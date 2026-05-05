Arnaques Appels silencieux : 3 secondes au téléphone suffisent à l'IA pour cloner votre voix Par Fabrice Crozier | Publié le 05/05/2026 à 10:39

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Une mécanique en deux temps qui ne fait aucun bruit Bitdefender, un éditeur de cybersécurité reconnu, a documenté la mécanique. Elle se déroule en deux temps précis.



Premier temps, votre téléphone sonne. Le numéro affiché peut être inconnu, parfois masqué, parfois usurpé pour ressembler à celui de votre banque ou d'un proche.



Vous décrochez, un long silence vous accueille. Vous lâchez machinalement quelques mots, et l'appel est enregistré.



Vos premiers mots, votre intonation, votre manière de respirer sont alors captés par un robot automatisé. Ce robot compose des milliers de numéros par jour pour valider ceux qui répondent.



Deuxième temps, votre voix part vers un service de clonage vocal par intelligence artificielle. Et là, les escrocs entrent dans la phase active.

Trois secondes d'audio, c'est tout ce qu'il faut à l'IA Microsoft a publié dès janvier 2023 le modèle VALL-E, capable de reproduire une voix à partir d'un échantillon audio de 3 secondes seulement. La firme a précisé que l'outil préserve l'intonation et l'émotion du locuteur d'origine.



En juillet 2024, la version VALL-E 2 a été présentée par Microsoft avec une qualité jugée si réaliste que la firme a refusé de la rendre publique. La voix clonée est devenue indissociable de la voix humaine.



Cette précision technique change tout. Quand votre voisin de palier vous tend le téléphone et vous dit que sa fille pleure et lui demande de l'argent, il pense entendre sa fille.



Or, il entend une voix synthétique entraînée sur trois secondes de conversation enregistrées un mois plus tôt. Le cerveau humain reconnaît un timbre, une intonation, un rire, et fait confiance.



Et c'est précisément cette confiance que les escrocs exploitent.

Cybermalveillance et l'Arcep voient le phénomène exploser 504 000 demandes d'assistance en 2025, soit 20 % de plus qu'en 2024.



L'hameçonnage sous toutes ses formes, qu'il passe par SMS, courriel ou appel audio, reste la première menace avec 33 % des assistances, en hausse de 71 % sur un an.



Plus parlant encore, l'usurpation de numéro de téléphone bondit de 517 % sur l'année. Les escrocs affichent désormais un numéro qui ressemble à celui de votre banque ou d'une administration pour vous mettre en confiance.



Et la fraude au faux conseiller bancaire, celle qui suit souvent l'enregistrement vocal, progresse de 159 %.



L'Arcep, l'autorité française des communications électroniques, classe ces appels silencieux dans la catégorie des spams vocaux. Le Crédoc estime de son côté que quatre Français sur dix ont été victimes de cybermalveillance en 2025.

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Démarchage téléphonique : malgré la loi de 2026, les appels abusifs ont été multipliés par onze en deux ans Le rapport d'activité 2025 du dispositif officiel Cybermalveillance, publié fin mars 2026, donne la mesure du phénomène. La plateforme a enregistréen 2025, soit 20 % de plus qu'en 2024.L'hameçonnage sous toutes ses formes, qu'il passe par SMS, courriel ou appel audio, reste la première menace avec, en hausse de 71 % sur un an.Plus parlant encore, l'usurpation de numéro de téléphone bondit desur l'année. Les escrocs affichent désormais un numéro qui ressemble à celui de votre banque ou d'une administration pour vous mettre en confiance.Et la fraude au faux conseiller bancaire, celle qui suit souvent l'enregistrement vocal, progresse deL', l'autorité française des communications électroniques, classe ces appels silencieux dans la catégorie des spams vocaux. Le Crédoc estime de son côté queont été victimes de cybermalveillance en 2025.

Le piège du « petit-fils en détresse » qui parle exactement comme lui Le scénario type est désormais documenté par les services de cybersécurité. Vous êtes en train de dîner, votre téléphone sonne, c'est votre petit-fils, sa voix tremble.



Il vous explique qu'il a eu un accident, qu'il a besoin d'argent immédiatement, qu'il ne veut pas que ses parents le sachent. La pression est forte, l'urgence aussi.



Sauf que votre petit-fils dort tranquillement chez ses parents. La voix qui supplie au téléphone a été synthétisée à partir des trois secondes de votre dernier « allô », croisées avec quelques mots de lui récupérés sur un réseau social public.



Aux États-Unis, en Arizona, ce scénario a été documenté en 2023 par la police locale dans une affaire confirmée. Une mère a reçu un appel de sa fille en pleurs réclamant une rançon, alors que la fille était saine et sauve : la voix avait été clonée par IA à partir de courts enregistrements publics.



En France, l'Agirc-Arrco a alerté en janvier 2026 sur l'usage du clonage vocal pour usurper l'identité de ses propres conseillers retraite.

Ce qu'il faut faire quand on a déjà parlé



La voix enregistrée n'est utile aux escrocs qu'à condition d'être assez longue et claire pour entraîner leur outil. Trois secondes constituent le minimum technique.



Pour signaler, envoyez par SMS la mention « spam vocal » suivie du numéro reçu, à la plateforme officielle 33700.



Vous pouvez aussi utiliser le formulaire dédié, accessible depuis



Le signalement est gratuit. Plus il y a de signalements pour un même numéro, plus les opérateurs réagissent vite, jusqu'à la coupure du numéro frauduleux.



Et prévenez immédiatement vos proches : enfants, petits-enfants, frères et sœurs. Convenez avec eux d'un mot de passe familial, une phrase de vérification que personne ne pourrait deviner, à utiliser au moindre appel pressant qui demande de l'argent. Si vous avez déjà répondu, pas de panique : la première chose à faire est d'arrêter immédiatement de parler. Raccrochez sans dire un mot supplémentaire.La voix enregistrée n'est utile aux escrocs qu'à condition d'être assez longue et claire pour entraîner leur outil. Trois secondes constituent le minimum technique.Pour signaler, envoyez par SMS la mention « spam vocal » suivie du numéro reçu, à la plateforme officielleVous pouvez aussi utiliser le formulaire dédié, accessible depuis la fiche pratique du Service Public Le signalement est gratuit. Plus il y a de signalements pour un même numéro, plus les opérateurs réagissent vite, jusqu'à la coupure du numéro frauduleux.Et prévenez immédiatement vos proches : enfants, petits-enfants, frères et sœurs. Convenez avec eux d'un mot de passe familial, une phrase de vérification que personne ne pourrait deviner, à utiliser au moindre appel pressant qui demande de l'argent.

Trois réflexes qui valent toutes les protections technologiques La mécanique en trois étapes des appels silencieux frauduleux : enregistrement de la voix, clonage par intelligence artificielle, escroquerie auprès des proches. Le chiffre clé est de trois secondes audio nécessaires à l'IA pour reproduire votre voix. LA MÉCANIQUE EN TROIS ÉTAPES Sources : Cybermalveillance, Microsoft 1 Capture de la voix 3 secondes Appel silencieux d'un robot qui enregistre votre « Allô » Plus de 504 000 cas en 2025 2 Clonage par IA Quelques min Outil type VALL-E synthétise timbre, intonation, émotion Voix indissociable de la vraie 3 Appel aux proches Demande d'argent Faux petit-fils, faux conseiller bancaire, faux médecin urgent Le proche entend votre voix Durée audio nécessaire à l'IA 3 secondes pour cloner votre voix à la perfection © SeniorActu.com



Premier réflexe : ne parlez pas en premier. Quand vous décrochez face à un numéro inconnu, attendez que l'interlocuteur s'identifie en premier.



Si le silence dure plus de deux secondes, raccrochez sans dire un mot. Aucun service public, aucune banque ne laisse jamais un blanc de plusieurs secondes après votre décrochage.



Deuxième réflexe : configurez le filtrage anti-spam de votre téléphone. Les principaux opérateurs français — Orange, SFR, Bouygues, Free — proposent un service gratuit qui marque les numéros suspects directement à l'écran avec la mention « spam ou arnaque possible ».



Cette mention apparaît parce que d'autres usagers ont signalé le numéro au 33700 avant vous. C'est précisément pour cela que vos signalements à vous comptent.



Troisième réflexe : ne dites jamais « oui » au téléphone face à un inconnu. Le mot « oui » prononcé clairement constitue un échantillon technique parfait pour authentifier des opérations frauduleuses, notamment certaines validations vocales d'achat ou d'abonnement.



Préférez la formule « bonjour, je vous écoute » et laissez votre interlocuteur se présenter avant de continuer. Ces trois réflexes coûtent zéro euro et bloquent à eux seuls l'essentiel de la mécanique.

Sources :

- Cybermalveillance, rapport d'activité 2025, mars 2026

- Microsoft Research, papier VALL-E (arXiv, janvier 2023) et VALL-E 2 (juillet 2024)

- Bitdefender, expertise cybersécurité sur le clonage vocal

- Arcep, fiche pratique sur les SMS et appels indésirables, février 2026

- Crédoc, enquête victimes de cybermalveillance, février 2026

- Service-Public.gouv.fr, fiche F33267, mise à jour janvier 2026





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