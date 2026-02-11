Arnaques visant les seniors en 2026 : les 8 fraudes les plus dangereuses et comment s'en protéger

Sommaire
- Arnaques contre les seniors : l'ampleur du phénomène en chiffres
- Arnaque téléphonique : le faux conseiller bancaire
- Arnaque au colis : le faux SMS Chronopost ou La Poste
- Arnaque Leboncoin : le faux mail de confirmation de paiement
- Arnaque carte Vitale : le faux SMS Ameli
- Arnaque Enedis : les faux appels énergie
- QR codes piégés dans les boîtes aux lettres
- Voix clonée par IA : l'arnaque aux faux petits-enfants
- Faux sites Assurance Retraite et CNAV
- Que faire si vous êtes victime : les 3 réflexes immédiats
- Les numéros et sites utiles pour signaler une arnaque
Arnaques contre les seniors : l'ampleur du phénomène en chiffres
Les escroqueries visant les seniors n'ont jamais été aussi nombreuses ni aussi sophistiquées. En 2024, la plateforme Cybermalveillance.gouv.fr a enregistré plus de 420 000 demandes d'assistance, soit une hausse de 49,9 % en un an. L'hameçonnage — ces e-mails ou SMS piégés qui imitent des organismes officiels — représente à lui seul 34 % des signalements des particuliers.
Selon le ministère de l'Intérieur, le nombre de victimes d'escroqueries enregistrées en France est passé de 250 900 en 2016 à 411 700 en 2023, soit une hausse moyenne de 7,3 % par an. Les personnes âgées sont des cibles privilégiées : isolement, confiance envers les institutions, moindre familiarité avec le numérique. Une étude IFOP pour Microsoft (2025) révèle que seuls 16 % des seniors déclarent connaître précisément les démarches à suivre en cas d'arnaque en ligne.
Derrière ces chiffres, des pertes financières considérables et un traumatisme psychologique souvent sous-estimé. Ce guide recense les 8 types de fraudes qui ciblent le plus les retraités en 2026, avec pour chacun le mode opératoire, le signal d'alerte à repérer et le réflexe à adopter immédiatement.
Selon le ministère de l'Intérieur, le nombre de victimes d'escroqueries enregistrées en France est passé de 250 900 en 2016 à 411 700 en 2023, soit une hausse moyenne de 7,3 % par an. Les personnes âgées sont des cibles privilégiées : isolement, confiance envers les institutions, moindre familiarité avec le numérique. Une étude IFOP pour Microsoft (2025) révèle que seuls 16 % des seniors déclarent connaître précisément les démarches à suivre en cas d'arnaque en ligne.
Derrière ces chiffres, des pertes financières considérables et un traumatisme psychologique souvent sous-estimé. Ce guide recense les 8 types de fraudes qui ciblent le plus les retraités en 2026, avec pour chacun le mode opératoire, le signal d'alerte à repérer et le réflexe à adopter immédiatement.
Arnaque téléphonique : le faux conseiller bancaire
Comment ça marche. Vous recevez un appel d'une personne qui se présente comme un conseiller de votre banque. Le numéro affiché semble authentique — les escrocs utilisent une technique appelée « usurpation de numéro » pour imiter celui de votre agence. L'interlocuteur vous signale une opération suspecte sur votre compte et vous demande de « confirmer » vos identifiants ou de valider une opération sur votre application bancaire. En réalité, c'est cette validation qui autorise le virement frauduleux.
Le signal d'alerte. Votre banque ne vous demandera jamais de communiquer votre mot de passe, votre code de carte bancaire ou de valider une opération par téléphone. Toute demande urgente par téléphone doit éveiller la méfiance.
Le réflexe. Raccrochez immédiatement. Rappelez votre banque en composant vous-même le numéro figurant sur votre carte bancaire ou sur vos relevés.
👉 Lire notre article détaillé : Retraités, cette arnaque par téléphone qui imite la voix de votre caisse
Le signal d'alerte. Votre banque ne vous demandera jamais de communiquer votre mot de passe, votre code de carte bancaire ou de valider une opération par téléphone. Toute demande urgente par téléphone doit éveiller la méfiance.
Le réflexe. Raccrochez immédiatement. Rappelez votre banque en composant vous-même le numéro figurant sur votre carte bancaire ou sur vos relevés.
👉 Lire notre article détaillé : Retraités, cette arnaque par téléphone qui imite la voix de votre caisse
Arnaque au colis : le faux SMS Chronopost ou La Poste
Comment ça marche. Vous recevez un SMS vous informant qu'un colis est en attente de livraison. Le message vous invite à payer de « petits frais de réexpédition » — souvent 1 à 3 € — en cliquant sur un lien. Ce lien mène vers un faux site imitant Chronopost ou La Poste. En saisissant vos coordonnées bancaires, vous les transmettez directement aux escrocs, qui pourront ensuite débiter votre compte de sommes bien plus importantes.
Le signal d'alerte. Les vrais transporteurs ne demandent jamais de paiement par SMS. Si vous attendez un colis, suivez-le uniquement depuis le site officiel du transporteur ou depuis l'espace client du vendeur.
Le réflexe. Ne cliquez sur aucun lien. Supprimez le SMS et signalez-le au 33700 en le transférant par SMS à ce numéro.
👉 Lire notre article détaillé : Arnaque au colis, pourquoi les retraités sont les cibles numéro 1
Le signal d'alerte. Les vrais transporteurs ne demandent jamais de paiement par SMS. Si vous attendez un colis, suivez-le uniquement depuis le site officiel du transporteur ou depuis l'espace client du vendeur.
Le réflexe. Ne cliquez sur aucun lien. Supprimez le SMS et signalez-le au 33700 en le transférant par SMS à ce numéro.
👉 Lire notre article détaillé : Arnaque au colis, pourquoi les retraités sont les cibles numéro 1
Arnaque Leboncoin : le faux mail de confirmation de paiement
Comment ça marche. Vous vendez un objet sur Leboncoin. Un acheteur se montre très intéressé et accepte immédiatement votre prix. Peu après, vous recevez un e-mail qui ressemble à une confirmation de paiement de la plateforme. Rassuré, vous expédiez le colis. Mais le paiement n'a jamais eu lieu : l'e-mail était un faux, et vous perdez à la fois l'objet et l'argent.
Le signal d'alerte. Vérifiez toujours directement dans votre espace Leboncoin (ou votre compte bancaire) que le paiement est réellement crédité. Ne vous fiez jamais à un e-mail de confirmation, aussi réaliste soit-il.
Le réflexe. N'expédiez rien tant que l'argent n'est pas visible sur votre compte. Privilégiez la remise en main propre pour les objets de valeur.
👉 Lire notre article détaillé : Leboncoin, cette arnaque au faux mail qui fait perdre colis et argent
Le signal d'alerte. Vérifiez toujours directement dans votre espace Leboncoin (ou votre compte bancaire) que le paiement est réellement crédité. Ne vous fiez jamais à un e-mail de confirmation, aussi réaliste soit-il.
Le réflexe. N'expédiez rien tant que l'argent n'est pas visible sur votre compte. Privilégiez la remise en main propre pour les objets de valeur.
👉 Lire notre article détaillé : Leboncoin, cette arnaque au faux mail qui fait perdre colis et argent
Arnaque carte Vitale : le faux SMS Ameli
Comment ça marche. L'arnaque fonctionne en deux temps. D'abord, vous recevez un SMS ou un e-mail vous demandant de mettre à jour votre carte Vitale ou de payer quelques euros pour son renouvellement. En cliquant sur le lien, vous arrivez sur un faux site Ameli où vous saisissez vos coordonnées bancaires. Puis, quelques heures plus tard, un « conseiller bancaire » vous appelle pour vous signaler cette opération suspecte et vous demande de valider des opérations pour « sécuriser » votre compte. C'est la deuxième couche de l'arnaque, et c'est celle qui vide votre compte.
Le signal d'alerte. L'Assurance Maladie ne demande jamais de paiement pour renouveler la carte Vitale. Le renouvellement est toujours gratuit et se fait directement en ligne sur le site ameli.fr ou auprès de votre CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie, votre caisse de Sécurité sociale).
Le réflexe. Supprimez le message. Si vous avez cliqué et saisi vos coordonnées, faites immédiatement opposition à votre carte bancaire.
👉 Lire notre article détaillé : Arnaque carte Vitale, le piège en deux temps qui peut vous coûter des milliers d'euros
Le signal d'alerte. L'Assurance Maladie ne demande jamais de paiement pour renouveler la carte Vitale. Le renouvellement est toujours gratuit et se fait directement en ligne sur le site ameli.fr ou auprès de votre CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie, votre caisse de Sécurité sociale).
Le réflexe. Supprimez le message. Si vous avez cliqué et saisi vos coordonnées, faites immédiatement opposition à votre carte bancaire.
👉 Lire notre article détaillé : Arnaque carte Vitale, le piège en deux temps qui peut vous coûter des milliers d'euros
Arnaque Enedis : les faux appels énergie
Comment ça marche. Des escrocs vous contactent par téléphone ou se présentent directement à votre domicile en se faisant passer pour des agents Enedis (le gestionnaire du réseau électrique). Ils invoquent un problème sur votre compteur, une intervention obligatoire ou une « offre de régularisation ». L'objectif est de pénétrer chez vous pour voler des objets de valeur, ou de vous soutirer un paiement immédiat pour une intervention fictive.
Le signal d'alerte. Enedis ne demande jamais de paiement lors d'une intervention, et ses agents portent toujours un badge nominatif avec photo. Tout appel exigeant un paiement immédiat ou proposant un rendez-vous non sollicité doit vous alerter.
Le réflexe. Ne laissez personne entrer chez vous sans avoir vérifié son identité. En cas de doute, rappelez Enedis au numéro figurant sur votre facture.
👉 Lire notre article détaillé : Alerte Enedis, cette vague d'appels frauduleux qui piège des retraités
Le signal d'alerte. Enedis ne demande jamais de paiement lors d'une intervention, et ses agents portent toujours un badge nominatif avec photo. Tout appel exigeant un paiement immédiat ou proposant un rendez-vous non sollicité doit vous alerter.
Le réflexe. Ne laissez personne entrer chez vous sans avoir vérifié son identité. En cas de doute, rappelez Enedis au numéro figurant sur votre facture.
👉 Lire notre article détaillé : Alerte Enedis, cette vague d'appels frauduleux qui piège des retraités
QR codes piégés dans les boîtes aux lettres
Comment ça marche. Vous trouvez dans votre boîte aux lettres un courrier d'apparence officielle — fausse contravention, avis de passage, ou offre promotionnelle — comportant un QR code à scanner. Lorsque vous le scannez avec votre téléphone, il vous redirige vers un site frauduleux qui récupère vos données personnelles ou installe un programme malveillant sur votre appareil. Cette technique, appelée « quishing » (contraction de QR code et hameçonnage), est en forte progression en 2026.
Le signal d'alerte. Aucune administration ne vous demandera de scanner un QR code reçu par courrier pour effectuer un paiement ou une démarche. En cas de doute, rendez-vous directement sur le site officiel de l'organisme en tapant l'adresse dans votre navigateur.
Le réflexe. Ne scannez jamais un QR code d'origine inconnue. Jetez le courrier suspect.
👉 Lire notre article détaillé : QR codes piégés dans les boîtes aux lettres, cette arnaque qui explose en 2026
Le signal d'alerte. Aucune administration ne vous demandera de scanner un QR code reçu par courrier pour effectuer un paiement ou une démarche. En cas de doute, rendez-vous directement sur le site officiel de l'organisme en tapant l'adresse dans votre navigateur.
Le réflexe. Ne scannez jamais un QR code d'origine inconnue. Jetez le courrier suspect.
👉 Lire notre article détaillé : QR codes piégés dans les boîtes aux lettres, cette arnaque qui explose en 2026
Voix clonée par IA : l'arnaque aux faux petits-enfants
Comment ça marche. Vous recevez un appel ou un message vocal de ce qui ressemble à la voix de votre petit-fils ou petite-fille, en pleurs : « Mamie, j'ai eu un accident, j'ai besoin d'argent tout de suite ! » La voix est si réaliste que même les proches les plus méfiants s'y laissent prendre. En réalité, les escrocs ont utilisé l'intelligence artificielle pour cloner la voix à partir de quelques secondes d'enregistrement trouvées sur les réseaux sociaux ou captées lors d'un appel préalable.
Le signal d'alerte. Toute demande d'argent urgente par téléphone, même d'un proche, doit déclencher un doute. L'urgence et l'émotion sont les deux leviers principaux de cette arnaque.
Le réflexe. Raccrochez et rappelez la personne concernée sur son numéro habituel pour vérifier. Ne transférez jamais d'argent sur la base d'un appel, aussi bouleversant soit-il.
👉 Lire notre article détaillé : Alerte arnaque, l'intelligence artificielle imite la voix de vos petits-enfants
Le signal d'alerte. Toute demande d'argent urgente par téléphone, même d'un proche, doit déclencher un doute. L'urgence et l'émotion sont les deux leviers principaux de cette arnaque.
Le réflexe. Raccrochez et rappelez la personne concernée sur son numéro habituel pour vérifier. Ne transférez jamais d'argent sur la base d'un appel, aussi bouleversant soit-il.
👉 Lire notre article détaillé : Alerte arnaque, l'intelligence artificielle imite la voix de vos petits-enfants
Faux sites Assurance Retraite et CNAV
Comment ça marche. Des sites internet imitent à la perfection celui de l'Assurance Retraite ou de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV, la caisse de retraite des salariés du privé). Vous y accédez en cliquant sur un lien reçu par e-mail, par SMS ou via une publicité en ligne qui promet une « revalorisation exceptionnelle » ou un « remboursement de cotisations ». Le faux site vous demande de saisir votre numéro de sécurité sociale, vos identifiants de connexion et parfois vos coordonnées bancaires. Les escrocs utilisent désormais l'intelligence artificielle pour générer ces faux sites en quelques heures, rendant la détection encore plus difficile.
Le signal d'alerte. L'Assurance Retraite ne vous enverra jamais de lien par SMS pour une revalorisation ou un paiement. Son seul site officiel est lassuranceretraite.fr. Son seul numéro de téléphone est le 3960.
Le réflexe. Tapez toujours l'adresse du site directement dans votre navigateur. Ne cliquez jamais sur un lien promettant de l'argent.
👉 Lire notre article détaillé : Faux sites Assurance Retraite, l'alerte de la CNAV face aux arnaques générées par IA
Le signal d'alerte. L'Assurance Retraite ne vous enverra jamais de lien par SMS pour une revalorisation ou un paiement. Son seul site officiel est lassuranceretraite.fr. Son seul numéro de téléphone est le 3960.
Le réflexe. Tapez toujours l'adresse du site directement dans votre navigateur. Ne cliquez jamais sur un lien promettant de l'argent.
👉 Lire notre article détaillé : Faux sites Assurance Retraite, l'alerte de la CNAV face aux arnaques générées par IA
Que faire si vous êtes victime : les 3 réflexes immédiats
Quelle que soit l'arnaque subie, trois gestes doivent être accomplis dans les plus brefs délais pour limiter les dégâts et faciliter le remboursement.
Le signalement sur Perceval est indispensable pour obtenir un récépissé qui facilitera votre demande de remboursement auprès de votre banque. La loi oblige votre établissement à vous rembourser les opérations non autorisées, à condition de signaler la fraude dans un délai de 13 mois.
👉 Lire notre article détaillé : Perceval, le site officiel pour déclarer les fraudes à la carte bancaire
👉 Lire aussi : Fausse carte bancaire par courrier, les 5 détails qui trahissent l'arnaque
1 Immédiat
Faites opposition à votre carte bancaire
Appelez votre banque ou le serveur interbancaire : 0 892 705 705 (24h/24)
2 Dans les 24h
Signalez la fraude et déposez plainte
Perceval (fraude CB) ou THESEE (escroquerie en ligne) sur service-public.gouv.fr
3 Dans la semaine
Changez tous vos mots de passe compromis
Messagerie, espace bancaire, Ameli, impôts, Assurance Retraite
Le signalement sur Perceval est indispensable pour obtenir un récépissé qui facilitera votre demande de remboursement auprès de votre banque. La loi oblige votre établissement à vous rembourser les opérations non autorisées, à condition de signaler la fraude dans un délai de 13 mois.
👉 Lire notre article détaillé : Perceval, le site officiel pour déclarer les fraudes à la carte bancaire
👉 Lire aussi : Fausse carte bancaire par courrier, les 5 détails qui trahissent l'arnaque
Les numéros et sites utiles pour signaler une arnaque
En cas de doute ou si vous êtes victime, ces contacts officiels sont à garder à portée de main :
- 17Cyber (17cyber.gouv.fr) : le guichet unique pour toute cybermalveillance. Il oriente vers le bon service selon votre situation.
- Info Escroqueries : 0 805 805 817 (appel gratuit, du lundi au vendredi de 9h à 18h30). Des policiers et gendarmes vous conseillent et vous orientent.
- Perceval (sur service-public.gouv.fr) : pour signaler une fraude à la carte bancaire si vous êtes toujours en possession de votre carte.
- THESEE (sur service-public.gouv.fr) : pour porter plainte en ligne en cas d'escroquerie sur internet (faux site, arnaque à la petite annonce, etc.).
- Pharos (internet-signalement.gouv.fr) : pour signaler tout contenu illicite en ligne.
- 33700 : transférez par SMS tout message frauduleux reçu sur votre téléphone.
- Signal Spam (signal-spam.fr) : pour signaler les e-mails indésirables ou frauduleux.
- Cybermalveillance.gouv.fr : diagnostic en ligne, conseils personnalisés et mise en relation avec des professionnels de la sécurité numérique.
Sources :
- Cybermalveillance.gouv.fr, Rapport d'activité 2024, mars 2025
- Ministère de l'Intérieur (SSMSI), Les escroqueries enregistrées entre 2016 et 2023, janvier 2026
- Service-public.gouv.fr, fiches Escroquerie et Fraude à la carte bancaire, 2025
- IFOP pour Microsoft, Étude sur les seniors et les arnaques au faux support technique, mai 2025
- Cybermalveillance.gouv.fr, Rapport d'activité 2024, mars 2025
- Ministère de l'Intérieur (SSMSI), Les escroqueries enregistrées entre 2016 et 2023, janvier 2026
- Service-public.gouv.fr, fiches Escroquerie et Fraude à la carte bancaire, 2025
- IFOP pour Microsoft, Étude sur les seniors et les arnaques au faux support technique, mai 2025