Arnaques

Faux coursier : cette phrase à dire au téléphone qui fait fuir les escrocs en trois secondes

Votre téléphone sonne. À l'écran, le nom de la gendarmerie de votre département s'affiche en toutes lettres. Au bout du fil, une voix calme vous explique qu'un retrait suspect vient d'être effectué sur votre compte. Elle vous demande de découper votre carte bancaire en deux, puis annonce qu'un coursier passera la récupérer dans l'heure. Sauf que ni la gendarmerie ni votre banque ne fonctionnent ainsi. Et le numéro affiché n'est pas le bon.



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Le scénario qui se répète d'une région à l'autre



Il connaît parfois votre nom, votre adresse, le nom de votre banque. Ces informations, achetées sur le dark web après des fuites de données, servent à crédibiliser l'appel dans les premières secondes.



Vient ensuite la consigne piège.



Le geste paraît cohérent. Couper une carte donne le sentiment de la neutraliser, et l'envoi d'un coursier ressemble à une procédure administrative. C'est précisément cette apparence de logique qui désamorce votre méfiance.



Or, une carte coupée en deux conserve sa puce active et ses données visibles, et reste donc utilisable pour des paiements sans contact ou en ligne tant qu'aucune opposition n'a été enregistrée... La méthode est rodée et identique d'une région à l'autre. Le faux conseiller, qui dit appartenir au service anti-fraude de votre banque ou à la gendarmerie, vous annonce une fraude en cours sur votre compte.Il connaît parfois votre nom, votre adresse, le nom de votre banque. Ces informations, achetées sur le dark web après des fuites de données, servent à crédibiliser l'appel dans les premières secondes.Vient ensuite la consigne piège. Cybermalveillance.gouv.fr détaille le scénario typique dans sa fiche réflexe mise à jour le 7 mai 2026 : votre interlocuteur vous demande de découper votre carte en deux, parfois de la mettre dans une enveloppe qu'un coursier viendra chercher.Le geste paraît cohérent. Couper une carte donne le sentiment de la neutraliser, et l'envoi d'un coursier ressemble à une procédure administrative. C'est précisément cette apparence de logique qui désamorce votre méfiance.Or, une carte coupée en deux conserve sa puce active et ses données visibles, et reste donc utilisable pour des paiements sans contact ou en ligne tant qu'aucune opposition n'a été enregistrée...

Pourquoi le numéro de la gendarmerie s'affiche vraiment sur votre écran Pour rendre l'arnaque crédible, les escrocs utilisent une technique appelée spoofing. En français : usurpation du numéro affiché.



Concrètement, votre téléphone affiche bien le numéro officiel de votre brigade de gendarmerie ou de votre banque, mais l'appel provient en réalité d'un autre endroit, souvent à l'étranger.



La faille n'est pas dans votre téléphone ni dans votre opérateur. Elle vient d'une vulnérabilité historique du réseau téléphonique mondial, le protocole SS7, qui permet à n'importe quel logiciel d'usurpation, vendu quelques euros sur le dark web, de faire apparaître le numéro de son choix sur l'écran d'un destinataire.



Voilà pourquoi le réflexe naturel — regarder le numéro qui s'affiche — ne protège plus.



Et c'est aussi pour cette raison que la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 octobre 2024, a jugé qu'une victime piégée par un faux conseiller usurpant le numéro de sa banque ne commet pas de « négligence grave ». Cette décision oblige la banque à indemniser, mais en pratique, beaucoup d'établissements rejettent encore la faute sur le client.

La phrase qui fait fuir l'escroc en trois secondes La phrase qui désarme l'escroc tient en sept mots. Elle est simple, polie, et redoutable.



« Je vous rappelle, donnez-moi votre nom. »



Cette demande déclenche deux mécaniques que les escrocs ne supportent pas :



D'abord, elle vous remet en position d'appelant : c'est vous qui composerez le numéro, sur un canal que vous contrôlez, en raccrochant cet appel.



Ensuite, elle exige une identité vérifiable. Un vrai conseiller bancaire ou un vrai gendarme vous donnera son nom et son service sans difficulté, parce qu'il sait que vous allez recontacter sa banque ou sa brigade pour le confirmer.



Or un escroc, lui, fuit dès qu'on lui demande de rappeler. Son numéro réel ne correspond à rien d'officiel, et chaque seconde supplémentaire le rapproche d'un signalement.



Dans la majorité des cas signalés par Cybermalveillance.gouv.fr, l'appel se termine dans les vingt secondes qui suivent cette demande. Soit l'interlocuteur improvise un prétexte, soit il raccroche brutalement.



Une variante fonctionne aussi bien si le face-à-face téléphonique vous met mal à l'aise : « Je suis avec quelqu'un, je vous rappelle dans deux minutes. »



L'escroc protestera, jouera l'urgence, vous dira que c'est trop tard mais tenez bon. Une vraie alerte tient toujours quelques minutes, le temps de raccrocher et de composer le numéro au dos de votre carte.

Le piège du « rappelez-nous au numéro suivant »



Un appel qui demande à être rappelé est un appel perdu pour eux. Et le scénario du faux conseiller bancaire ne supporte pas le rappel : si la victime compose elle-même le numéro de sa banque, elle tombe immédiatement sur un vrai conseiller qui démentira tout.

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Pistolet piégé, faux bons Leclerc à 250 € : les 3 arnaques à la pompe qui explosent en 2026 jamais rappeler un numéro dicté par votre interlocuteur, ni cliquer sur un numéro reçu par SMS dans la foulée. L'escroc anticipe que vous voudrez vérifier, et il vous fournira lui-même un faux numéro de « service anti-fraude » qui pointe vers son complice.



Le seul numéro fiable est celui inscrit au dos de votre carte bancaire, ou sur le site officiel de votre banque consulté depuis votre navigateur, sans passer par un lien envoyé par téléphone. Cette phrase fonctionne parce que les escrocs travaillent en flux tendu. Chaque appel coûte du temps, et le « rendement » d'une campagne d'arnaque dépend du nombre de victimes qui restent en ligne suffisamment longtemps pour découper leur carte.Un appel qui demande à être rappelé est un appel perdu pour eux. Et le scénario du faux conseiller bancaire ne supporte pas le rappel : si la victime compose elle-même le numéro de sa banque, elle tombe immédiatement sur un vrai conseiller qui démentira tout.D'où l'importance de nerappeler un numéro dicté par votre interlocuteur, ni cliquer sur un numéro reçu par SMS dans la foulée. L'escroc anticipe que vous voudrez vérifier, et il vous fournira lui-même un faux numéro de « service anti-fraude » qui pointe vers son complice.Le seul numéro fiable est celui inscrit au dos de votre carte bancaire, ou sur le site officiel de votre banque consulté depuis votre navigateur, sans passer par un lien envoyé par téléphone.

Et si vous êtes déjà piégé : les trois gestes dans l'ordre

En premier : faire opposition sur votre carte, immédiatement, en appelant le numéro au dos de la carte ou via votre application bancaire. Le code interbancaire d'opposition est le 0 892 705 705, mais votre banque a généralement son propre numéro dédié, plus rapide.

Deuxième geste : signaler la fraude sur la plateforme Perceval du ministère de l'Intérieur, accessible via FranceConnect. Ce signalement est gratuit, distinct du dépôt de plainte, et ne le remplace pas — il facilite seulement le travail des enquêteurs en croisant les cas.

Troisième geste : déposer plainte en commissariat ou à la gendarmerie. C'est cette plainte qui ouvre votre dossier d'indemnisation auprès de votre banque, en s'appuyant sur la jurisprudence d'octobre 2024.



Conservez tout : messages reçus, numéros affichés, captures d'écran, heure exacte des appels.



Timeline en trois étapes du scénario de l'arnaque au faux coursier : appel d'un faux conseiller, demande de découper la carte, passage du faux coursier au domicile, avec à la fin un rappel chiffré : 245 millions d'euros détournés en France au premier semestre 2025. LE SCÉNARIO EN 3 ÉTAPES Source : Cybermalveillance.gouv.fr — fiche réflexe mai 2026 1 L'appel piégé 2 minutes Numéro officiel affiché via spoofing SS7 « Votre carte est compromise » 2 La consigne piège 5 minutes Découper la carte en deux Préparer une enveloppe La puce reste active 3 Le passage au domicile moins d'1 h Un coursier sonne Récupère la carte coupée Compte vidé en quelques minutes Fraudes par manipulation en France 245 M€ détournés au 1er semestre 2025 (+37 %) © SeniorActu.com



En 2025, les fraudes par manipulation comme celle-ci ont représenté 245 millions d'euros de pertes sur le seul premier semestre, en hausse de 37 % selon l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement de la Banque de France. Reste à voir si la décision de la Cour de cassation, encore récente, fera réellement bouger la position des banques sur l'indemnisation. Si l'arnaque est déjà entamée, trois gestes comptent et dans cet ordre précis.Conservez tout : messages reçus, numéros affichés, captures d'écran, heure exacte des appels.En 2025, les fraudes par manipulation comme celle-ci ont représenté 245 millions d'euros de pertes sur le seul premier semestre, en hausse de 37 % selon l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement de la Banque de France. Reste à voir si la décision de la Cour de cassation, encore récente, fera réellement bouger la position des banques sur l'indemnisation.

Sources :

- Cybermalveillance.gouv.fr, fiche réflexe « Que faire en cas de fraude au faux conseiller bancaire ? », mise à jour 7 mai 2026

- Gendarmerie nationale des Deux-Sèvres, alerte capitaine Jérôme Viaud, compagnie de Niort, mai 2026

- Cour de cassation, chambre commerciale, arrêt du 23 octobre 2024 sur l'indemnisation des victimes de spoofing bancaire

- Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP), Banque de France, rapport S1 2025

- Plateforme Perceval, ministère de l'Intérieur, dispositif de signalement des fraudes à la carte bancaire