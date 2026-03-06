Ce faux e-mail du Trésor public peut vider votre compte en 24 heures

Un e-mail qui imite parfaitement une procédure officielle
L'objet du message est glaçant : « Dernier rappel avant exécution de la Saisie Administrative (SATD) ». Un sigle que la plupart des Français ne connaissent pas. Et c'est justement ce qui rend ce faux e-mail aussi efficace.
Le ministère de l'Intérieur a lancé l'alerte cette semaine. Des milliers de personnes ont reçu ce courriel frauduleux qui se fait passer pour le Trésor public. Il menace d'une saisie directe sur votre compte bancaire. En quelques heures, la publication officielle a été partagée plus de 3 200 fois sur Facebook.
Voici comment fonctionne cette arnaque, qui est ciblé et surtout ce qu'il faut faire si vous recevez ce message.
Le ministère de l'Intérieur a lancé l'alerte cette semaine. Des milliers de personnes ont reçu ce courriel frauduleux qui se fait passer pour le Trésor public. Il menace d'une saisie directe sur votre compte bancaire. En quelques heures, la publication officielle a été partagée plus de 3 200 fois sur Facebook.
Voici comment fonctionne cette arnaque, qui est ciblé et surtout ce qu'il faut faire si vous recevez ce message.
Comment les escrocs exploitent la peur de la saisie bancaire
Le message annonce une amende forfaitaire de 343,01 €. Si vous ne payez pas sous 24 heures, le montant est majoré à 675 €. Le tout accompagné d'un jargon administratif soigné : « SATD », « exécution », « dernier rappel ».
La SATD est une vraie procédure. Elle permet à l'État d'ordonner à votre banque de prélever une dette directement sur votre compte. Impôts impayés, amendes, frais de cantine : les motifs existent réellement. C'est ce qui rend la menace crédible aux yeux de ceux qui ne connaissent pas les détails du mécanisme.
Concrètement, voici ce que vous devez vérifier : une vraie SATD n'arrive jamais par e-mail. Elle est toujours notifiée par courrier postal, simultanément à la banque et au débiteur. Le tiers détenteur dispose ensuite de 30 jours pour verser les fonds. Aucune administration ne fixe un délai de 24 heures sous peine de majoration automatique.
Le montant affiché est lui aussi un indice. Les amendes officielles correspondent à des barèmes précis : 135 €, 375 €. Un chiffre à centimes comme 343,01 € n'existe dans aucun barème réel. Ce détail suffit à démasquer le piège.
La SATD est une vraie procédure. Elle permet à l'État d'ordonner à votre banque de prélever une dette directement sur votre compte. Impôts impayés, amendes, frais de cantine : les motifs existent réellement. C'est ce qui rend la menace crédible aux yeux de ceux qui ne connaissent pas les détails du mécanisme.
Concrètement, voici ce que vous devez vérifier : une vraie SATD n'arrive jamais par e-mail. Elle est toujours notifiée par courrier postal, simultanément à la banque et au débiteur. Le tiers détenteur dispose ensuite de 30 jours pour verser les fonds. Aucune administration ne fixe un délai de 24 heures sous peine de majoration automatique.
Le montant affiché est lui aussi un indice. Les amendes officielles correspondent à des barèmes précis : 135 €, 375 €. Un chiffre à centimes comme 343,01 € n'existe dans aucun barème réel. Ce détail suffit à démasquer le piège.
Pourquoi les seniors sont en première ligne
Vous avez une adresse e-mail ? Vous êtes une cible potentielle. Mais les retraités sont particulièrement visés par ce type de campagne.
Selon une enquête du Crédoc publiée en février 2026, quatre Français sur dix ont été victimes de cybermalveillance en 2025. L'hameçonnage par e-mail reste la première menace pour les particuliers : il représente 38 % des demandes d'assistance sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr.
Les seniors possèdent en moyenne un patrimoine plus important que les actifs. Ils sont moins familiers avec les mécanismes du phishing. Et la peur d'un prélèvement forcé sur leur pension ou leur épargne provoque un réflexe de panique difficile à contrôler.
Les escrocs le savent. Le ton administratif du message est calibré pour toucher ceux qui ont l'habitude de recevoir des courriers officiels. Pas ceux qui baignent dans les arnaques numériques au quotidien. Un retraité seul, sans proche pour vérifier l'information, est la victime idéale.
Selon une enquête du Crédoc publiée en février 2026, quatre Français sur dix ont été victimes de cybermalveillance en 2025. L'hameçonnage par e-mail reste la première menace pour les particuliers : il représente 38 % des demandes d'assistance sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr.
Les seniors possèdent en moyenne un patrimoine plus important que les actifs. Ils sont moins familiers avec les mécanismes du phishing. Et la peur d'un prélèvement forcé sur leur pension ou leur épargne provoque un réflexe de panique difficile à contrôler.
Les escrocs le savent. Le ton administratif du message est calibré pour toucher ceux qui ont l'habitude de recevoir des courriers officiels. Pas ceux qui baignent dans les arnaques numériques au quotidien. Un retraité seul, sans proche pour vérifier l'information, est la victime idéale.
Ce que vous risquez vraiment si vous cliquez
Si vous cliquez sur le lien contenu dans l'e-mail, vous atterrissez sur un faux site administratif. Il ressemble trait pour trait à impots.gouv.fr. On vous demande vos coordonnées bancaires pour « régulariser » la situation.
À partir de là, les escrocs disposent de tout ce qu'il faut pour effectuer des prélèvements frauduleux. Certaines victimes ont vu leur compte débité de plusieurs centaines d'euros en quelques heures seulement.
Mais le préjudice ne s'arrête pas au vol immédiat. Vos données personnelles — numéro fiscal, état civil, IBAN — peuvent être revendues sur des réseaux criminels. Elles alimenteront d'autres arnaques ciblées, parfois des mois plus tard. C'est le principe de la fraude en cascade : une seule erreur de clic ouvre la porte à des dizaines de tentatives ultérieures.
Le risque est d'autant plus élevé depuis la fuite du fichier Ficoba, révélée en février 2026. Les données bancaires de 1,2 million de Français ont été compromises. Les escrocs disposent désormais de vrais IBAN, de vrais noms et de vraies adresses pour personnaliser leurs messages frauduleux.
À partir de là, les escrocs disposent de tout ce qu'il faut pour effectuer des prélèvements frauduleux. Certaines victimes ont vu leur compte débité de plusieurs centaines d'euros en quelques heures seulement.
Mais le préjudice ne s'arrête pas au vol immédiat. Vos données personnelles — numéro fiscal, état civil, IBAN — peuvent être revendues sur des réseaux criminels. Elles alimenteront d'autres arnaques ciblées, parfois des mois plus tard. C'est le principe de la fraude en cascade : une seule erreur de clic ouvre la porte à des dizaines de tentatives ultérieures.
Le risque est d'autant plus élevé depuis la fuite du fichier Ficoba, révélée en février 2026. Les données bancaires de 1,2 million de Français ont été compromises. Les escrocs disposent désormais de vrais IBAN, de vrais noms et de vraies adresses pour personnaliser leurs messages frauduleux.
Les quatre réflexes qui vous protègent
Le ministère de l'Intérieur recommande quatre gestes immédiats si vous recevez ce type de message.
Si vous avez déjà cliqué ou communiqué vos informations bancaires, contactez votre banque immédiatement pour faire opposition. Vous pouvez aussi déposer plainte en ligne sur la plateforme THESEE du ministère de l'Intérieur.
Le numéro Info Escroqueries — 0 805 805 817 (appel gratuit) — est disponible du lundi au vendredi de 9h à 18h30.
1 Ne répondez pas
Répondre confirme que votre adresse est active
Vous recevrez d'autres tentatives
2 Ne cliquez sur aucun lien
Le lien redirige vers un faux site
Vos données bancaires seront volées
3 Ne payez rien
Aucune administration ne demande un paiement urgent par e-mail
Toute demande de ce type est frauduleuse
4 Supprimez et signalez
Si vous avez déjà cliqué ou communiqué vos informations bancaires, contactez votre banque immédiatement pour faire opposition. Vous pouvez aussi déposer plainte en ligne sur la plateforme THESEE du ministère de l'Intérieur.
Le numéro Info Escroqueries — 0 805 805 817 (appel gratuit) — est disponible du lundi au vendredi de 9h à 18h30.
Le détail qui trahit toujours un faux e-mail administratif
Les arnaques fiscales se perfectionnent chaque année. Logos, mises en page, ton administratif : tout est copié avec soin. Mais une règle reste immuable.
La Direction générale des Finances publiques ne demande jamais de coordonnées bancaires par e-mail. Elle ne fixe jamais de délai de 24 heures. Et elle n'envoie jamais de notification de saisie par courriel.
Vérifiez aussi l'adresse de l'expéditeur. Les vrais messages de l'administration fiscale proviennent exclusivement de domaines en @dgfip.finances.gouv.fr. Toute autre adresse est suspecte par défaut.
Parlez-en autour de vous. Les personnes âgées isolées, moins connectées à l'actualité numérique, sont les premières victimes. Un simple avertissement peut éviter une catastrophe financière. L'arnaque ne fonctionne que si elle arrive dans une boîte mail sans méfiance.
La Direction générale des Finances publiques ne demande jamais de coordonnées bancaires par e-mail. Elle ne fixe jamais de délai de 24 heures. Et elle n'envoie jamais de notification de saisie par courriel.
Vérifiez aussi l'adresse de l'expéditeur. Les vrais messages de l'administration fiscale proviennent exclusivement de domaines en @dgfip.finances.gouv.fr. Toute autre adresse est suspecte par défaut.
Parlez-en autour de vous. Les personnes âgées isolées, moins connectées à l'actualité numérique, sont les premières victimes. Un simple avertissement peut éviter une catastrophe financière. L'arnaque ne fonctionne que si elle arrive dans une boîte mail sans méfiance.
Ce qu'il faut retenir
- Un faux e-mail imitant le Trésor public menace d'une saisie bancaire (SATD) de 343 € doublée en 24h : c'est une arnaque signalée par le ministère de l'Intérieur
- Aucune administration ne demande de paiement urgent par e-mail ni ne fixe un délai de 24 heures
- Ne répondez pas, ne cliquez pas, ne payez pas : supprimez le message et signalez-le sur cybermalveillance.gouv.fr
- Si vous avez communiqué vos coordonnées bancaires, appelez votre banque immédiatement et déposez plainte sur THESEE
- Info Escroqueries : 0 805 805 817 (appel gratuit, du lundi au vendredi de 9h à 18h30)
Sources
- Direction générale des Finances publiques (DGFiP), page « Attention aux arnaques », mise à jour 2025
- Cybermalveillance.gouv.fr, « Escroquerie à l'accusation de fraude fiscale »
- Ministère de l'Intérieur, alerte publiée sur Facebook, mars 2026
- Direction générale des Finances publiques (DGFiP), page « Attention aux arnaques », mise à jour 2025
- Cybermalveillance.gouv.fr, « Escroquerie à l'accusation de fraude fiscale »
- Ministère de l'Intérieur, alerte publiée sur Facebook, mars 2026