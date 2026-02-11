Arnaques

Arnaques visant les seniors en 2026 : les 8 fraudes les plus dangereuses et comment s'en protéger

Des millions de retraités sont ciblés chaque année par des escroqueries de plus en plus sophistiquées, du faux conseiller bancaire à la voix clonée par intelligence artificielle. Un guide complet pour identifier chaque piège, réagir vite et protéger votre argent.