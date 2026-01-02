Faux sites Assurance Retraite : l'alerte de la CNAV face aux arnaques générées par intelligence artificielle

L'été 2025 restera marqué par une vague inédite d'arnaques numériques ciblant les retraités français. Les escrocs ont perfectionné leurs techniques grâce à l'intelligence artificielle, créant des copies quasi parfaites du site officiel de l'Assurance retraite.



Ces faux sites reprennent les logos officiels de la CNAV, la mise en page exacte, le ton administratif irréprochable. Ils promettent une revalorisation exceptionnelle de votre pension ou un rappel suite à un prétendu oubli administratif. L'objectif : vous faire cliquer sur un lien et récupérer vos données personnelles et bancaires.



Renaud Villard, directeur de la CNAV, a reconnu l'ampleur du problème : il est impossible de combattre l'ensemble de ces sites frauduleux un par un, tant leur prolifération est rapide et internationale. La CNAV a débloqué 300 000 euros pour lancer une campagne de sensibilisation déployée à la rentrée 2025.