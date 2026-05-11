Arnaques

Assurance retraite : ce faux mail à 267,14 € avec deadline au 5 mai déclenche la panique des retraités

Le message arrive entre deux factures. Logo Assurance retraite, ton administratif, référence AR-2026-0847263 en bas de page. Un complément de 267,14 euros vous attend au titre de la revalorisation 2026, à condition de vérifier vos coordonnées avant le 5 mai. La date est passée depuis bientôt une semaine. Et c'est précisément maintenant que la panique commence.