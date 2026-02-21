Fonctionnaire de la DGIFP piégé, 1,2 million d'IBAN piraté : êtes-vous concerné ?

Ce qu'il faut retenir
- Le fichier FICOBA, qui recense les 300 millions de comptes bancaires ouverts en France, a été piraté depuis fin janvier 2026 via les identifiants volés d'un fonctionnaire
- Les données de 1,2 million de comptes ont été aspirées : IBAN, identité, adresse, date de naissance, et parfois numéro fiscal
- Les soldes bancaires n'ont pas été consultés et aucune opération n'a pu être effectuée directement
- Le risque principal : des prélèvements frauduleux via de faux mandats, et des arnaques au faux conseiller bancaire rendues plus crédibles par ces données
- Les personnes concernées seront informées individuellement par la DGFiP et leur banque
- Vous pouvez vous protéger dès maintenant en activant la « liste blanche » de créanciers autorisés dans votre espace bancaire en ligne
- En cas de prélèvement frauduleux, vous avez 13 mois pour le contester auprès de votre banque et obtenir un remboursement intégral