu.com
Un mail trop bien ficelé pour être honnête
Le scénario tient en quatre lignes. Vous recevez un courriel signé « Mon Espace Retraite » qui annonce un réexamen de votre dossier après la revalorisation des pensions du 1er janvier 2026.
Un écart aurait été détecté entre les montants versés et ceux auxquels vous avez droit, et un complément de 267,14 euros doit vous être versé.
La somme est précise, ni ronde ni symbolique : suffisamment crédible pour ressembler à un calcul réel d'arriéré.
La référence du dossier (AR-2026-0847263) et la formule « vérifier vos coordonnées dans votre espace personnel avant le 5 mai » ajoutent la dernière couche de vernis administratif. Comme votre serviteur, beaucoup de retraités avouent qu'ils auraient pu cliquer.
Sauf que ce mail ne vient pas de la Cnav. Il s'agit d'une campagne de phishing massive, identifiée et signalée officiellement par l'Assurance retraite le 30 mars 2026.
Un écart aurait été détecté entre les montants versés et ceux auxquels vous avez droit, et un complément de 267,14 euros doit vous être versé.
La somme est précise, ni ronde ni symbolique : suffisamment crédible pour ressembler à un calcul réel d'arriéré.
La référence du dossier (AR-2026-0847263) et la formule « vérifier vos coordonnées dans votre espace personnel avant le 5 mai » ajoutent la dernière couche de vernis administratif. Comme votre serviteur, beaucoup de retraités avouent qu'ils auraient pu cliquer.
Sauf que ce mail ne vient pas de la Cnav. Il s'agit d'une campagne de phishing massive, identifiée et signalée officiellement par l'Assurance retraite le 30 mars 2026.
Trois adresses qui vous trahissent en une seconde
Les escrocs ont multiplié les façades. Trois adresses d'expéditeur ont été identifiées par la Cnav : [email protected], [email protected] et [email protected].
Aucune ne se termine par @lassuranceretraite.fr ou @cnav.fr. C'est le seul détail qui sépare un vrai mail d'un faux, et il tient en quelques caractères.
Le problème : la plupart des messageries n'affichent que le nom de l'expéditeur, pas son adresse complète. Si vous lisez vos mails sur smartphone, « Mon Espace Retraite » apparaît en gros, l'adresse réelle reste cachée derrière un clic supplémentaire.
D'où le réflexe à ancrer dès maintenant : avant toute action, cliquez sur le nom de l'expéditeur pour révéler son adresse complète.
Si elle contient un domaine inconnu, fantaisiste ou étranger, vous tenez l'indice qui vous épargnera quelques milliers d'euros. Et un voyage pénible chez votre conseillère bancaire.
Aucune ne se termine par @lassuranceretraite.fr ou @cnav.fr. C'est le seul détail qui sépare un vrai mail d'un faux, et il tient en quelques caractères.
Le problème : la plupart des messageries n'affichent que le nom de l'expéditeur, pas son adresse complète. Si vous lisez vos mails sur smartphone, « Mon Espace Retraite » apparaît en gros, l'adresse réelle reste cachée derrière un clic supplémentaire.
D'où le réflexe à ancrer dès maintenant : avant toute action, cliquez sur le nom de l'expéditeur pour révéler son adresse complète.
Si elle contient un domaine inconnu, fantaisiste ou étranger, vous tenez l'indice qui vous épargnera quelques milliers d'euros. Et un voyage pénible chez votre conseillère bancaire.
La deadline du 5 mai, un piège psychologique très étudié
Le mail fixe une date butoir : 5 mai 2026. Ce détail n'est pas anodin.
Les escrocs savent que l'urgence court-circuite la réflexion. Quand un retraité lit ce mail le 30 avril, il pense avoir cinq jours pour réagir et clique sans vérifier l'adresse de l'expéditeur.
Mais le piège est encore plus retors pour ceux qui le découvrent maintenant, après la date. La panique change de nature : le lecteur se dit qu'il a manqué un versement, que ses 267,14 euros sont peut-être perdus, qu'il doit absolument régulariser.
C'est exactement ce moment que les escrocs guettent.
Une seconde vague de mails va probablement arriver dans les jours qui viennent. Nouvelle deadline, nouveau montant, même piège : la mécanique se relance en boucle tant que des victimes mordent.
Les escrocs savent que l'urgence court-circuite la réflexion. Quand un retraité lit ce mail le 30 avril, il pense avoir cinq jours pour réagir et clique sans vérifier l'adresse de l'expéditeur.
Mais le piège est encore plus retors pour ceux qui le découvrent maintenant, après la date. La panique change de nature : le lecteur se dit qu'il a manqué un versement, que ses 267,14 euros sont peut-être perdus, qu'il doit absolument régulariser.
C'est exactement ce moment que les escrocs guettent.
Une seconde vague de mails va probablement arriver dans les jours qui viennent. Nouvelle deadline, nouveau montant, même piège : la mécanique se relance en boucle tant que des victimes mordent.
Le calendrier joue contre vous : la pension a été versée le 7 mai
Il faut comprendre pourquoi cette campagne tombe à ce moment précis. La Cnav a versé les pensions du régime général le jeudi 7 mai 2026, soit deux jours plus tôt que la date habituelle du 9.
En cause : le 8 mai férié, le 9 mai qui tombe un samedi. La caisse a avancé le virement pour éviter à 15 millions de retraités de patienter quatre jours bancaires.
Beaucoup de retraités regardent leur compte le 7, voient un virement, et se posent la question : est-ce bien le bon montant ? Un mail qui parle de complément, de recalcul, de versement supplémentaire tombe alors dans un terrain ultra-fertile.
Les fraudeurs ont synchronisé leur campagne sur ce calendrier précis.
Notez aussi que la revalorisation officielle de 2026 n'a eu lieu qu'une seule fois, le 1er janvier, à hauteur de 0,9 % pour la retraite de base. Aucun complément exceptionnel n'est versé en mai, ni à 267,14 euros, ni à aucun autre montant.
En cause : le 8 mai férié, le 9 mai qui tombe un samedi. La caisse a avancé le virement pour éviter à 15 millions de retraités de patienter quatre jours bancaires.
Beaucoup de retraités regardent leur compte le 7, voient un virement, et se posent la question : est-ce bien le bon montant ? Un mail qui parle de complément, de recalcul, de versement supplémentaire tombe alors dans un terrain ultra-fertile.
Les fraudeurs ont synchronisé leur campagne sur ce calendrier précis.
Notez aussi que la revalorisation officielle de 2026 n'a eu lieu qu'une seule fois, le 1er janvier, à hauteur de 0,9 % pour la retraite de base. Aucun complément exceptionnel n'est versé en mai, ni à 267,14 euros, ni à aucun autre montant.
Une variante SMS encore plus brutale qui circule en parallèle
La Cnav signale une seconde mécanique, en SMS cette fois. Le message est court et glacial : « [ALERTE-FRAUDE] Paiement de 978,00 € détecté sur lassuranceretraite.fr. Si vous n'êtes pas à l'origine, appelez immédiatement le Centre d'Opposition au 01 83 86 54 08 ».
Le numéro paraît officiel : indicatif parisien en 01 83, format rassurant qui imite les standards administratifs. Vous tombez en réalité sur un faux conseiller qui parle calmement, connaît votre nom, vous rassure et finit par vous demander vos codes pour « sécuriser le compte ».
Le scénario est connu, il porte un nom : le vishing, contraction de voice et phishing.
Trois règles tiennent en une ligne. La Cnav n'appelle jamais en urgence sur un numéro à rappeler, ne demande jamais vos codes par téléphone, et ne signale jamais un paiement suspect par SMS.
Le seul numéro valide pour joindre l'Assurance retraite est le 3960 (service gratuit, prix d'un appel).
Le numéro paraît officiel : indicatif parisien en 01 83, format rassurant qui imite les standards administratifs. Vous tombez en réalité sur un faux conseiller qui parle calmement, connaît votre nom, vous rassure et finit par vous demander vos codes pour « sécuriser le compte ».
Le scénario est connu, il porte un nom : le vishing, contraction de voice et phishing.
Trois règles tiennent en une ligne. La Cnav n'appelle jamais en urgence sur un numéro à rappeler, ne demande jamais vos codes par téléphone, et ne signale jamais un paiement suspect par SMS.
Le seul numéro valide pour joindre l'Assurance retraite est le 3960 (service gratuit, prix d'un appel).
Que faire si vous avez cliqué, ou si vous voulez prévenir
Si vous avez cliqué sur le lien et saisi vos coordonnées bancaires, la marche à suivre est précise. Contactez immédiatement votre banque pour faire opposition sur la carte, puis modifiez le mot de passe de votre espace personnel sur lassuranceretraite.fr.
Transmettez ensuite le mail dans son intégralité, en-tête compris, à [email protected]. Signalez aussi la fraude sur cybermalveillance.gouv.fr et déposez plainte si un débit a été constaté.
Si vous avez seulement reçu le mail sans cliquer, deux gestes utiles. Le transférer à [email protected] aide les équipes à cartographier la campagne, et le supprimer ensuite évite qu'un proche ne le voie.
Aucun organisme officiel ne vous demande jamais de vérifier vos coordonnées bancaires par mail ou par SMS.
Pour le reste, le 3960 répond à toutes vos questions sur votre pension. Tout ce qui passe par un autre canal mérite d'être suspecté.
Transmettez ensuite le mail dans son intégralité, en-tête compris, à [email protected]. Signalez aussi la fraude sur cybermalveillance.gouv.fr et déposez plainte si un débit a été constaté.
Si vous avez seulement reçu le mail sans cliquer, deux gestes utiles. Le transférer à [email protected] aide les équipes à cartographier la campagne, et le supprimer ensuite évite qu'un proche ne le voie.
Aucun organisme officiel ne vous demande jamais de vérifier vos coordonnées bancaires par mail ou par SMS.
Pour le reste, le 3960 répond à toutes vos questions sur votre pension. Tout ce qui passe par un autre canal mérite d'être suspecté.
Sources :
- Assurance retraite (Cnav), « Courriels et SMS frauduleux : soyez vigilant », mis à jour le 30 mars 2026
- Cybermalveillance.gouv.fr, Rapport d'activité 2025, mars 2026
- Carsat Aquitaine et Carsat Midi-Pyrénées, alertes nationales courriels et SMS frauduleux, mars 2026
- Meilleurtaux Placement, « Calendrier de versement des pensions du privé pour mai 2026 », avril 2026
- Assurance retraite (Cnav), « Courriels et SMS frauduleux : soyez vigilant », mis à jour le 30 mars 2026
- Cybermalveillance.gouv.fr, Rapport d'activité 2025, mars 2026
- Carsat Aquitaine et Carsat Midi-Pyrénées, alertes nationales courriels et SMS frauduleux, mars 2026
- Meilleurtaux Placement, « Calendrier de versement des pensions du privé pour mai 2026 », avril 2026