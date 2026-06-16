Impôts : ce faux mail à 219 € de remboursement cache un piège

Nous en avons tous entendu parler en février 2026. Un fonctionnaire de la DGFiP a été piégé par une attaque de phishing, et les données dese sont retrouvées entre les mains d'un pirate : IBAN, identité, adresse, identifiant fiscal.La DGFiP a déposé plainte, les contribuables concernés ont été prévenus par courrier. L'affaire semblait close. Elle ne l'est pas.Ces données circulent encore, et elles servent précisément à fabriquer des mails de phishing sur mesure. Un escroc qui dispose de votre nom, de votre identifiant fiscal et de votre IBAN peut vous envoyer un message qui contient des éléments que seule l'administration est censée connaître.Le rapport d'activité 2025 dele confirme : le nombre de messages de phishing incluant des données personnelles réelles du destinataire a bondi depuis les grandes fuites de données de 2024 et 2025. Le résultat est mesurable :pour du phishing en 2025, soit une hausse de 70 % en un an.Ce que je veux que vous compreniez, c'est que le mail à 219 euros que vous avez reçu n'est peut-être pas un spam générique envoyé à dix millions d'adresses. Il peut contenir vos données réelles, et c'est ce qui le rend dangereux.