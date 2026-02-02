Arnaques Alerte Enedis : cette vague d'appels frauduleux qui piège des retraités Par Fabrice Crozier | Publié le 02/02/2026 à 21:53 | mis à jour le 11/02/2026 à 10:00 Des escrocs se font passer pour des agents Enedis par téléphone ou à domicile, ciblant en priorité les seniors vivant seuls. Une alerte officielle lancée par le gestionnaire du réseau électrique, qui rappelle les réflexes à adopter.

Ce qu'il faut retenir

Enedis a lancé une alerte officielle le vendredi 30 janvier 2026 face à une nouvelle vague de démarchages frauduleux par téléphone et à domicile Les escrocs se font passer pour des agents ou partenaires d'Enedis pour soutirer des informations bancaires ou accéder aux logements Enedis ne pratique aucun démarchage commercial et ne demande jamais de coordonnées bancaires par téléphone ou par mail Tout vrai technicien Enedis porte un badge professionnel avec photo, et toute intervention fait l'objet d'un rendez-vous préalable En cas de doute, raccrocher immédiatement et appeler le service client Enedis au 09 70 83 19 70 (appel non surtaxé) Ces pratiques frauduleuses sont passibles de 7 ans d'emprisonnement et jusqu'à 750 000 euros d'amende

Une nouvelle vague de démarchages frauduleux signalée par Enedis Le gestionnaire du réseau électrique français Enedis a publié un communiqué officiel le vendredi 30 janvier 2026 pour alerter ses 38,8 millions de clients. En cause : une recrudescence massive d'appels et de visites à domicile émanant de faux agents se réclamant d'Enedis ou de ses partenaires.



Ces imposteurs opèrent principalement depuis des plateformes téléphoniques. Ils contactent les particuliers sous des prétextes variés : un prétendu contrôle de l'installation électrique, une coupure d'électricité soi-disant imminente, ou encore une offre commerciale décrite comme urgente et à durée limitée. Leur objectif réel : soutirer des informations personnelles ou bancaires, ou pénétrer dans les logements.



Enedis a qualifié ces pratiques d'« agissements graves et répréhensibles » et rappelle que ces faits « sont de nature à être sanctionnés pénalement ». Les seniors vivant seuls sont particulièrement exposés, car ils constituent une cible privilégiée pour ce type d'escroquerie.

Comment les escrocs procèdent et pourquoi les seniors sont ciblés Le mode opératoire des fraudeurs suit un schéma bien rodé. Par téléphone, un faux conseiller se présente au nom d'Enedis et invoque un motif technique pour créer un sentiment d'urgence. À domicile, un individu en tenue de type technicien sonne à la porte et demande à accéder au compteur ou au tableau électrique.



Dans les deux cas, la mécanique est la même : mettre la personne en confiance, puis lui demander des informations sensibles. Les escrocs réclament souvent un numéro de compte bancaire, un RIB (Relevé d'Identité Bancaire, le document qui figure sur votre chéquier) ou le numéro de la carte de paiement, sous prétexte d'un remboursement ou d'une régularisation.



Les retraités sont des cibles privilégiées pour plusieurs raisons. Beaucoup vivent seuls et n'ont pas toujours quelqu'un à qui demander conseil dans l'instant. Le contexte des hausses récentes du prix de l'électricité rend les offres de réduction crédibles. Enfin, le nom d'Enedis est familier : il figure sur les compteurs Linky installés dans la quasi-totalité des foyers français.



Le phénomène n'est pas nouveau, mais il prend une ampleur inédite. Selon le service statistique du ministère de l'Intérieur (le SSMSI, l'organisme qui mesure la délinquance en France), le nombre de victimes d'escroqueries a bondi de 64 % entre 2016 et 2023. Et la tendance continue de s'aggraver.

Ce qu'Enedis ne fait jamais : les réflexes pour démasquer un imposteur



Règle n°1 : Enedis ne pratique aucun démarchage commercial. L'entreprise ne vend aucun produit ni service. Ses missions relèvent exclusivement du service public : raccordement au réseau, remplacement de compteur, dépannage et mise en service de contrat d'électricité.



Règle n°2 : Enedis ne demande jamais de paiement immédiat sur place, et ne sollicite jamais de coordonnées bancaires par téléphone ou par mail.



Règle n°3 : toute intervention à domicile fait l'objet d'un rendez-vous préalable ou, à défaut, d'un avis de passage. Aucun technicien ne se présente à l'improviste, sauf en cas d'urgence pour mise en sécurité liée à un risque électrique.



Règle n°4 : chaque technicien porte un badge professionnel avec photo, nom et entreprise. Si l'intervention est confiée à un partenaire d'Enedis, le client est informé du nom de l'entreprise au moment de la prise de rendez-vous.



En résumé, si quelqu'un vous appelle ou sonne à votre porte en se présentant comme agent Enedis et vous demande de l'argent, un accès à vos comptes ou l'entrée dans votre logement sans rendez-vous préalable : c'est une arnaque.

⚠️ Faux Ce que dit l'escroc 📞 Appel non sollicité « Enedis vous contacte pour un contrôle » 💳 Demande de coordonnées bancaires « Donnez-nous votre RIB pour un remboursement » 🚪 Visite sans rendez-vous « Nous devons accéder à votre compteur en urgence » ✅ Vrai Ce que fait vraiment Enedis 📞 Aucun démarchage commercial Enedis ne vend aucun produit ni service 💳 Jamais de demande bancaire par téléphone Aucun paiement ni RIB réclamé par tél. ou mail 🚪 Rendez-vous préalable obligatoire Badge avec photo + avis de passage systématique Enedis a rappelé dans son communiqué plusieurs règles qui permettent de démasquer immédiatement un faux agent. Les connaître, c'est se protéger.L'entreprise ne vend aucun produit ni service. Ses missions relèvent exclusivement du service public : raccordement au réseau, remplacement de compteur, dépannage et mise en service de contrat d'électricité.sur place, et ne sollicite jamais de coordonnées bancaires par téléphone ou par mail.ou, à défaut, d'un avis de passage. Aucun technicien ne se présente à l'improviste, sauf en cas d'urgence pour mise en sécurité liée à un risque électrique.avec photo, nom et entreprise. Si l'intervention est confiée à un partenaire d'Enedis, le client est informé du nom de l'entreprise au moment de la prise de rendez-vous.En résumé, si quelqu'un vous appelle ou sonne à votre porte en se présentant comme agent Enedis et vous demande de l'argent, un accès à vos comptes ou l'entrée dans votre logement sans rendez-vous préalable :

Que faire si vous êtes victime ou témoin d'un démarchage suspect raccrochez ou refusez l'accès à votre logement. Ne communiquez aucune information personnelle ni bancaire.



Plusieurs canaux de signalement sont à votre disposition. Le service client d'Enedis est joignable gratuitement au 09 70 83 19 70 (appel non surtaxé). Vous pouvez aussi signaler les appels et SMS indésirables au 33 700, la plateforme gratuite mise en place par les pouvoirs publics. Pour un signalement auprès de la DGCCRF (la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le service de l'État qui protège les consommateurs), rendez-vous sur



Si vous avez communiqué vos coordonnées bancaires, contactez immédiatement votre banque pour faire opposition. En cas de prélèvement frauduleux, déposez plainte auprès de votre commissariat ou de votre gendarmerie. Le dépôt de plainte peut aussi se faire en ligne sur la



Enedis rappelle que ces pratiques frauduleuses sont sévèrement punies par la loi. La pratique commerciale trompeuse en bande organisée est passible de 7 ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende. L'escroquerie en bande organisée peut entraîner jusqu'à 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende.



Pensez aussi à prévenir vos proches âgés, en particulier ceux qui vivent seuls. Un simple appel pour les informer de cette vague d'arnaques peut suffire à les protéger. Vous pouvez retrouver l'ensemble des conseils de prévention d'Enedis sur Si vous recevez un appel ou une visite suspecte, le premier réflexe est simple :. Ne communiquez aucune information personnelle ni bancaire.Plusieurs canaux de signalement sont à votre disposition. Leest joignable gratuitement au(appel non surtaxé). Vous pouvez aussi signaler les appels et SMS indésirables au, la plateforme gratuite mise en place par les pouvoirs publics. Pour un signalement auprès de la DGCCRF (la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le service de l'État qui protège les consommateurs), rendez-vous sur la plateforme SignalConso Si vous avez communiqué vos coordonnées bancaires, contactez immédiatement votre banque pour. En cas de prélèvement frauduleux, déposez plainte auprès de votre commissariat ou de votre gendarmerie. Le dépôt de plainte peut aussi se faire en ligne sur la plateforme du ministère de l'Intérieur Enedis rappelle que ces pratiques frauduleuses sont sévèrement punies par la loi. La pratique commerciale trompeuse en bande organisée est passible de. L'escroquerie en bande organisée peut entraîner jusqu'àPensez aussi à prévenir vos proches âgés, en particulier ceux qui vivent seuls. Un simple appel pour les informer de cette vague d'arnaques peut suffire à les protéger. Vous pouvez retrouver l'ensemble des conseils de prévention d'Enedis sur la page dédiée du site Enedis



Sources :

- Enedis, communiqué officiel, 30 janvier 2026

- Enedis, page de prévention des fraudes électriques, consultée le 2 février 2026

- Service-public.fr, « Démarchage téléphonique : les nouvelles règles », 1er juillet 2025

Pour aller plus loin :



- Arnaques visant les seniors en 2026 : les 8 fraudes les plus dangereuses et comment s'en protéger





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