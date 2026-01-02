Faux sites Assurance Retraite : l'alerte de la CNAV face aux arnaques générées par intelligence artificielle

Des sites frauduleux impossibles à distinguer des vrais
L'été 2025 restera marqué par une vague inédite d'arnaques numériques ciblant les retraités français. Les escrocs ont perfectionné leurs techniques grâce à l'intelligence artificielle, créant des copies quasi parfaites du site officiel de l'Assurance retraite.
Ces faux sites reprennent les logos officiels de la CNAV, la mise en page exacte, le ton administratif irréprochable. Ils promettent une revalorisation exceptionnelle de votre pension ou un rappel suite à un prétendu oubli administratif. L'objectif : vous faire cliquer sur un lien et récupérer vos données personnelles et bancaires.
Renaud Villard, directeur de la CNAV, a reconnu l'ampleur du problème : il est impossible de combattre l'ensemble de ces sites frauduleux un par un, tant leur prolifération est rapide et internationale. La CNAV a débloqué 300 000 euros pour lancer une campagne de sensibilisation déployée à la rentrée 2025.
Ces faux sites reprennent les logos officiels de la CNAV, la mise en page exacte, le ton administratif irréprochable. Ils promettent une revalorisation exceptionnelle de votre pension ou un rappel suite à un prétendu oubli administratif. L'objectif : vous faire cliquer sur un lien et récupérer vos données personnelles et bancaires.
Renaud Villard, directeur de la CNAV, a reconnu l'ampleur du problème : il est impossible de combattre l'ensemble de ces sites frauduleux un par un, tant leur prolifération est rapide et internationale. La CNAV a débloqué 300 000 euros pour lancer une campagne de sensibilisation déployée à la rentrée 2025.
Les deepfakes vocaux : la nouvelle arme des escrocs
La menace a franchi un cap avec l'apparition des deepfakes dans l'arsenal des cybercriminels. Ces technologies permettent de cloner une voix à partir de quelques secondes d'enregistrement, créant des appels téléphoniques ultra-réalistes.
Un cas récent a défrayé la chronique : une Française a été escroquée de 830 000 euros après avoir été convaincue par un deepfake vidéo d'une célébrité lui recommandant un placement frauduleux. Les seniors isolés sont particulièrement vulnérables à ces attaques sophistiquées.
Les chatbots pilotés par IA se font désormais passer pour des agents officiels de la CNAV, posant des questions anodines pour collecter progressivement vos informations sensibles. Les conversations semblent naturelles et rassurantes, rendant la détection quasi impossible pour les non-initiés.
Un cas récent a défrayé la chronique : une Française a été escroquée de 830 000 euros après avoir été convaincue par un deepfake vidéo d'une célébrité lui recommandant un placement frauduleux. Les seniors isolés sont particulièrement vulnérables à ces attaques sophistiquées.
Les chatbots pilotés par IA se font désormais passer pour des agents officiels de la CNAV, posant des questions anodines pour collecter progressivement vos informations sensibles. Les conversations semblent naturelles et rassurantes, rendant la détection quasi impossible pour les non-initiés.
Les 5 signaux qui trahissent une arnaque
Les experts en cybersécurité ont identifié les indices révélateurs des sites frauduleux. Voici les vérifications à effectuer systématiquement :
1. L'adresse du site. Le site officiel est lassuranceretraite.fr. Toute variation (lassuranceretraite-info.com, assurance-retraite-officiel.fr) est une arnaque.
2. La demande de coordonnées bancaires. L'Assurance retraite ne demande jamais vos codes bancaires par email, SMS ou téléphone.
3. L'urgence artificielle. Méfiez-vous des messages du type "Dernière chance", "Offre expire ce soir" ou "Votre pension sera suspendue immédiatement".
4. Les promesses irréalistes. Une augmentation miraculeuse de pension ou un bonus exceptionnel sans justification sont des signaux d'alerte.
5. Les numéros surtaxés. Le vrai numéro de l'Assurance retraite est le 3960 (service gratuit + prix d'un appel). Tout numéro commençant par 08 est suspect.
1. L'adresse du site. Le site officiel est lassuranceretraite.fr. Toute variation (lassuranceretraite-info.com, assurance-retraite-officiel.fr) est une arnaque.
2. La demande de coordonnées bancaires. L'Assurance retraite ne demande jamais vos codes bancaires par email, SMS ou téléphone.
3. L'urgence artificielle. Méfiez-vous des messages du type "Dernière chance", "Offre expire ce soir" ou "Votre pension sera suspendue immédiatement".
4. Les promesses irréalistes. Une augmentation miraculeuse de pension ou un bonus exceptionnel sans justification sont des signaux d'alerte.
5. Les numéros surtaxés. Le vrai numéro de l'Assurance retraite est le 3960 (service gratuit + prix d'un appel). Tout numéro commençant par 08 est suspect.
Que faire si vous avez cliqué sur un lien suspect
Chaque minute compte si vous pensez avoir été piégé. Voici le protocole d'urgence recommandé par les autorités :
- Immédiatement : bloquez votre carte bancaire en appelant le numéro d'opposition de votre banque.
- Dans les 15 minutes : changez tous vos mots de passe, en commençant par votre banque, votre email et votre espace retraite.
- Dans les 24 heures : déposez une pré-plainte en ligne sur pre-plainte-en-ligne.gouv.fr.
- Dans les 48 heures : signalez l'arnaque sur cybermalveillance.gouv.fr et alertez l'Assurance retraite à l'adresse [email protected].
Sources
- CNAV, Campagne de sensibilisation aux arnaques en ligne, septembre 2025
- Cybermalveillance.gouv.fr, Rapport annuel 2024 sur les menaces numériques
- Ministère de l'Intérieur, COMCYBER-MI, Bilan des opérations de lutte contre la cybercriminalité, 2024
- CNAV, Campagne de sensibilisation aux arnaques en ligne, septembre 2025
- Cybermalveillance.gouv.fr, Rapport annuel 2024 sur les menaces numériques
- Ministère de l'Intérieur, COMCYBER-MI, Bilan des opérations de lutte contre la cybercriminalité, 2024
Pour aller plus loin :
- Arnaques visant les seniors en 2026 : les 8 fraudes les plus dangereuses et comment s'en protéger
- Arnaques visant les seniors en 2026 : les 8 fraudes les plus dangereuses et comment s'en protéger