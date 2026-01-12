Arnaques

Retraités : cette arnaque par téléphone qui imite la voix de votre caisse

Par Fabrice Crozier | Publié le 12/01/2026 à 08:37 | mis à jour le 11/02/2026 à 09:58

Des escrocs utilisent désormais l'intelligence artificielle pour reproduire la voix de conseillers retraite et soutirer des informations bancaires par téléphone. Une technique redoutable, contre laquelle la méfiance habituelle ne suffit plus.



Comment fonctionne cette arnaque à la voix clonée



Concrètement, l'arnaque se déroule en plusieurs étapes. Vous recevez d'abord un SMS ou un email prétendument envoyé par l'Agirc-Arrco, annonçant une mise à jour urgente de votre dossier ou une régularisation de pension. Quelques minutes plus tard, un « conseiller » vous appelle. Sa voix est parfaitement naturelle, son ton professionnel, il connaît même votre nom et des détails sur votre situation.



Selon une Le « vishing » — contraction de « voice » et « phishing » — représente une nouvelle génération d'arnaques téléphoniques dopées à l'intelligence artificielle. Le principe est redoutable : les escrocs utilisent des logiciels capables de cloner n'importe quelle voix en quelques secondes seulement.Concrètement, l'arnaque se déroule en plusieurs étapes. Vous recevez d'abord un SMS ou un email prétendument envoyé par l'Agirc-Arrco, annonçant une mise à jour urgente de votre dossier ou une régularisation de pension. Quelques minutes plus tard, un « conseiller » vous appelle. Sa voix est parfaitement naturelle, son ton professionnel, il connaît même votre nom et des détails sur votre situation.Selon une étude de Cybermalveillance.gouv.fr , les fraudes au faux conseiller ont augmenté de 18 % en 2024. Et avec l'IA, ces arnaques deviennent presque indétectables.

Êtes-vous concerné par ce risque ?



Les escrocs privilégient les personnes isolées, moins susceptibles de demander l'avis d'un proche avant d'agir. Les retraités peu familiers avec le numérique constituent également des cibles privilégiées : selon les statistiques nationales, 67 % des plus de 75 ans souffrent d'illectronisme.



Les périodes de versement des pensions — le premier de chaque mois pour l'Agirc-Arrco — sont particulièrement propices aux tentatives d'arnaque. Les escrocs exploitent également les actualités sur les réformes des retraites pour créer un contexte anxiogène qui pousse les victimes à agir dans l'urgence.



L' Les 13 millions de retraités affiliés au régime Agirc-Arrco sont potentiellement visés par ces escroqueries. Mais certains profils sont particulièrement ciblés.Les escrocs privilégient les personnes isolées, moins susceptibles de demander l'avis d'un proche avant d'agir. Les retraités peu familiers avec le numérique constituent également des cibles privilégiées : selon les statistiques nationales, 67 % des plus de 75 ans souffrent d'illectronisme.Les périodes de versement des pensions — le premier de chaque mois pour l'Agirc-Arrco — sont particulièrement propices aux tentatives d'arnaque. Les escrocs exploitent également les actualités sur les réformes des retraites pour créer un contexte anxiogène qui pousse les victimes à agir dans l'urgence.L' Agirc-Arrco alerte officiellement : « Aucun collaborateur de la Fédération ou des institutions de retraite complémentaire ne vous demandera le versement d'une somme d'argent ou les coordonnées de votre carte bancaire. »

Combien pouvez-vous perdre ? Les conséquences financières peuvent être dramatiques. Une fois vos coordonnées bancaires ou vos identifiants de connexion récupérés, les escrocs peuvent vider votre compte en quelques heures.



Exemple concret : Monique, 72 ans, a reçu un appel d'un prétendu conseiller Agirc-Arrco lui annonçant une erreur sur sa pension. L'interlocuteur, très professionnel, lui a demandé de « confirmer » son IBAN pour régulariser la situation. Trois jours plus tard, 4 200 € avaient disparu de son compte courant.



Selon la Fondation de France, environ 800 000 personnes âgées sont victimes d'abus financiers chaque année en France. Les pertes individuelles peuvent aller de quelques centaines d'euros à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Un cas récent médiatisé a révélé une escroquerie de 830 000 € impliquant des deepfakes vidéo.



Au-delà de l'argent, ces arnaques laissent des séquelles psychologiques durables : certaines victimes n'osent plus se connecter à leur espace personnel ou décrocher leur téléphone.

Comment vous protéger de ces arnaques La règle d'or est simple : ne jamais communiquer vos informations bancaires ou personnelles par téléphone , même si l'interlocuteur semble crédible. L'Agirc-Arrco et ses caisses de retraite ne vous demanderont jamais ces informations de manière spontanée.



Les bons réflexes à adopter :



En cas d'appel suspect, raccrochez immédiatement. Attendez quelques minutes, puis rappelez vous-même l'organisme via son numéro officiel. Pour l'Agirc-Arrco, contactez directement votre caisse de retraite complémentaire ou utilisez les coordonnées figurant sur votre espace personnel agirc-arrco.fr.



Méfiez-vous des messages créant un sentiment d'urgence (« votre pension sera suspendue », « dernier délai pour régularisation »). Les vrais organismes officiels ne procèdent jamais ainsi.



En cas de doute ou si vous avez communiqué des informations sensibles, prévenez immédiatement votre banque, changez vos mots de passe et signalez l'arnaque sur internet-signalement.gouv.fr ou appelez Info Escroqueries au 0 805 805 817 (appel gratuit).

Sources :

- Agirc-Arrco, Alerte SMS, appels et emails frauduleux, mars 2025

- Cybermalveillance.gouv.fr, Rapport d'activité 2024, avril 2025

- Ministère de l'Intérieur, masecurite.interieur.gouv.fr

Pour aller plus loin :



- Arnaques visant les seniors en 2026 : les 8 fraudes les plus dangereuses et comment s'en protéger