Arnaques Leboncoin : cette arnaque au faux mail qui fait perdre colis et argent Par Fabrice Crozier | Publié le 04/02/2026 à 13:34 | mis à jour le 11/02/2026 à 09:59 De nombreux vendeurs particuliers expédient leur colis en toute confiance après avoir reçu un mail de confirmation de paiement parfaitement imité. Une escroquerie en pleine recrudescence, contre laquelle la Gendarmerie vient de lancer l'alerte.

Ce qu'il faut retenir

Des escrocs envoient de faux mails imitant Leboncoin pour faire croire aux vendeurs que le paiement a été effectué Le vendeur expédie son colis en toute confiance, mais ne reçoit jamais le moindre centime La règle d'or : une vraie confirmation de paiement arrive uniquement dans la messagerie sécurisée Leboncoin, jamais par mail personnel Les seules adresses officielles se terminent par @leboncoin.fr, @news.leboncoin.fr ou @messagerie.leboncoin.fr En cas de doute, ne jamais expédier le colis et signaler l'utilisateur directement sur la plateforme

Un mail trop parfait pour être honnête Gérard n'avait aucune raison de se méfier. Ce mardi matin, attablé dans sa cuisine de Blois, ce retraité de 68 ans, ancien technicien de maintenance dans l'automobile, consulte ses mails en buvant son café. Il y trouve exactement ce qu'il attendait : une notification de Leboncoin lui confirmant qu'un acheteur a bien payé son appareil photo reflex Canon, mis en vente la semaine précédente pour 320 €.



Le mail est impeccable. Son nom y figure, ainsi que la description exacte de l'objet, le prix convenu et l'adresse d'expédition du colis. « Le mail ressemblait tellement à un vrai. Mon nom, le prix, la description de l'appareil… tout y était », raconte-t-il. Le colis, déjà emballé dans du papier bulle, attendait sur la table, entre la cafetière et le courrier du matin. Gérard était à deux doigts de partir au point relais.



Pourtant, un détail l'a fait hésiter. L'acheteur n'avait pas négocié le prix. Pas un centime. Il avait même proposé de prendre en charge les frais de livraison. « D'habitude, sur Leboncoin, tout le monde essaie de gratter quelques euros. Là, rien. Ça m'a semblé trop facile », se souvient Gérard.

Comment l'arnaque détourne un système conçu pour protéger 2018, Leboncoin propose un système appelé « Transaction sécurisée » : l'argent versé par l'acheteur est conservé par la plateforme sur un compte bloqué, puis transféré au vendeur uniquement après confirmation de la livraison. Un coffre-fort numérique, en somme. Le principe est simple et rassurant.



Sauf que les escrocs ont trouvé la faille. Non pas dans le système lui-même, mais dans la confiance qu'il inspire. Leur méthode est rodée : un faux acheteur contacte le vendeur, se montre intéressé, et propose de payer via le paiement sécurisé. Quelques minutes plus tard, le vendeur reçoit un mail qui imite à la perfection les communications officielles de Leboncoin, avec logo, charte graphique et détails de la transaction. Persuadé que l'argent est bien bloqué sur la plateforme, il expédie son colis. Mais le paiement n'a jamais eu lieu.



Le point central de l'arnaque, celui que Gérard a repéré juste à temps : le faux mail arrive dans la boîte de réception personnelle du vendeur. Or, une vraie notification de paiement Leboncoin ne transite jamais par mail. Elle apparaît exclusivement dans la messagerie sécurisée de la plateforme, accessible depuis le site ou l'application. C'est en se connectant à



Comme Gérard, des milliers de vendeurs sont ciblés chaque mois sur la plateforme, qui accueille près de 30 millions de visiteurs par mois, selon Médiamétrie. En janvier 2026, la Gendarmerie de la Côte-d'Or a lancé une alerte publique spécifiquement sur ce mode opératoire, relayée par la presse nationale. Le phénomène n'est pas nouveau — l'UFC-Que Choisir l'avait déjà documenté dès 2022 — mais il connaît une recrudescence inquiétante. C'est en fouillant sur internet que Gérard a compris le piège. Depuis, Leboncoin propose un système appelé: l'argent versé par l'acheteur est conservé par la plateforme sur un compte bloqué, puis transféré au vendeur uniquement après confirmation de la livraison. Un coffre-fort numérique, en somme. Le principe est simple et rassurant.Sauf que les escrocs ont trouvé la faille. Non pas dans le système lui-même, mais dans la confiance qu'il inspire. Leur méthode est rodée : un faux acheteur contacte le vendeur, se montre intéressé, et propose de payer via le paiement sécurisé. Quelques minutes plus tard, le vendeur reçoit un mail qui imite à la perfection les communications officielles de Leboncoin, avec logo, charte graphique et détails de la transaction. Persuadé que l'argent est bien bloqué sur la plateforme, il expédie son colis. Mais le paiement n'a jamais eu lieu.Le point central de l'arnaque, celui que Gérard a repéré juste à temps : le faux mail arrive dans la boîte de réception personnelle du vendeur. Or, une vraie notification de paiement Leboncoin ne transitepar mail. Elle apparaît exclusivement dans la messagerie sécurisée de la plateforme, accessible depuis le site ou l'application. C'est en se connectant à la page d'aide officielle de Leboncoin que Gérard a découvert cette règle.Comme Gérard, des milliers de vendeurs sont ciblés chaque mois sur la plateforme, qui accueillepar mois, selon Médiamétrie. En, la Gendarmerie de la Côte-d'Or a lancé une alerte publique spécifiquement sur ce mode opératoire, relayée par la presse nationale. Le phénomène n'est pas nouveau — l'UFC-Que Choisir l'avait déjà documenté dès— mais il connaît une recrudescence inquiétante.

Un colis envoyé, un objet perdu, aucun recours facile Si Gérard a eu le réflexe de vérifier avant d'expédier, d'autres n'ont pas eu cette chance. Sur les forums de consommateurs et sur la communauté Leboncoin, les témoignages de vendeurs piégés se multiplient. Ordinateurs portables, smartphones, appareils photo, consoles de jeux : les escrocs ciblent en priorité les objets de valeur, faciles à revendre.



Le scénario est toujours le même. Le vendeur expédie le colis au point relais, souvent dans une ville différente de celle où dit habiter l'acheteur. Ce dernier récupère l'objet, puis coupe toute communication. Le vendeur attend un virement qui n'arrivera jamais. « J'ai expédié le colis sans avoir reçu aucun paiement », résume un utilisateur sur un forum, désemparé face à l'absence de recours.



Pour Gérard, l'appareil photo valait 320 €. Mais certains vendeurs ont perdu bien davantage. En 2023, une technique voisine utilisant de faux QR codes sur Leboncoin a permis de détourner 1,2 million d'euros, principalement sur les ventes de véhicules.



Le contexte général n'est guère rassurant. Selon le rapport 2024 de Cybermalveillance.gouv.fr, la plateforme nationale d'aide aux victimes, l'hameçonnage — c'est-à-dire l'arnaque par faux mail ou SMS — reste la première menace pour les particuliers, avec 33,7 % des demandes d'assistance. Au total, plus de 420 000 demandes ont été enregistrées en 2024, soit une hausse de près de 50 % en un an.

Les réflexes qui auraient pu tout changer Gérard, lui, a signalé le faux acheteur directement sur Leboncoin. Le compte a été désactivé dans les heures qui ont suivi. Son appareil photo est toujours chez lui, à Blois, rangé à côté de ses albums du Verdon. « J'ai eu de la chance. Mais si je n'avais pas vérifié ce matin-là, le colis serait déjà parti », admet-il.



Si vous vendez sur Leboncoin, voici les réflexes qui peuvent vous protéger.



1. Ne vous fiez jamais à un mail reçu dans votre boîte personnelle. Toute confirmation de paiement légitime apparaît uniquement dans la messagerie sécurisée de Leboncoin, sur le site ou l'application. Un mail, aussi convaincant soit-il, ne garantit rien.



2. Vérifiez l'adresse de l'expéditeur. Les seules adresses officielles de Leboncoin se terminent par @leboncoin.fr, @news.leboncoin.fr ou @messagerie.leboncoin.fr. Toute autre adresse — y compris @leboncoinfr.fr ou @paiement-leboncoin.fr — est frauduleuse.



3. Méfiez-vous d'un acheteur trop pressé ou trop généreux. Un acheteur qui accepte le prix sans négocier et propose de payer les frais de livraison doit éveiller votre vigilance.



4. N'expédiez jamais votre colis tant que le paiement n'est pas confirmé dans la messagerie sécurisée. C'est la règle d'or, martelée par Leboncoin comme par la Gendarmerie.



5. Si vous êtes victime, contactez immédiatement votre banque, signalez l'arnaque sur le site officiel 17Cyber.gouv.fr (le service public d'assistance aux victimes de cybermalveillance, disponible 24 heures sur 24) et déposez plainte.



Sources :

- Gendarmerie de la Côte-d'Or, alerte publique, janvier 2026

- UFC-Que Choisir, « Arnaque au paiement sécurisé sur Leboncoin », avril 2022

- Cybermalveillance.gouv.fr, rapport d'activité 2024, mars 2025

- Leboncoin, centre d'aide officiel, « Comment remarquer un comportement suspect »



Pour aller plus loin :



- Arnaques visant les seniors en 2026 : les 8 fraudes les plus dangereuses et comment s'en protéger





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