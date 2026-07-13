Arnaques de l'été : les quatre pièges qui ciblent votre téléphone entre juillet et septembre

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Pourquoi votre banque peut refuser de vous rembourser même si vous êtes victime d'arnaque

C'est l'arnaque la plus coûteuse et celle qui progresse le plus vite.Les demandes d'assistance pouront bondi deen 2025 selon Cybermalveillance.gouv.fr. Celles pourde. La plateforme a assistél'an dernier.Votre téléphone sonne. Le numéro affiché est celui de votre banque : les escrocs le reproduisent grâce à une technique appeléeLa voix, posée, vous signale une opération suspecte sur votre compte. Il faut agir vite : vous connecter à votre application pour « annuler » le mouvement.Vous vous exécutez. Sauf que vous ne bloquez rien : vous validez un virement vers le compte de l'escroc.L'été rend ce piège encore plus redoutable. Vous êtes en vacances, loin de votre agence, peut-être à l'étranger, avec un réseau instable et l'esprit ailleurs.Selon le Crédoc,ont été exposés à une tentative de fraude en ligne en 2025, eten ont été victimes. Les plus de 60 ans ne sont pas les plus nombreux à se faire piéger, mais ce sont eux qui perdent les plus grosses sommes.Les fraudeurs le savent. Ils appellent entre midi et quatorze heures, le week-end, et pendant les ponts de juillet et août.Et le pire : si vous validez vous-même l'opération sous la pression, votre banque peut invoquer votre « négligence grave » et refuser de vous rembourser. La Cour de cassation l'a confirmé le 4 mars 2026.