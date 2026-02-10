Vous utilisez Leboncoin ? Les arnaques qui piègent le plus les seniors

Sommaire
- Le faux mail de confirmation de paiement
- Le faux acheteur au trop-perçu
- Le phishing par SMS ou faux lien de paiement
- L'arnaque au faux QR code
- L'arnaque au faux colis ou à la fausse annonce
- L'arnaque au faux transporteur ou au faux chèque
- Les 5 signaux d'alerte à repérer immédiatement
- Que faire si vous êtes victime
- Les numéros utiles à garder sous la main
Retraitée regardant un SMS suspect sur son téléphone à côté d'un colis, illustrant les arnaques Leboncoin © SeniorActu
Le faux mail de confirmation de paiement
C'est l'arnaque la plus répandue et la plus redoutable sur Leboncoin. Vous mettez un objet en vente. Un acheteur se montre intéressé et propose de payer via le paiement sécurisé de la plateforme. Quelques minutes plus tard, vous recevez un mail qui ressemble en tout point à une confirmation officielle de Leboncoin : logo, mise en page, détails de la transaction. Confiant, vous expédiez votre colis.
Sauf que ce mail est un faux. Le paiement n'a jamais eu lieu. Votre colis est parti, votre objet est perdu, et vous ne reverrez jamais un centime.
La règle d'or : une vraie confirmation de paiement Leboncoin n'arrive jamais dans votre boîte mail personnelle. Elle apparaît uniquement dans la messagerie sécurisée de la plateforme, accessible depuis le site leboncoin.fr ou l'application. Toute notification reçue par mail, aussi convaincante soit-elle, doit être ignorée.
Autre indice : les seules adresses officielles de Leboncoin se terminent par @leboncoin.fr, @news.leboncoin.fr ou @messagerie.leboncoin.fr. Toute autre adresse est frauduleuse.
Pour comprendre en détail le mécanisme de cette arnaque, consultez notre article complet : Leboncoin : cette arnaque au faux mail qui fait perdre colis et argent.
Sauf que ce mail est un faux. Le paiement n'a jamais eu lieu. Votre colis est parti, votre objet est perdu, et vous ne reverrez jamais un centime.
La règle d'or : une vraie confirmation de paiement Leboncoin n'arrive jamais dans votre boîte mail personnelle. Elle apparaît uniquement dans la messagerie sécurisée de la plateforme, accessible depuis le site leboncoin.fr ou l'application. Toute notification reçue par mail, aussi convaincante soit-elle, doit être ignorée.
Autre indice : les seules adresses officielles de Leboncoin se terminent par @leboncoin.fr, @news.leboncoin.fr ou @messagerie.leboncoin.fr. Toute autre adresse est frauduleuse.
Pour comprendre en détail le mécanisme de cette arnaque, consultez notre article complet : Leboncoin : cette arnaque au faux mail qui fait perdre colis et argent.
Le faux acheteur au trop-perçu
Un acheteur vous contacte pour un objet en vente. Il accepte le prix sans discuter, parfois même propose de payer plus. Puis il vous envoie un virement ou un chèque dont le montant dépasse le prix convenu. Il s'excuse de l'erreur et vous demande de lui rembourser la différence par virement ou, pire, en achetant des cartes prépayées (Transcash, Neosurf, PCS).
Le piège se referme quelques jours plus tard : le chèque ou le virement initial était frauduleux. Votre banque annule le crédit, mais vous avez déjà remboursé la différence. Vous perdez à la fois l'objet et l'argent du prétendu remboursement.
Le réflexe : ne remboursez jamais un trop-perçu. Un vrai acheteur ne se trompe pas de montant. Si quelqu'un vous propose un paiement supérieur au prix convenu, c'est une arnaque. Et les cartes prépayées (Transcash, PCS, Neosurf) sont le mode de paiement favori des escrocs : une fois le code communiqué, l'argent disparaît sans aucun recours possible.
Le piège se referme quelques jours plus tard : le chèque ou le virement initial était frauduleux. Votre banque annule le crédit, mais vous avez déjà remboursé la différence. Vous perdez à la fois l'objet et l'argent du prétendu remboursement.
Le réflexe : ne remboursez jamais un trop-perçu. Un vrai acheteur ne se trompe pas de montant. Si quelqu'un vous propose un paiement supérieur au prix convenu, c'est une arnaque. Et les cartes prépayées (Transcash, PCS, Neosurf) sont le mode de paiement favori des escrocs : une fois le code communiqué, l'argent disparaît sans aucun recours possible.
Le phishing par SMS ou faux lien de paiement
L'hameçonnage — le terme français pour phishing — consiste à vous faire cliquer sur un faux lien qui imite un site officiel. Sur Leboncoin, l'escroc vous envoie un SMS ou un mail contenant un lien vers un faux site de paiement. L'adresse ressemble à celle de Leboncoin, mais avec une petite différence : leboncoin-secure.fr, leboncoin-paiement.com, ou paiement-lbc.fr.
En cliquant et en saisissant vos coordonnées bancaires sur ce faux site, vous les transmettez directement aux escrocs. Ceux-ci peuvent ensuite vider votre compte, effectuer des achats, ou revendre vos données.
Le réflexe : ne cliquez jamais sur un lien reçu par SMS ou par mail en dehors de la messagerie Leboncoin. La seule adresse officielle est www.leboncoin.fr. En cas de doute, tapez vous-même cette adresse dans votre navigateur. Leboncoin ne vous contactera jamais par téléphone pour vous demander vos informations bancaires.
Selon le rapport 2024 de Cybermalveillance.gouv.fr, l'hameçonnage représente 33,7 % des demandes d'assistance, soit la première menace pour les particuliers. Au total, plus de 420 000 demandes ont été enregistrées en 2024, en hausse de près de 50 % en un an.
En cliquant et en saisissant vos coordonnées bancaires sur ce faux site, vous les transmettez directement aux escrocs. Ceux-ci peuvent ensuite vider votre compte, effectuer des achats, ou revendre vos données.
Le réflexe : ne cliquez jamais sur un lien reçu par SMS ou par mail en dehors de la messagerie Leboncoin. La seule adresse officielle est www.leboncoin.fr. En cas de doute, tapez vous-même cette adresse dans votre navigateur. Leboncoin ne vous contactera jamais par téléphone pour vous demander vos informations bancaires.
Selon le rapport 2024 de Cybermalveillance.gouv.fr, l'hameçonnage représente 33,7 % des demandes d'assistance, soit la première menace pour les particuliers. Au total, plus de 420 000 demandes ont été enregistrées en 2024, en hausse de près de 50 % en un an.
L'arnaque au faux QR code
Un petit code carré à scanner avec votre téléphone : le QR code est devenu courant dans la vie quotidienne. Les escrocs l'ont bien compris. Sur Leboncoin, un acheteur ou un vendeur peut vous envoyer un QR code en prétendant qu'il est nécessaire pour finaliser la transaction ou vérifier votre identité.
En le scannant, vous êtes redirigé vers une fausse page de paiement Leboncoin, identique à la vraie, qui capture vos coordonnées bancaires. Cette technique est en forte progression, notamment sur les ventes de véhicules d'occasion où les montants en jeu sont élevés.
Le réflexe : ne scannez jamais un QR code envoyé par un inconnu sur Leboncoin. La plateforme n'utilise pas cette technologie pour ses transactions. Si un interlocuteur vous envoie un QR code, coupez immédiatement la conversation et signalez-le.
En le scannant, vous êtes redirigé vers une fausse page de paiement Leboncoin, identique à la vraie, qui capture vos coordonnées bancaires. Cette technique est en forte progression, notamment sur les ventes de véhicules d'occasion où les montants en jeu sont élevés.
Le réflexe : ne scannez jamais un QR code envoyé par un inconnu sur Leboncoin. La plateforme n'utilise pas cette technologie pour ses transactions. Si un interlocuteur vous envoie un QR code, coupez immédiatement la conversation et signalez-le.
L'arnaque au faux colis ou à la fausse annonce
Côté acheteur, le piège classique est la fausse annonce : un objet de valeur (smartphone, console, électroménager) affiché à un prix trop attractif. Les photos sont soignées, la description est convaincante. Vous payez. Le vendeur disparaît sans jamais expédier l'objet. Ou bien vous recevez un colis vide, un objet défectueux, voire un simple morceau de carton.
Les smartphones sont les produits les plus ciblés par les escrocs : contrefaçons, appareils volés ou bloqués à distance. Certains faux modèles imitent parfaitement un iPhone ou un Samsung, mais les défauts n'apparaissent qu'après plusieurs jours d'utilisation.
Le réflexe : méfiez-vous des prix anormalement bas. Si un iPhone récent est vendu à moitié prix, c'est probablement une arnaque. Privilégiez la remise en main propre dans un lieu public et vérifiez l'objet sur place avant de payer. Pour les envois, utilisez uniquement le paiement sécurisé Leboncoin : l'argent n'est versé au vendeur qu'après confirmation de la réception par l'acheteur.
Pour approfondir ce sujet, consultez notre article : Arnaque au colis : pourquoi les retraités sont les cibles numéro 1 des escrocs.
Les smartphones sont les produits les plus ciblés par les escrocs : contrefaçons, appareils volés ou bloqués à distance. Certains faux modèles imitent parfaitement un iPhone ou un Samsung, mais les défauts n'apparaissent qu'après plusieurs jours d'utilisation.
Le réflexe : méfiez-vous des prix anormalement bas. Si un iPhone récent est vendu à moitié prix, c'est probablement une arnaque. Privilégiez la remise en main propre dans un lieu public et vérifiez l'objet sur place avant de payer. Pour les envois, utilisez uniquement le paiement sécurisé Leboncoin : l'argent n'est versé au vendeur qu'après confirmation de la réception par l'acheteur.
Pour approfondir ce sujet, consultez notre article : Arnaque au colis : pourquoi les retraités sont les cibles numéro 1 des escrocs.
L'arnaque au faux transporteur ou au faux chèque
Un acheteur accepte votre prix, mais explique qu'il ne peut pas se déplacer. Il propose d'envoyer un transporteur privé (DHL, UPS, FedEx) pour récupérer l'objet à votre domicile. Il vous envoie alors un lien pour organiser la livraison. Ce lien mène à un faux site qui vous demande de payer des « frais de transport » ou de fournir vos coordonnées bancaires pour recevoir le paiement.
Autre variante, plus ancienne mais toujours active : le faux chèque de banque. L'acheteur vous remet un chèque qui semble authentique. Vous encaissez, la somme apparaît provisoirement sur votre compte, et vous remettez l'objet. Deux semaines plus tard, la banque vous informe que le chèque est un faux et débite le montant. Vous avez perdu l'objet et l'argent.
Le réflexe : n'acceptez jamais de lien de paiement envoyé par un acheteur. Utilisez uniquement les modes d'expédition officiels de Leboncoin. Pour les chèques de banque, appelez la banque émettrice (en trouvant le numéro vous-même, pas celui figurant sur le chèque) pour vérifier son authenticité avant de remettre votre bien.
Autre variante, plus ancienne mais toujours active : le faux chèque de banque. L'acheteur vous remet un chèque qui semble authentique. Vous encaissez, la somme apparaît provisoirement sur votre compte, et vous remettez l'objet. Deux semaines plus tard, la banque vous informe que le chèque est un faux et débite le montant. Vous avez perdu l'objet et l'argent.
Le réflexe : n'acceptez jamais de lien de paiement envoyé par un acheteur. Utilisez uniquement les modes d'expédition officiels de Leboncoin. Pour les chèques de banque, appelez la banque émettrice (en trouvant le numéro vous-même, pas celui figurant sur le chèque) pour vérifier son authenticité avant de remettre votre bien.
Les 5 signaux d'alerte à repérer immédiatement
Quel que soit le type d'arnaque, les escrocs utilisent les mêmes techniques pour gagner votre confiance. Voici les cinq signaux qui doivent vous alerter immédiatement.
1. Le prix est trop beau pour être vrai. Un objet de valeur vendu à moitié prix est rarement une bonne affaire. Vérifiez les prix moyens sur d'autres annonces avant d'acheter.
2. L'acheteur ou le vendeur refuse la remise en main propre. Un interlocuteur honnête accepte de se rencontrer dans un lieu public. Celui qui insiste pour tout régler « à distance » a probablement quelque chose à cacher.
3. On vous demande de sortir de la messagerie Leboncoin. L'escroc veut poursuivre la conversation par mail, SMS ou WhatsApp. En quittant la messagerie sécurisée, vous perdez toute protection et toute traçabilité.
4. On vous presse d'agir vite. L'urgence artificielle est le levier préféré des arnaqueurs. Un vendeur honnête vous laissera toujours le temps de réfléchir.
5. On vous demande vos coordonnées bancaires, un code reçu par SMS, ou d'acheter des cartes prépayées. Leboncoin ne demande jamais ces informations. Toute demande de ce type est une arnaque, sans exception.
1. Le prix est trop beau pour être vrai. Un objet de valeur vendu à moitié prix est rarement une bonne affaire. Vérifiez les prix moyens sur d'autres annonces avant d'acheter.
2. L'acheteur ou le vendeur refuse la remise en main propre. Un interlocuteur honnête accepte de se rencontrer dans un lieu public. Celui qui insiste pour tout régler « à distance » a probablement quelque chose à cacher.
3. On vous demande de sortir de la messagerie Leboncoin. L'escroc veut poursuivre la conversation par mail, SMS ou WhatsApp. En quittant la messagerie sécurisée, vous perdez toute protection et toute traçabilité.
4. On vous presse d'agir vite. L'urgence artificielle est le levier préféré des arnaqueurs. Un vendeur honnête vous laissera toujours le temps de réfléchir.
5. On vous demande vos coordonnées bancaires, un code reçu par SMS, ou d'acheter des cartes prépayées. Leboncoin ne demande jamais ces informations. Toute demande de ce type est une arnaque, sans exception.
Que faire si vous êtes victime
Si vous pensez avoir été piégé, chaque minute compte. Voici les quatre étapes à suivre immédiatement.
Conservez toutes les preuves : captures d'écran des échanges, mails ou SMS reçus, référence de l'annonce, preuve de paiement. Ces éléments seront indispensables pour votre plainte et vos démarches bancaires.
Pour être accompagné dans vos démarches, rendez-vous sur 17Cyber.gouv.fr, le service public d'assistance aux victimes de cybermalveillance. Gratuit et disponible 24 heures sur 24, il vous guide pas à pas grâce à un diagnostic en ligne et vous met en relation avec un policier ou un gendarme si nécessaire.
Étape 1 Urgence bancaire
Contactez immédiatement votre banque
Faites opposition sur votre carte et signalez les mouvements suspects
Étape 2 Signalement
Signalez l'arnaque sur Leboncoin
Bouton « Signaler » sur l'annonce ou le profil de l'escroc
Étape 3 Plainte
Déposez plainte
Au commissariat, en gendarmerie ou via la pré-plainte en ligne
Étape 4 Assistance
Faites-vous accompagner
17Cyber.gouv.fr (24h/24) ou Info Escroqueries au 0 805 805 817 (gratuit)
Conservez toutes les preuves : captures d'écran des échanges, mails ou SMS reçus, référence de l'annonce, preuve de paiement. Ces éléments seront indispensables pour votre plainte et vos démarches bancaires.
Pour être accompagné dans vos démarches, rendez-vous sur 17Cyber.gouv.fr, le service public d'assistance aux victimes de cybermalveillance. Gratuit et disponible 24 heures sur 24, il vous guide pas à pas grâce à un diagnostic en ligne et vous met en relation avec un policier ou un gendarme si nécessaire.
Les numéros utiles à garder sous la main
Urgence Banque
Numéro d'opposition carte bancaire
0 892 705 705 (serveur interbancaire, 24h/24)
Conseil Escroqueries
Info Escroqueries
0 805 805 817 (gratuit, lun-ven 9h-18h30)
En ligne 24h/24
17Cyber.gouv.fr
Diagnostic + assistance en ligne (gratuit, 24h/24)
SMS Signalement
Signaler un SMS frauduleux
Transférez le SMS au 33700 (gratuit)
Notez ces numéros dans votre répertoire téléphonique dès maintenant. Le jour où vous en aurez besoin, chaque minute comptera.
Sources :
- Cybermalveillance.gouv.fr, rapport d'activité 2024, mars 2025
- Leboncoin, centre d'aide officiel, « Comment remarquer un comportement suspect », 2026
- Gendarmerie de la Côte-d'Or, alerte publique arnaques Leboncoin, janvier 2026
- UFC-Que Choisir, « Arnaque au paiement sécurisé sur Leboncoin », 2022
- 17Cyber.gouv.fr, service public d'assistance aux victimes, 2026
- Cybermalveillance.gouv.fr, rapport d'activité 2024, mars 2025
- Leboncoin, centre d'aide officiel, « Comment remarquer un comportement suspect », 2026
- Gendarmerie de la Côte-d'Or, alerte publique arnaques Leboncoin, janvier 2026
- UFC-Que Choisir, « Arnaque au paiement sécurisé sur Leboncoin », 2022
- 17Cyber.gouv.fr, service public d'assistance aux victimes, 2026