Vous utilisez Leboncoin ? Les arnaques qui piègent le plus les seniors

L'hameçonnage — le terme français pour phishing — consiste à vous faire cliquer sur un faux lien qui imite un site officiel. Sur Leboncoin, l'escroc vous envoie un SMS ou un mail contenant un lien vers un faux site de paiement. L'adresse ressemble à celle de Leboncoin, mais avec une petite différence : leboncoin-secure.fr, leboncoin-paiement.com, ou paiement-lbc.fr.



En cliquant et en saisissant vos coordonnées bancaires sur ce faux site, vous les transmettez directement aux escrocs. Ceux-ci peuvent ensuite vider votre compte, effectuer des achats, ou revendre vos données.



Le réflexe : ne cliquez jamais sur un lien reçu par SMS ou par mail en dehors de la messagerie Leboncoin. La seule adresse officielle est www.leboncoin.fr. En cas de doute, tapez vous-même cette adresse dans votre navigateur. Leboncoin ne vous contactera jamais par téléphone pour vous demander vos informations bancaires.



Selon le rapport 2024 de Cybermalveillance.gouv.fr, l'hameçonnage représente 33,7 % des demandes d'assistance, soit la première menace pour les particuliers. Au total, plus de 420 000 demandes ont été enregistrées en 2024, en hausse de près de 50 % en un an.