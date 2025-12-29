Argent et patrimoine Faux conseillers bancaires : 130 000 € volés à 7 retraités franciliens, le mode opératoire enfin dévoilé Par Fabrice Crozier | Publié le 29/12/2025 à 12:15 Sept personnes âgées d'Île-de-France ont été dépouillées de leurs économies par un réseau d'escrocs se faisant passer pour des agents bancaires. Trois suspects ont été interpellés, mais le cerveau présumé de l'opération court toujours. Voici comment reconnaître cette arnaque et s'en protéger. Partager : W f X in @

Un réseau organisé qui ciblait les personnes âgées La police parisienne a mis fin aux agissements d'un réseau d'escroquerie particulièrement actif en Île-de-France. Trois suspects, âgés de 16 à 22 ans, ont été interpellés mi-novembre 2025 à Saint-Mandé, Paris et en Seine-et-Marne. Leur cible : des personnes âgées, jugées plus vulnérables face à ce type de manipulation.



Entre avril et novembre 2025, au moins sept victimes ont été identifiées. Le préjudice total dépasse les 130 000 euros, selon les informations rapportées par Le Parisien. Bijoux, espèces, cartes bancaires : les escrocs n'ont rien laissé passer.



Lors d'une perquisition au domicile du principal coursier, les enquêteurs ont découvert un véritable trésor : des bijoux démontés, des pierres précieuses, plusieurs montres de luxe, 5 200 euros en liquide et un faux permis de conduire. Parmi les objets saisis, une bague d'une valeur de 30 000 euros appartenant à une victime jusqu'alors inconnue des services.

Un mode opératoire redoutablement efficace Le scénario est presque toujours le même. Un individu appelle sa victime en se présentant comme un conseiller bancaire ou un agent du service anti-fraude. Le numéro affiché sur le téléphone semble authentique : les escrocs utilisent une technique appelée spoofing qui permet d'usurper le numéro officiel de la banque.



L'interlocuteur affirme avoir détecté des mouvements suspects sur le compte et crée un sentiment d'urgence. Pour sécuriser les avoirs, il demande à la victime de valider des opérations sur son application bancaire, de communiquer des codes reçus par SMS, ou d'ajouter un nouveau bénéficiaire.



Une variante encore plus audacieuse a émergé : l'arnaque au coursier. Sous prétexte que la carte bancaire est compromise, l'escroc annonce l'envoi d'un coursier pour la récupérer. La victime remet alors sa carte, parfois accompagnée de bijoux et d'espèces, pensant agir pour sa propre protection.

Une bonne nouvelle : les banques doivent rembourser ! Pour rappel, un arrêt historique de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 a changé la donne pour les victimes. Les juges ont confirmé que les banques ne peuvent plus invoquer la négligence grave du client pour refuser le remboursement lorsque celui-ci a été manipulé par un faux conseiller.



La Cour d'appel de Paris a confirmé cette position en mai 2025 dans deux affaires distinctes. Dans l'une d'elles, un retraité de 92 ans avait été escroqué de 8 000 euros. Les juges ont souligné que l'appel avait légitimement créé un sentiment d'urgence chez la victime, qui pensait protéger ses comptes.



Si vous avez été victime, faites immédiatement opposition, déposez plainte et demandez le remboursement à votre banque par écrit. Le délai maximal pour effectuer cette demande est de 13 mois après le débit frauduleux.

Comment se protéger : les 5 réflexes essentiels 1. Ne jamais communiquer ses codes

Aucun conseiller bancaire ne vous demandera jamais vos identifiants, mots de passe ou codes de validation par téléphone. Ces informations ne lui sont pas nécessaires pour intervenir sur votre compte.



2. Raccrocher et rappeler

En cas de doute, coupez la conversation et contactez vous-même votre agence via le numéro habituel (celui figurant sur votre carte ou votre relevé). N'utilisez jamais le numéro donné par votre interlocuteur.



3. Ne jamais remettre sa carte à un coursier

Votre banque n'envoie jamais de coursier pour récupérer votre carte bancaire. Cette demande est le signe d'une arnaque.



4. Se méfier de l'urgence

Les escrocs créent toujours un climat de panique pour empêcher leurs victimes de réfléchir. Un vrai conseiller ne vous mettra jamais sous pression.



5. En parler à ses proches

Si vous recevez un appel suspect, parlez-en à un membre de votre famille ou à un ami avant d'agir. Un regard extérieur permet souvent de déjouer le piège.

Que faire si vous êtes victime ?

Faites opposition sur votre carte en appelant le serveur interbancaire au 0 892 705 705 (0,34 €/min, 24h/24)

Contactez votre banque pour signaler la fraude et demander le remboursement

Déposez plainte au commissariat ou à la gendarmerie

Signalez l'arnaque sur la plateforme Pharos ou Cybermalveillance.gouv.fr

Appelez Info Escroqueries au 0 805 805 817 (appel gratuit) pour être accompagné Depuis le 9 octobre 2025, un nouveau dispositif de vérification IBAN permet aux banques de contrôler la concordance entre le nom du bénéficiaire et le titulaire du compte lors des virements. Une protection supplémentaire, mais qui ne doit pas abaisser votre vigilance. Si vous pensez avoir été escroqué, agissez immédiatement :Depuis le 9 octobre 2025, un nouveau dispositif de vérification IBAN permet aux banques de contrôler la concordance entre le nom du bénéficiaire et le titulaire du compte lors des virements. Une protection supplémentaire, mais qui ne doit pas abaisser votre vigilance.

Sources

- Le Parisien, décembre 2025, via Police & Réalités

- Banque de France, Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, statistiques fraude 1er semestre 2024

- Fédération bancaire française, baromètre cybersécurité, juin 2025

- Cybermalveillance.gouv.fr, fiche réflexe fraude au faux conseiller bancaire

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