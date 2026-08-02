Nouveaux billets en euros : six millions d'Européens ont déjà voté, et vous ?

Dix maquettes, deux thèmes, six coupures
Christine Lagarde a présenté le 23 juillet dix propositions de graphisme pour la prochaine série de billets en euros. Deux thèmes se partagent ces maquettes : la culture européenne, avec des figures comme Marie Curie, Beethoven, Maria Callas ou Léonard de Vinci, et les fleuves et oiseaux, qui met en scène des cours d'eau, un martin-pêcheur ou une cigogne. Chaque série couvre les six coupures en circulation, du billet de 5 au billet de 200 euros. Le questionnaire, anonyme, reste ouvert jusqu'au 21 septembre.
Six millions de votes en six jours
Ces dix projets sortent d'un concours ouvert aux graphistes de toute l'Union européenne. Plus de 1 200 dossiers ont été déposés, 25 candidats ont été invités à travailler sur l'un des deux thèmes, et un jury de 21 experts en graphisme, communication, neurosciences et histoire a retenu les propositions soumises aujourd'hui à votre avis.
Mais l'affluence a dépassé ce qu'attendait la Banque centrale européenne. Six millions d'Européens s'étaient déjà prononcés mercredi 29 juillet, six jours après l'ouverture du vote, selon l'institution de Francfort. Pour un exercice qui ne distribue aucun gain et ne change rien au pouvoir d'achat, ce chiffre dit quelque chose de l'attachement au billet de banque.
Or cette consultation n'est qu'un ingrédient de la décision finale. Le Conseil des gouverneurs tranchera vers la fin de l'année 2026, en croisant les résultats de l'enquête en ligne, ceux d'un sondage mené en parallèle auprès d'un échantillon représentatif d'habitants de la zone euro, les conclusions du jury et une évaluation technique de fabrication. Les billets en euros sont plus qu'un moyen de paiement, a résumé Christine Lagarde en lançant l'opération : ils constituent selon elle l'un des symboles les plus tangibles de l'Europe.
Reste que le graphisme retenu ne remplira pas vos poches tout de suite. Une fois le feu vert donné à la production, la BCE prévoit au moins deux à trois ans avant qu'une quantité suffisante de nouveaux billets circule. Il s'agira de la première refonte complète depuis l'arrivée des espèces en euros dans les portefeuilles, en janvier 2002.
Mais l'affluence a dépassé ce qu'attendait la Banque centrale européenne. Six millions d'Européens s'étaient déjà prononcés mercredi 29 juillet, six jours après l'ouverture du vote, selon l'institution de Francfort. Pour un exercice qui ne distribue aucun gain et ne change rien au pouvoir d'achat, ce chiffre dit quelque chose de l'attachement au billet de banque.
Or cette consultation n'est qu'un ingrédient de la décision finale. Le Conseil des gouverneurs tranchera vers la fin de l'année 2026, en croisant les résultats de l'enquête en ligne, ceux d'un sondage mené en parallèle auprès d'un échantillon représentatif d'habitants de la zone euro, les conclusions du jury et une évaluation technique de fabrication. Les billets en euros sont plus qu'un moyen de paiement, a résumé Christine Lagarde en lançant l'opération : ils constituent selon elle l'un des symboles les plus tangibles de l'Europe.
Reste que le graphisme retenu ne remplira pas vos poches tout de suite. Une fois le feu vert donné à la production, la BCE prévoit au moins deux à trois ans avant qu'une quantité suffisante de nouveaux billets circule. Il s'agira de la première refonte complète depuis l'arrivée des espèces en euros dans les portefeuilles, en janvier 2002.
Le vote se joue en ligne, les espèces restent dans vos poches
Cette consultation se déroule entièrement sur internet, et c'est là que le décalage apparaît. L'étude SPACE de la Banque centrale européenne, publiée fin 2024, montre que les espèces restent le premier moyen de paiement au comptoir dans la zone euro, avec 52 % des transactions contre 59 % deux ans plus tôt. Le détail par âge est plus parlant encore : les 65 ans et plus règlent 57 % de leurs achats en liquide, quand les moins de 40 ans sont déjà passés sous la barre des 50 %. En France, la part des espèces au point de vente est tombée à 43 %, mais elle reste un réflexe quotidien après 65 ans.
La même étude relève qu'environ une personne interrogée sur dix déclare avoir besoin d'aide pour effectuer un paiement numérique, et que ce besoin se concentre aux âges les plus élevés ainsi que chez les personnes aux revenus les plus modestes. Autrement dit, le public qui manipule le plus les coupures est aussi celui qui bute le plus souvent sur un écran.
Sauf que le questionnaire de la BCE n'existe que sur un écran.
Côté connexion, les données de l'Insee mesurent la même bascule. Un peu plus de la moitié des personnes de 75 ans et plus, 51 % exactement, ont utilisé internet en 2025, contre 87 % chez les 60-74 ans. Rapportée à la population française au 1er janvier 2026, cette proportion représente environ 3,8 millions de personnes de 75 ans et plus qui ne se connectent pas du tout, sur les 7,7 millions que compte cette tranche d'âge. Un ordre de grandeur qui aide à mesurer qui se trouve, de fait, en dehors de la consultation.
La même étude relève qu'environ une personne interrogée sur dix déclare avoir besoin d'aide pour effectuer un paiement numérique, et que ce besoin se concentre aux âges les plus élevés ainsi que chez les personnes aux revenus les plus modestes. Autrement dit, le public qui manipule le plus les coupures est aussi celui qui bute le plus souvent sur un écran.
Sauf que le questionnaire de la BCE n'existe que sur un écran.
Côté connexion, les données de l'Insee mesurent la même bascule. Un peu plus de la moitié des personnes de 75 ans et plus, 51 % exactement, ont utilisé internet en 2025, contre 87 % chez les 60-74 ans. Rapportée à la population française au 1er janvier 2026, cette proportion représente environ 3,8 millions de personnes de 75 ans et plus qui ne se connectent pas du tout, sur les 7,7 millions que compte cette tranche d'âge. Un ordre de grandeur qui aide à mesurer qui se trouve, de fait, en dehors de la consultation.
Vos billets actuels gardent leur valeur
Reste la question qui vous concerne directement : que deviennent les billets rangés dans le tiroir de la commode ? Rien. Les coupures de la première série, celle mise en circulation en 2002, ont cours légal, conserveront toujours leur valeur et continuent de circuler aux côtés de la série Europe, comme l'indique la Banque centrale européenne sur sa page consacrée aux billets en circulation. Aucune date d'expiration n'a jamais été fixée, et aucune n'est prévue pour la série qui sortira de ce vote.
Le précédent du billet de 500 euros donne la mesure de cette règle. Son émission a cessé en avril 2019, mais il conserve sa valeur et peut être échangé à tout moment dans n'importe quelle banque centrale nationale de la zone euro. Le remplacement d'une série par une autre ne se décrète donc pas à une date fixe : les anciennes coupures partent au recyclage quand elles reviennent abîmées dans les caisses des banques, et les deux générations cohabitent pendant des années dans les portefeuilles.
Le précédent du billet de 500 euros donne la mesure de cette règle. Son émission a cessé en avril 2019, mais il conserve sa valeur et peut être échangé à tout moment dans n'importe quelle banque centrale nationale de la zone euro. Le remplacement d'une série par une autre ne se décrète donc pas à une date fixe : les anciennes coupures partent au recyclage quand elles reviennent abîmées dans les caisses des banques, et les deux générations cohabitent pendant des années dans les portefeuilles.
Ce que demande le questionnaire de la BCE
Pour donner votre avis avant le 21 septembre, tout se passe sur le site de la Banque centrale européenne, dans un formulaire à choix multiples. Vous notez chacun des dix graphismes selon plusieurs critères, sans donner votre nom ni la moindre coordonnée bancaire : la consultation est anonyme et ne demande aucune pièce d'identité. Comptez quelques minutes, et une tablette ou un ordinateur familial suffisent, quitte à s'y mettre à deux avec un enfant ou un voisin.