Arnaques Arnaque au colis : pourquoi les retraités sont les cibles numéro 1 des escrocs Depuis la cyberattaque contre Relais Colis le 16 janvier 2026, les experts en cybersécurité alertent sur une explosion imminente des arnaques par SMS ciblant les retraités. Moins familiarisés avec les pièges numériques, les seniors constituent la cible privilégiée des escrocs. Voici comment vous protéger.

Une vague de cyberattaques expose des millions de Français Le 16 janvier 2026, Relais Colis a officiellement confirmé avoir été victime d'une cyberattaque massive. Près de 10 millions de données personnelles circulent désormais sur le dark web : noms, prénoms, adresses e-mail et numéros de téléphone des clients. Si l'entreprise assure qu'aucune donnée bancaire n'a été compromise, le danger est ailleurs.



Cette fuite intervient après une série noire pour le secteur de la livraison en France. Mondial Relay avait déjà subi une attaque similaire le 23 décembre 2025, suivie par Colis Privé et Chronopost. Au total, ce sont des dizaines de millions de Français dont les coordonnées personnelles sont désormais entre les mains de cybercriminels organisés.



La menace est très concrète et immédiate. Avec ces informations, les escrocs peuvent désormais construire des SMS ultra-personnalisés, mentionnant votre vrai nom et votre vraie adresse. Un message du type « Bonjour, j'ai un colis pour Jean Dupont. Je suis passé au 12 rue des Lilas ce matin mais vous étiez absent... » devient terriblement crédible, même pour les plus méfiants.

Pourquoi les seniors sont particulièrement visés Les retraités constituent la cible privilégiée de ces escroqueries numériques, et ce n'est malheureusement pas un hasard. Selon les données de l'INSEE publiées en 2023, 62 % des personnes de 75 ans et plus sont en situation d'illectronisme. Concrètement, cela signifie qu'elles n'utilisent pas Internet ou ne maîtrisent pas les outils numériques de base nécessaires pour détecter une arnaque.



Cette vulnérabilité s'explique par plusieurs facteurs combinés. D'abord, une moindre familiarité avec les codes et les pièges du monde numérique. Ensuite, un isolement social qui rend les personnes seules plus susceptibles de faire confiance à des interlocuteurs inconnus, surtout lorsqu'ils semblent rendre service. Enfin, une confiance naturelle et légitime envers ce qui paraît officiel ou professionnel.



Les chiffres sont particulièrement alarmants. Selon la Fondation de France, environ 800 000 personnes de plus de 75 ans sont victimes d'abus de faiblesse chaque année en France. Et ce chiffre est certainement sous-estimé : seuls 10 % des cas seraient effectivement signalés aux autorités, les victimes gardant le silence par honte, par peur du jugement de leurs proches, ou simplement par déni de ce qui leur est arrivé.

Comment fonctionne l'arnaque au faux colis Le scénario utilisé par les escrocs est désormais parfaitement rodé et redoutablement efficace. Tout commence par un SMS qui semble provenir d'un livreur, généralement envoyé depuis un numéro de mobile classique commençant par 06 ou 07. Le message indique qu'un colis n'a pas pu être livré car il ne rentrait pas dans votre boîte aux lettres, et vous invite à cliquer sur un lien pour reprogrammer la livraison à votre convenance.



Ce lien vous dirige vers un faux site Internet qui imite parfaitement l'interface officielle de Colissimo, Mondial Relay ou Chronopost. Les logos sont identiques, la mise en page est soignée, et aucune faute d'orthographe ne vient éveiller les soupçons. On vous demande d'abord de renseigner vos informations personnelles pour confirmer votre identité, puis de payer de prétendus frais de relivraison, généralement une somme modique de 1,93 € ou 2,20 € pour ne pas éveiller la méfiance.



C'est précisément là que le piège se referme : en entrant vos coordonnées bancaires sur ce faux site, vous les transmettez directement aux escrocs. Ceux-ci peuvent ensuite effectuer des achats frauduleux, vider votre compte, ou revendre vos données à d'autres criminels. Dans certains cas, ils rappellent ensuite leur victime en se faisant passer pour un conseiller bancaire, dans ce qu'on appelle l'arnaque à la double détente.



Point crucial à retenir : aucun transporteur officiel ne vous demandera jamais de payer par SMS pour recevoir un colis. La Poste, Chronopost et Mondial Relay l'ont tous confirmé publiquement sur leurs sites officiels. Si vous recevez une telle demande, c'est forcément une arnaque.

Les 5 réflexes qui protègent votre compte bancaire

1 Ne jamais cliquer 🚫 Règle d'or absolue Ne cliquez JAMAIS sur un lien reçu par SMS, même s'il semble officiel 2 Vérifier à la source 🔍 En cas de doute sur un colis Tapez vous-même l'adresse du transporteur dans votre navigateur 3 Demander conseil 👨‍👩‍👧 Réflexe familial salvateur Montrez le message suspect à un proche avant toute action 4 Signaler le SMS 📱 Plateforme officielle gratuite Transférez le SMS frauduleux au 33700 pour protéger les autres 5 Réagir vite si piégé 🏦 Si vous avez donné vos coordonnées bancaires Faites opposition immédiatement auprès de votre banque Face à cette menace grandissante, adopter les bons réflexes peut vous éviter de perdre des centaines, voire des milliers d'euros. Voici les cinq règles d'or à appliquer systématiquement.

Que faire si vous êtes victime



Votre premier réflexe doit être de contacter immédiatement votre banque pour faire opposition à votre carte et signaler les mouvements suspects sur votre compte. La plupart des banques disposent d'un numéro d'urgence disponible 24 heures sur 24. N'attendez pas le lendemain matin.



Déposez ensuite plainte au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie la plus proche de votre domicile. Conservez précieusement le SMS frauduleux reçu ainsi que toutes les captures d'écran du faux site si vous en avez fait : ces preuves seront indispensables pour l'enquête et pour vos démarches auprès de votre banque.



Pour être accompagné dans vos démarches et obtenir des conseils personnalisés, vous pouvez contacter la plateforme Info Escroqueries au 0 805 805 817. Ce numéro est entièrement gratuit et le service est disponible du lundi au vendredi de 9h à 18h30. Le site Si vous avez malencontreusement cliqué sur un lien frauduleux et communiqué vos informations bancaires, il est impératif d'agir sans attendre. Chaque minute compte pour limiter les dégâts financiers.Votre premier réflexe doit être de contacter immédiatement votre banque pour faire opposition à votre carte et signaler les mouvements suspects sur votre compte. La plupart des banques disposent d'un numéro d'urgence disponible 24 heures sur 24. N'attendez pas le lendemain matin.Déposez ensuite plainte au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie la plus proche de votre domicile. Conservez précieusement le SMS frauduleux reçu ainsi que toutes les captures d'écran du faux site si vous en avez fait : ces preuves seront indispensables pour l'enquête et pour vos démarches auprès de votre banque.Pour être accompagné dans vos démarches et obtenir des conseils personnalisés, vous pouvez contacter la plateformeau. Ce numéro est entièrement gratuit et le service est disponible du lundi au vendredi de 9h à 18h30. Le site Cybermalveillance.gouv.fr propose également un diagnostic en ligne et un accompagnement adapté pour toutes les victimes de phishing et d'arnaques numériques.

Sources :

- Relais Colis, communiqué officiel, 19 janvier 2026

- INSEE, enquête TIC ménages 2021

- Fondation de France, rapport sur les abus de faiblesse

- Cybermalveillance.gouv.fr, fiche réflexe hameçonnage, janvier 2026

Pour aller plus loin :



- Arnaques visant les seniors en 2026 : les 8 fraudes les plus dangereuses et comment s'en protéger

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 26/01/2026 à 07:57 | mis à jour le 11/02/2026 à 09:59



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