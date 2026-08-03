Un mail reçu samedi à 5h30, votre IBAN affiché en clair, un bouton pour annuler : l'arnaque Cellcast vise votre carte

Le montant inscrit dans le message est modeste, et ce choix n'a rien d'un hasard. 49,99 euros par an, cela ressemble davantage à un abonnement oublié qu'à un vol, et cela suffit à déclencher le réflexe d'aller annuler avant même de réfléchir.



Mais le chiffre qui compte vraiment n'est pas celui qui s'affiche dans le courriel.



Il se trouve dans les statistiques de fraude de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, publiées par la Banque de France en janvier 2026. Sur le premier semestre 2025, les banques françaises ont recensé 41 024 prélèvements frauduleux pour 23,8 millions d'euros. Rapporté à l'opération, cet écart donne un montant moyen de 581 euros, contre 386 euros un an plus tôt, soit une hausse de moitié en douze mois. La facture moyenne d'un faux prélèvement pèse donc près de douze fois les 49,99 euros affichés dans ce courriel. Et la cadence dit le reste : environ 227 faux prélèvements par jour sur le territoire français.



Un détail de ce même rapport mérite votre attention. L'Observatoire précise que 95 % des montants fraudés sur le prélèvement correspondent à de faux ordres, émis par des sociétés fictives qui prélèvent sans mandat signé. Le scénario redouté ici n'a donc rien de théorique. Il représente l'écrasante majorité de ce qui passe réellement sur les comptes français, et c'est bien ce que le montant rassurant du message sert à masquer.