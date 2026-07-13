Arnaques de l'été : les quatre pièges qui ciblent votre téléphone entre juillet et septembre

Le faux message SNCF qui tombe au pire moment
La SNCF vient de lancer une alerte spécifique pour cet été. Des vagues de SMS et de mails frauduleux usurpent l'identité de SNCF Connect depuis le mois de juin.
Les objets les plus courants : « Votre chèque cadeau voyage », « Nouvelle carte Voyageur gratuite », « Offre TGV INOUI gratuite + 50 % », « Notification de remboursement suite à troubles informatiques ». Le piège fonctionne parce que vous venez de réserver un billet, ou que vous êtes en train de chercher un horaire.
Le lien renvoie vers un faux site qui reproduit l'apparence de SNCF Connect. Vous entrez vos identifiants, vos coordonnées bancaires, et l'escroc récupère tout.
Le réflexe qui bloque tout : les mails officiels de la SNCF proviennent uniquement de cinq adresses — @mail.sncfconnect.com, @mail.sncf-connect.com, @info.sncf.com, @connect.sncf et @service.sncf-connect.com. Tout le reste est une arnaque.
Et SNCF Connect ne vous demandera jamais de transmettre vos données personnelles ou bancaires par message.
Les objets les plus courants : « Votre chèque cadeau voyage », « Nouvelle carte Voyageur gratuite », « Offre TGV INOUI gratuite + 50 % », « Notification de remboursement suite à troubles informatiques ». Le piège fonctionne parce que vous venez de réserver un billet, ou que vous êtes en train de chercher un horaire.
Le lien renvoie vers un faux site qui reproduit l'apparence de SNCF Connect. Vous entrez vos identifiants, vos coordonnées bancaires, et l'escroc récupère tout.
Le réflexe qui bloque tout : les mails officiels de la SNCF proviennent uniquement de cinq adresses — @mail.sncfconnect.com, @mail.sncf-connect.com, @info.sncf.com, @connect.sncf et @service.sncf-connect.com. Tout le reste est une arnaque.
Et SNCF Connect ne vous demandera jamais de transmettre vos données personnelles ou bancaires par message.
La villa à prix cassé qui n'a jamais existé
La gendarmerie du Rhône a publié une mise en garde cette semaine, et ce n'est pas un hasard de calendrier. Les réservations de dernière minute explosent en juillet, et les fausses annonces avec.
Le mécanisme est rodé. Un escroc copie les photos et la description d'une vraie location, crée une fausse annonce sur un site connu, et propose un prix nettement inférieur au marché.
Il explique ne pas pouvoir faire visiter, invoque un déplacement, et demande un virement rapide pour « bloquer la réservation ». Une fois l'argent reçu, il disparaît.
Vous arrivez devant un logement qui est déjà loué à quelqu'un d'autre, ou qui n'existe tout simplement pas.
Trois signaux doivent vous arrêter net : un prix anormalement bas pour la localisation et la saison, un propriétaire qui refuse de vous parler au téléphone.
Une demande de paiement en dehors de la plateforme sécurisée « pour éviter les frais » est le troisième. Avant de virer le moindre euro, vérifiez l'adresse du bien sur Google Maps et appelez la mairie ou la gendarmerie du lieu de vacances pour confirmer que le logement existe.
Le mécanisme est rodé. Un escroc copie les photos et la description d'une vraie location, crée une fausse annonce sur un site connu, et propose un prix nettement inférieur au marché.
Il explique ne pas pouvoir faire visiter, invoque un déplacement, et demande un virement rapide pour « bloquer la réservation ». Une fois l'argent reçu, il disparaît.
Vous arrivez devant un logement qui est déjà loué à quelqu'un d'autre, ou qui n'existe tout simplement pas.
Trois signaux doivent vous arrêter net : un prix anormalement bas pour la localisation et la saison, un propriétaire qui refuse de vous parler au téléphone.
Une demande de paiement en dehors de la plateforme sécurisée « pour éviter les frais » est le troisième. Avant de virer le moindre euro, vérifiez l'adresse du bien sur Google Maps et appelez la mairie ou la gendarmerie du lieu de vacances pour confirmer que le logement existe.
L'appel du faux conseiller bancaire qui tombe pendant vos vacances
C'est l'arnaque la plus coûteuse et celle qui progresse le plus vite.
Les demandes d'assistance pour fraude au faux conseiller bancaire ont bondi de 159 % en 2025 selon Cybermalveillance.gouv.fr. Celles pour fraude au virement de 170 %. La plateforme a assisté plus de 500 000 victimes l'an dernier.
Votre téléphone sonne. Le numéro affiché est celui de votre banque : les escrocs le reproduisent grâce à une technique appelée spoofing.
La voix, posée, vous signale une opération suspecte sur votre compte. Il faut agir vite : vous connecter à votre application pour « annuler » le mouvement.
Vous vous exécutez. Sauf que vous ne bloquez rien : vous validez un virement vers le compte de l'escroc.
L'été rend ce piège encore plus redoutable. Vous êtes en vacances, loin de votre agence, peut-être à l'étranger, avec un réseau instable et l'esprit ailleurs.
Selon le Crédoc, 73 % des internautes français ont été exposés à une tentative de fraude en ligne en 2025, et 39 % en ont été victimes. Les plus de 60 ans ne sont pas les plus nombreux à se faire piéger, mais ce sont eux qui perdent les plus grosses sommes.
Les fraudeurs le savent. Ils appellent entre midi et quatorze heures, le week-end, et pendant les ponts de juillet et août.
Et le pire : si vous validez vous-même l'opération sous la pression, votre banque peut invoquer votre « négligence grave » et refuser de vous rembourser. La Cour de cassation l'a confirmé le 4 mars 2026.
Les demandes d'assistance pour fraude au faux conseiller bancaire ont bondi de 159 % en 2025 selon Cybermalveillance.gouv.fr. Celles pour fraude au virement de 170 %. La plateforme a assisté plus de 500 000 victimes l'an dernier.
Votre téléphone sonne. Le numéro affiché est celui de votre banque : les escrocs le reproduisent grâce à une technique appelée spoofing.
La voix, posée, vous signale une opération suspecte sur votre compte. Il faut agir vite : vous connecter à votre application pour « annuler » le mouvement.
Vous vous exécutez. Sauf que vous ne bloquez rien : vous validez un virement vers le compte de l'escroc.
L'été rend ce piège encore plus redoutable. Vous êtes en vacances, loin de votre agence, peut-être à l'étranger, avec un réseau instable et l'esprit ailleurs.
Selon le Crédoc, 73 % des internautes français ont été exposés à une tentative de fraude en ligne en 2025, et 39 % en ont été victimes. Les plus de 60 ans ne sont pas les plus nombreux à se faire piéger, mais ce sont eux qui perdent les plus grosses sommes.
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Vos données personnelles alimentent la machine
Ces arnaques ne sortent pas de nulle part. Les fuites de données massives des deux dernières années — FICOBA, Free, France Travail, URSSAF, Basic-Fit — ont mis en circulation des millions d'IBAN, de noms et d'adresses.
Le faux conseiller qui vous appelle connaît votre identité. Ce n'est pas du bluff, ce sont vos données piratées, revendues et exploitées au moment où vous baissez la garde.
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Quatre réflexes avant de partir en vacances
- Le premier : ne jamais agir sur votre compte bancaire pendant un appel entrant. Raccrochez et rappelez vous-même votre banque au numéro inscrit sur votre carte. Un vrai conseiller ne vous demandera jamais de valider un virement par téléphone.
- Le deuxième : ne jamais cliquer sur un lien reçu par SMS ou mail prétendant venir de la SNCF, de votre banque ou de La Poste. Ouvrez l'application officielle ou tapez l'adresse vous-même dans votre navigateur.
- Le troisième : ne jamais virer d'argent pour une location sans avoir parlé au propriétaire par téléphone et vérifié l'adresse du bien sur Google Maps.
- Le quatrième : activez la liste blanche SEPA dans votre espace bancaire en ligne avant de partir. Ce dispositif gratuit rejette automatiquement tout prélèvement provenant d'un créancier que vous n'avez pas autorisé. Sauf que la plupart des banques ne le proposent pas spontanément. Il faut le demander en ligne ou en agence, et le faire avant le départ.