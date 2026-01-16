Arnaques Arnaque carte Vitale : le piège en deux temps qui peut vous coûter plusieurs milliers d'euros ! Un mail vous demande 9,90 € pour renouveler votre carte Vitale. Vous payez. Quelques minutes ou heures plus tard, un « conseiller bancaire » se revendiquant de votre banque, avec logo du réseau bancaire qui apparait sur votre mobile, vous appelle pour signaler cette fraude. C'est là que le vrai piège se referme. Des centaines de seniors ont déjà perdu plusieurs milliers d'euros avec cette arnaque sophistiquée en deux étapes. Voici comment la reconnaître et vous protéger.

Étape 1 : le mail piège à 9,90 € Tout commence par un email d'apparence officielle. Le message arbore le logo de l'Assurance Maladie et vous informe que « votre nouvelle carte Vitale est disponible ». Pour la recevoir, on vous demande simplement de régler des frais d'envoi de 9,90 €.



Le montant est volontairement faible pour ne pas éveiller les soupçons. Beaucoup de victimes paient sans hésiter, pensant régler une formalité administrative banale.



Ce qu'il faut savoir : l'Assurance Maladie ne demande jamais de paiement par email. La carte Vitale est gratuite. Aucun frais d'envoi n'est facturé pour son renouvellement.



En payant ces 9,90 €, vous ne perdez pas seulement cette somme. Vous transmettez aux escrocs vos coordonnées bancaires complètes : numéro de carte, date d'expiration, cryptogramme. Et surtout, vous leur confirmez que vous êtes une cible potentielle.

Étape 2 : l'appel du faux conseiller bancaire C'est là que le piège se referme vraiment. Quelques minutes ou heures après le paiement des 9,90 €, votre téléphone sonne. Le numéro affiché est celui de votre banque. Une voix professionnelle et rassurante se présente comme conseiller du service anti-fraude.



« Nous avons détecté un prélèvement frauduleux de 9,90 € sur votre compte. Votre carte a été compromise. Nous devons sécuriser votre compte immédiatement. »



L'escroc connaît votre nom, votre adresse, le montant exact débité. Comment pourrait-il savoir tout cela s'il n'était pas vraiment de votre banque ? C'est précisément ce qui rend l'arnaque redoutable.



Le faux conseiller vous demande alors de « valider des opérations de sécurisation » sur votre application bancaire, d'augmenter votre plafond de carte bleue, ou de lui communiquer des codes reçus par SMS. En réalité, vous êtes en train d'autoriser des virements vers les comptes des escrocs.



Résultat : des victimes ont perdu plusieurs milliers d'euros en quelques minutes, pensant protéger leur compte.

Comment le numéro de votre banque peut-il s'afficher ? Cette technique s'appelle le « spoofing téléphonique ». Les escrocs utilisent des logiciels qui permettent d'afficher n'importe quel numéro sur l'écran de votre téléphone, y compris celui de votre agence bancaire.



Selon l'Arcep, près de 18 000 signalements d'usurpation de numéros ont été recensés en 2025. Et ce chiffre ne représente que la partie visible : de nombreuses victimes ne signalent jamais ces incidents.



Bonne nouvelle : de nouvelles règles entreront en vigueur au 1er janvier 2026 pour lutter contre le spoofing. Les opérateurs devront authentifier les numéros appelants, et les appels avec numéros usurpés seront affichés comme masqués.



En attendant, ne faites jamais confiance au numéro qui s'affiche. Un appel entrant ne prouve jamais l'identité de l'appelant, ce quand bien même le nom de votre banque s'affiche ainsi qu'un logo plus ou moins bien imité... Aucune banque ne vous demande par ailleurs de confirmer la moindre information confidentielle de type code secret, n° de compte, ou de pratiquer des opérations sensibles de type virements, relèvement de plafond bancaire etc. par téléphone. Au moindre doute : raccrochez immédiatement et appelez vous-même votre conseiller bancaire aux numéros habituels !

Comment vous protéger de cette double arnaque Face au mail :

Ne cliquez jamais sur un lien dans un email concernant votre carte Vitale

La carte Vitale est gratuite : tout mail demandant un paiement est une arnaque

Vérifiez l'adresse de l'expéditeur : les vraies adresses de l'Assurance Maladie se terminent par @assurance-maladie.fr

En cas de doute, connectez-vous directement sur ameli.fr sans passer par le mail



Face à l'appel du « conseiller bancaire » :

Raccrochez immédiatement , même si le numéro affiché est celui de votre banque

, même si le numéro affiché est celui de votre banque Ne communiquez jamais de code reçu par SMS

de code reçu par SMS Ne validez aucune opération sur votre application bancaire pendant un appel

sur votre application bancaire pendant un appel Rappelez vous-même votre banque avec le numéro inscrit sur votre carte ou vos relevés

Votre banque ne vous demandera jamais de valider un virement « pour sécuriser » votre compte

Victime ? Vous pouvez être remboursé

Faites opposition immédiate sur votre carte bancaire

sur votre carte bancaire Signalez la fraude à votre banque par écrit (lettre recommandée)

(lettre recommandée) Déposez plainte au commissariat ou à la gendarmerie

Signalez l'arnaque sur cybermalveillance.gouv.fr



Point juridique important : par un arrêt du 23 octobre 2024, la Cour de cassation a jugé que les victimes de spoofing bancaire ne peuvent pas se voir reprocher une « négligence grave ». Votre banque a donc l'obligation de vous rembourser, même si vous avez validé les opérations vous-même. La Cour reconnaît que le stratagème est suffisamment sophistiqué pour tromper la vigilance d'une personne prudente.



Si votre banque refuse le remboursement, vous pouvez saisir le médiateur bancaire ou contacter une association de consommateurs comme UFC-Que Choisir. Si vous avez été victime de cette arnaque, agissez vite :par un arrêt du, la Cour de cassation a jugé que les victimes de spoofing bancaire ne peuvent pas se voir reprocher une « négligence grave ». Votre banque a donc l', même si vous avez validé les opérations vous-même. La Cour reconnaît que le stratagème est suffisamment sophistiqué pour tromper la vigilance d'une personne prudente.Si votre banque refuse le remboursement, vous pouvez saisir le médiateur bancaire ou contacter une association de consommateurs comme UFC-Que Choisir.

NDLR : un proche de l'auteur de cet article a été victime de cette arnaque la semaine dernière, pour un préjudice estimé à plus de 5000 euros ! Soyez donc particulièrement vigilants en ce début d'année et n'hésitez surtout pas à porter plainte si jamais vous avez été, vous aussi, victimes de cette arnaque.



À noter : le compte bancaire correspondant à l'IBAN des escrocs est bien localisé en France, dans le Loiret, auprès de la Banque Postale ! Ils utilisent en outre les services bancaires de la société Lydia pour effectuer des paiements à l'étranger et les n° de téléphone mobiles utilisés pour l'arnaque par téléphone et par Whatsapp ont été souscrit auprès de la société Altice, là encore une entreprise hexagonale... À se demander comment ils peuvent agir encore ainsi en toute impunité sur le territoire national et en passant par des entreprises françaises... Toutes les preuves ayant été transmises aux services du Procureur de la République des Alpes-Maritimes, lieu du domicile de la personne escroquée, qui a été contrainte de changer de n° de téléphone mobile pour faire cesser le harcèlement téléphonique qui s'en est suivi. Donc un conseil : Soyez vigilants !!

Sources :

- Cybermalveillance.gouv.fr, janvier 2026

- Cour de cassation, arrêt du 23 octobre 2024 (pourvoi n°23-16.267)

- Arcep, signalements spoofing 2025

- Direction des affaires juridiques, Ministère de l'Économie, janvier 2026

Pour aller plus loin :



- Arnaques visant les seniors en 2026 : les 8 fraudes les plus dangereuses et comment s'en protéger

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 16/01/2026 à 14:30 | mis à jour le 11/02/2026 à 09:59



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