Ce faux e-mail du Trésor public peut vider votre compte en 24 heures

Le message annonce une amende forfaitaire de 343,01 €. Si vous ne payez pas sous 24 heures, le montant est majoré à 675 €. Le tout accompagné d'un jargon administratif soigné : « SATD », « exécution », « dernier rappel ».



La SATD est une vraie procédure. Elle permet à l'État d'ordonner à votre banque de prélever une dette directement sur votre compte. Impôts impayés, amendes, frais de cantine : les motifs existent réellement. C'est ce qui rend la menace crédible aux yeux de ceux qui ne connaissent pas les détails du mécanisme.



Concrètement, voici ce que vous devez vérifier : une vraie SATD n'arrive jamais par e-mail. Elle est toujours notifiée par courrier postal, simultanément à la banque et au débiteur. Le tiers détenteur dispose ensuite de 30 jours pour verser les fonds. Aucune administration ne fixe un délai de 24 heures sous peine de majoration automatique.



Le montant affiché est lui aussi un indice. Les amendes officielles correspondent à des barèmes précis : 135 €, 375 €. Un chiffre à centimes comme 343,01 € n'existe dans aucun barème réel. Ce détail suffit à démasquer le piège.