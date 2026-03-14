Arnaques

Pourquoi votre banque peut refuser de vous rembourser même si vous êtes victime d'arnaque

Un arrêt de la Cour de cassation vient de changer la donne pour toutes les victimes d'arnaques au faux conseiller bancaire. Et la décision fait mal.



Une décision de justice récente donne raison à la banque, même quand le numéro affiché est le vrai Les fraudes par manipulation ont bondi de 37 % en un an — les retraités figurent parmi les premières cibles Un détail dans votre comportement pendant l'appel peut suffire à faire basculer votre droit au remboursement

Un appel, un numéro officiel, et 4 000 euros envolés L'histoire ressemble à des centaines d'autres. Un homme reçoit un appel sur son téléphone. Le numéro affiché est celui de sa banque. La voix, posée, se présente comme sa conseillère. Elle lui signale des opérations suspectes sur son compte. Il faut agir vite : se connecter à l'application bancaire pour annuler les mouvements frauduleux.



Il s'exécute. Deux jours plus tard, près de 4 000 euros ont disparu de son compte. L'homme n'a rien annulé. Il a validé deux virements à distance, sans le savoir. Il se tourne vers sa banque pour obtenir un remboursement. La banque refuse. Il porte l'affaire devant la justice. Et le 4 mars 2026, la Cour de cassation lui donne tort.

Le mécanisme juridique qui protège la banque Pour comprendre cette décision, il faut entrer dans la mécanique juridique. La victime espérait invoquer un argument simple : la banque n'a pas été assez vigilante. Le tribunal de première instance lui avait donné raison sur ce point.



La Cour de cassation a vu les choses autrement. Selon les juges, la seule obligation de vigilance de la banque concerne la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Pas la protection individuelle contre les escrocs. Une victime d'arnaque ne peut pas s'appuyer sur ce manquement pour réclamer des dommages et intérêts.



Seul un cadre juridique s'applique : celui du Code monétaire et financier. Et ce cadre distingue deux situations très différentes. Si la banque exécute un virement en utilisant l'identifiant unique que vous avez vous-même fourni — même sous la pression d'un escroc — elle est considérée comme ayant correctement fait son travail.

Des retraités dans le viseur des escrocs Vous êtes concerné si vous avez déjà reçu un appel prétendument de votre banque vous demandant de vous connecter à votre application. Vous êtes concerné si on vous a déjà demandé de "valider" ou "annuler" une opération par téléphone. Et vous êtes encore plus exposé si vous êtes retraité.



Les fraudes par manipulation ont bondi de 37 % au premier semestre 2025, atteignant 245 millions d'euros selon l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement de la Banque de France. La fraude totale sur les moyens de paiement a progressé de 7 %, à 618 millions d'euros.



Le mode opératoire est toujours le même. Les escrocs affichent le vrai numéro de votre banque grâce à une technique appelée spoofing. Ils connaissent votre nom, parfois celui de votre conseiller. Sept retraités franciliens ont perdu 130 000 euros en quelques mois dans une affaire similaire, révélée fin 2025.

Deux situations, deux issues radicalement différentes

❌ Vous validez vous-même 📄 Vous vous connectez à l'application sous la pression de l'escroc Considéré comme votre propre ordre ⚖️ Qualification juridique Négligence grave possible 💶 Remboursement La banque peut refuser ✅ La banque rédige l'ordre 📄 La banque rédige elle-même le virement avant de vous le faire signer Opération initiée par la banque ⚖️ Qualification juridique Responsabilité engageable 💶 Remboursement Possible si anomalies sur le RIB



La nuance est cruelle. Dans l'immense majorité des cas de spoofing, c'est la victime qui valide les opérations depuis sa propre application. Elle tombe donc dans la première catégorie. Et la Cour de cassation a reconnu elle-même que la vigilance d'une personne face à un appel téléphonique est bien inférieure à celle face à un courriel. Cela n'a pas suffi à protéger la victime. Tout se joue sur une question : qui a rédigé l'ordre de virement ? La réponse détermine vos chances de remboursement.La nuance est cruelle. Dans l'immense majorité des cas de, c'est la victime qui valide les opérations depuis sa propre application. Elle tombe donc dans la première catégorie. Et la Cour de cassation a reconnu elle-même que la vigilance d'une personne face à un appel téléphonique est bien inférieure à celle face à un courriel. Cela n'a pas suffi à protéger la victime.

Trois réflexes qui peuvent tout changer Le premier réflexe est le plus difficile : raccrochez immédiatement . Aucune banque ne vous demandera jamais de vous connecter à votre application pendant un appel. Aucune banque ne vous demandera de valider un virement pour en bloquer un autre. Si vous recevez ce type de demande, c'est une arnaque. Même si le numéro affiché est celui de votre agence.

. Aucune banque ne vous demandera jamais de vous connecter à votre application pendant un appel. Aucune banque ne vous demandera de valider un virement pour en bloquer un autre. Si vous recevez ce type de demande, c'est une arnaque. Même si le numéro affiché est celui de votre agence. Le deuxième réflexe : rappelez vous-même votre banque . Pas le numéro qui vient de vous appeler. Le numéro inscrit sur votre carte bancaire ou sur votre relevé. Attendez quelques minutes avant de rappeler. Les escrocs peuvent maintenir la ligne ouverte pour intercepter votre appel sortant.

. Pas le numéro qui vient de vous appeler. Le numéro inscrit sur votre carte bancaire ou sur votre relevé. Attendez quelques minutes avant de rappeler. Les escrocs peuvent maintenir la ligne ouverte pour intercepter votre appel sortant. Le troisième réflexe : ne communiquez jamais vos codes de sécurité par téléphone. Ni vos identifiants de connexion. Ni vos codes de validation. Un vrai conseiller bancaire n'a jamais besoin de ces informations. Elles sont déjà dans le système de votre banque. Si le mal est fait, agissez dans l'heure. Appelez votre banque pour faire opposition. Déposez plainte au commissariat ou en gendarmerie. Signalez l'arnaque sur la Info Escroqueries au 0 805 805 817. Envoyez un courrier recommandé à votre banque pour contester formellement les opérations. Si le mal est fait, agissez dans l'heure. Appelez votre banque pour. Déposez plainte au commissariat ou en gendarmerie. Signalez l'arnaque sur la plateforme de signalement de service-public.gouv.fr . Contactezau. Envoyez un courrier recommandé à votre banque pour contester formellement les opérations.

Le piège que la plupart des victimes découvrent trop tard L'arrêt du 4 mars 2026 envoie un signal clair : la loi protège d'abord le système, pas l'individu. Et c'est là que se situe le piège pour les victimes.



Beaucoup pensent que le simple fait d'être arnaqué leur donne droit à un remboursement. C'est faux. Le Code monétaire et financier prévoit bien un remboursement immédiat en cas d'opération non autorisée. Mais il ajoute une exception massive : la négligence grave.



Or, donner ses codes sous la pression d'un escroc, valider un virement en pensant l'annuler, se connecter à son application sur simple demande téléphonique — tout cela peut être qualifié de négligence grave par un juge. Même si le numéro affiché était le bon. Même si la voix était convaincante.



La vraie protection n'est plus juridique. Elle est comportementale. Et elle repose sur un principe absolu : ne jamais agir sur son compte bancaire pendant un appel entrant. Jamais.

Ce qu'il faut retenir

La Cour de cassation a confirmé le 4 mars 2026 que les banques ne sont pas responsables des arnaques par manipulation, même si le numéro affiché est le vrai Les fraudes par manipulation ont bondi de 37 % au premier semestre 2025, à 245 millions d'euros Si vous validez vous-même un virement sous la pression d'un escroc, la banque peut invoquer votre négligence grave pour refuser le remboursement Le réflexe qui sauve : raccrocher immédiatement et rappeler sa banque soi-même au numéro inscrit sur sa carte bancaire En cas d'arnaque : opposition immédiate, plainte, courrier recommandé à la banque et signalement au 0 805 805 817

Sources :

- Cour de cassation, chambre commerciale financière et économique, arrêt du 4 mars 2026, n° 24-19.588

- Banque de France, Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP), communiqué du 27 janvier 2026

- Code monétaire et financier, articles L. 133-18 et L. 133-21

- MoneyVox, « Arnaque sur votre compte bancaire : la Cour de cassation tranche sur la responsabilité des banques », 14 mars 2026

Pour aller plus loin :



- Faux conseillers bancaires : 130 000 € volés à 7 retraités franciliens, le mode opératoire enfin dévoilé

- Arnaque carte Vitale : le piège en deux temps qui peut vous coûter plusieurs milliers d'euros