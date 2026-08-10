On pensait l'arnaque à la location de vacances réservée aux locataires : le faux vacancier vous réclame 53 euros pour rien du tout

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Vous utilisez Leboncoin ? Les arnaques qui piègent le plus les seniors

L'arnaque poursuit parfois un second objectif, et celui-là ne s'arrête pas à votre compte bancaire : en collectant vos échanges, les escrocs récupèrent la description du logement, vos conditions de location, vos photos et votre identité de loueur : de quoi fabriquer une fausse annonce ailleurs. Ce sont alors de vrais vacanciers qui paient pour un hébergement qu'ils ne verront jamais, et c'est votre bien qui figure sur l'annonce piégée.Une variante de cette arnaque circule en parallèle depuis le début de l'été : le faux locataire annonce cette fois un virement instantané, puis vous adresse un message imitant une notification de paiement, avec un lien à ouvrir pour récupérer les fonds. Le site au bout du lien réclame vos coordonnées bancaires, et le prétendu séjour n'a évidemment jamais existé.Et ce détournement ne se limite pas à la Charente. L'agence de tourisme des Ardennes a ainsi signalé des tentatives passant par le formulaire de contact de son site, et des offices normands invitent désormais leurs hébergeurs à signaler ces messages sur Cybermalveillance.gouv.fr.Le ressort du, lui, dépasse largement la location saisonnière : c'est le même qui piège les vendeurs particuliers sur les sites de petites annonces, avec un courriel de confirmation imité à la perfection.