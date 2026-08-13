Arnaques

Selon I-CAD, si vous avez un chien ou un chat pucé, votre mail figurait dans le fichier : l'escroc vous réclame un paiement

Vous avez un chien ou un chat, et un courriel vous demande de régulariser son dossier. Le fichier I-CAD, celui où votre vétérinaire l'a inscrit le jour de la puce, a connu un incident de sécurité en septembre 2025. Vous l'apprenez cette semaine, en même temps qu'une vague de faux messages qui réclament un paiement.



Le courriel qui parle de votre chien Vous rentrez de promenade, vous ouvrez votre boîte mail, et un message vous parle du dossier de votre animal. Ingenium animalis, qui gère le fichier I-CAD pour le ministère de l'Agriculture, indique avoir identifié une vulnérabilité susceptible d'avoir permis l'interrogation automatisée de sa base. Et ce n'est pas elle qui a ouvert le dossier : ce sont des détenteurs comme vous, qui ont signalé ces courriels.





Ce qui a été piraté : votre adresse mail, rien de plus votre adresse de messagerie, et à ce stade rien d'autre. L'organisme précise qu'aucune donnée sensible au sens de l'article 9 du règlement européen n'est concernée, que les accès ont été sécurisés et que la CNIL a été informée. Il ajoute qu'aucune utilisation frauduleuse n'a été confirmée à ce jour, et qu'aucun lien certain n'est établi entre l'incident de 2025 et les faux courriels des dernières semaines, sans que cette hypothèse soit écartée. Sauf que ni le nombre d'adresses touchées ni le volume d'enregistrements consultés ne sont communiqués.



Votre chien ou votre chat n'est pas seul dans ce fichier. Le baromètre 2026 du Fichier National I-CAD recense en effet 18,4 millions d'animaux identifiés et considérés comme vivants au 31 décembre 2025, dont 9,39 millions de chiens et 8,95 millions de chats. Derrière chacun d'eux, un détenteur et ses coordonnées.



Savoir si les vôtres sont parties, personne ne peut vous le dire aujourd'hui.

Sur le même sujet :

Piratage de données : Almerys confirmé, DMP contesté, 15 millions de numéros de Sécu en vente Ce qui a pu être récupéré par les hackers, c'est. L'organisme précise qu'aucune donnée sensible au sens de l'article 9 du règlement européen n'est concernée, que les accès ont été sécurisés et que la CNIL a été informée. Il ajoute qu'aucune utilisation frauduleuse n'a été confirmée à ce jour, et qu'aucun lien certain n'est établi entre l'incident de 2025 et les faux courriels des dernières semaines, sans que cette hypothèse soit écartée. Sauf que ni le nombre d'adresses touchées ni le volume d'enregistrements consultés ne sont communiqués.Votre chien ou votre chat n'est pas seul dans ce fichier. Le baromètre 2026 du Fichier National I-CAD recense en effetidentifiés et considérés comme vivants au 31 décembre 2025, dont 9,39 millions de chiens et 8,95 millions de chats. Derrière chacun d'eux, un détenteur et ses coordonnées.Savoir si les vôtres sont parties, personne ne peut vous le dire aujourd'hui.

Pourquoi votre vétérinaire est la seule preuve Le fichier a changé de méthode cet été, et c'est ce changement qui rend le faux message crédible.



Depuis le 25 juin 2026, certaines démarches se terminent en ligne : I-CAD vous envoie un courriel automatique contenant un lien personnel, temporaire et confidentiel, qui ouvre un espace où vous déposez vos justificatifs, signez électroniquement et payez par carte bancaire. Un escroc n'a donc plus besoin d'inventer un scénario invraisemblable. Il lui suffit de copier un parcours qui existe vraiment.



Mais ce parcours ne commence jamais par un courriel.



Comme le précise I-CAD dans sa présentation du nouveau service, c'est votre vétérinaire qui enregistre la demande pendant la consultation et saisit les premières informations, sans qu'aucun paiement soit réclamé à ce moment-là. Le lien personnel n'arrive qu'ensuite, et seulement dans deux situations : une régularisation de détenteur ou la finalisation d'une importation. La règle tient en une phrase : si vous n'avez pas vu votre vétérinaire ces derniers jours, un courriel I-CAD qui vous réclame un paiement ou des pièces justificatives est un faux.



Or le calendrier a fourni un second prétexte aux escrocs. Les tarifs du fichier ont évolué au 1er juillet 2026, et une hausse de tarif est exactement le genre d'argument qui donne à un faux message son air de vérité administrative. Un courriel qui annonce une régularisation de tarif, un dossier incomplet ou une identification à confirmer avant une date limite emploie un vocabulaire que l'organisme emploie réellement. C'est ce vocabulaire, et non une faute d'orthographe, qui fait la différence entre un message que vous supprimez et un message sur lequel vous cliquez.



Ce qu'un escroc devine quand vous avez un animal



Le volume des démarches réelles explique pourquoi l'escroc tombe si souvent juste. Les chiffres publiés par le Fichier National I-CAD font état de 922 112 changements de détenteur enregistrés en 2025, soit 2 526 par jour en moyenne sur l'année, auxquels s'ajoutent 90 081 animaux déclarés perdus, dont 45 912 ont été signalés retrouvés. Autrement dit, à l'heure où vous lisez ces lignes, des dizaines de milliers de personnes attendent réellement un message du fichier. D'ailleurs, le courriel n'est souvent que la première marche : sur des campagnes comparables, il sert à récupérer des identifiants qui alimentent ensuite un appel téléphonique beaucoup plus convaincant.

Sur le même sujet :

Ce que vous prenez pour un mail du Crédit Agricole est l'amorce d'une arnaque : le vrai vol arrive par téléphone Votre adresse, à elle seule, dit déjà quelque chose de vous : la personne qui la relève a un animal identifié. Le message peut donc vous parler de perte, de changement de détenteur ou de mise à jour de coordonnées sans jamais tomber à côté. En revanche, cette adresse ne livre ni votre nom, ni celui de votre chien, ni son numéro de puce. Un message qui prétend les connaître mérite un appel immédiat à votre vétérinaire.Le volume des démarches réelles explique pourquoi l'escroc tombe si souvent juste. Les chiffres publiés par le Fichier National I-CAD font état de 922 112 changements de détenteur enregistrés en 2025, soiten moyenne sur l'année, auxquels s'ajoutent 90 081 animaux déclarés perdus, dont 45 912 ont été signalés retrouvés. Autrement dit, à l'heure où vous lisez ces lignes, des dizaines de milliers de personnes attendent réellement un message du fichier. D'ailleurs, le courriel n'est souvent que la première marche : sur des campagnes comparables, il sert à récupérer des identifiants qui alimentent ensuite un appel téléphonique beaucoup plus convaincant.

Trois vérifications avant de cliquer La première consiste à ne pas ouvrir le lien reçu, mais à taper vous-même l'adresse du fichier dans votre navigateur pour consulter le dossier de votre animal.

La deuxième tient en un appel à votre cabinet vétérinaire, seul point de départ légitime d'une demande de régularisation.

La troisième relève du signalement : la fiche officielle de service-public.gouv.fr rappelle que les administrations et les grandes plateformes ne demandent jamais de renseignements sensibles par message, et indique où adresser un courriel suspect, un site frauduleux ou un SMS. Reste que la mise à jour de vos coordonnées garde tout son intérêt, à condition de la faire depuis le site et non depuis un lien reçu. Un numéro de téléphone périmé, c'est votre chat retrouvé à trois rues de chez vous et personne pour vous joindre, au moment de l'année où les déclarations de perte grimpent le plus. Le faux courriel, lui, cessera de vous écrire le jour où plus personne ne lui répondra. Reste que la mise à jour de vos coordonnées garde tout son intérêt, à condition de la faire depuis le site et non depuis un lien reçu. Un numéro de téléphone périmé, c'est votre chat retrouvé à trois rues de chez vous et personne pour vous joindre, au moment de l'année où les déclarations de perte grimpent le plus. Le faux courriel, lui, cessera de vous écrire le jour où plus personne ne lui répondra.