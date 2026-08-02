Nouveaux billets en euros : six millions d'Européens ont déjà voté, et vous ?

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Cette consultation se déroule entièrement sur internet, et c'est là que le décalage apparaît. L'étude SPACE de la Banque centrale européenne, publiée fin 2024, montre que les espèces restent le premier moyen de paiement au comptoir dans la zone euro, aveccontre 59 % deux ans plus tôt. Le détail par âge est plus parlant encore : les 65 ans et plus règlent 57 % de leurs achats en liquide, quand les moins de 40 ans sont déjà passés sous la barre des 50 %. En France, la part des espèces au point de vente est tombée à 43 %, mais elle reste un réflexe quotidien après 65 ans.La même étude relève qu'environ une personne interrogée sur dix déclare avoir besoin d'aide pour effectuer un paiement numérique, et que ce besoin se concentre aux âges les plus élevés ainsi que chez les personnes aux revenus les plus modestes. Autrement dit, le public qui manipule le plus les coupures est aussi celui qui bute le plus souvent sur un écran.Sauf que le questionnaire de la BCE n'existe que sur un écran.Côté connexion, les données de l'Insee mesurent la même bascule. Un peu plus de la moitié des personnes de 75 ans et plus, 51 % exactement, ont utilisé internet en 2025, contre 87 % chez les 60-74 ans. Rapportée à la population française au 1er janvier 2026, cette proportion représente environqui ne se connectent pas du tout, sur les 7,7 millions que compte cette tranche d'âge. Un ordre de grandeur qui aide à mesurer qui se trouve, de fait, en dehors de la consultation.