Piratage du site des impôts : vos revenus et votre adresse en font peut-être partie

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Impôts : ce faux mail à 219 € de remboursement cache un piège

L'usage de ces données est connu, et il ne passe pas par votre compte en banque.Un escroc qui dispose de votre nom, de votre revenu de référence et d'une démarche que vous avez réellement faite peut écrire un message qu'aucun réflexe ordinaire ne distingue d'un courrier officiel. Le faux remboursement, la régularisation inventée, l'appel du prétendu conseiller : ces scénarios reposaient sur du bluff, ils reposent désormais sur des faits exacts.Les chiffres publiés par Cybermalveillance.gouv.fr dans son rapport d'activité 2025 donnent l'ampleur du phénomène : l'hameçonnage est devenu la première menace pour les particuliers, en hausse desur un an, et les demandes liées aux violations de données ont plus que doublé. Une fuite alimente une vague de faux messages deux à trois mois plus tard. Nous y sommes.D'ailleurs, si vous cliquez et que l'argent part, l'addition reste pour vous.La Cour de cassation a jugé en janvier 2025 que cliquer sur un lien d'hameçonnage constitue une négligence grave au sens de l'article L133-19 du code monétaire et financier, ce qui autorise "théoriquement" votre banque à refuser le remboursement. N'oubliez pas cependant que la jurisprudence tempère ce jugement en rappelant que la négligence ne se présume pas et que c'est à la banque de la prouver.