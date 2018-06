Article publié le 18/06/2018 à 02:49 | Lu 170 fois Perceval : le site Internet officiel pour déclarer les fraudes à la carte bancaire Parce que les seniors sont de plus en plus friands des achats en ligne et parce qu’ils sont parmi les principales victimes des arnaques sur le web, voici un site officiel à répertorier dans la liste de vos pages Internet préférées : Perceval, le site officiel pour signaler les fraudes à la carte bancaire.

En France, on dénombre plus de 66 millions de cartes bancaires, ce qui reste le moyen de paiement le plus utilisé en France. Oui mais voilà, on dénombre aussi et malheureusement, de plus en plus d’arnaques en ligne et d’utilisations frauduleuses.



C’est pour répondre à cette problématique que le site Internet Perceval a été mis en ligne par la gendarmerie nationale. Désormais accessible sur Service-Public.fr, cette plateforme électronique permet de déposer une plainte en ligne et d’obtenir en quelques secondes un récépissé.



C’est important d’agir vite car c’est ce document qui vous permet ensuite de vous faire rembourser directement par votre banque.



Dans la pratique, ce service en ligne permet de signaler une fraude à la carte bancaire à condition de remplir les conditions suivantes : tout d’abord, il faut être encore en possession de sa carte bancaire (en cas de vol de la carte, la plateforme Perceval n'est pas compétente) ; ensuite, et bien évidemment, il ne faut pas être… à l'origine des achats en ligne ; enfin, il faut avoir déjà fait opposition à la carte auprès de sa banque.



Ensuite, la déclaration en ligne d’une fraude s’effectue en se connectant au site service-public.fr et en cliquant sur l’onglet « Fraude à la carte bancaire ». On accède ensuite à France Connect pour l’identification.



Après vérification de son identité, la victime reçoit une attestation associée à un code-barres. Ce document officiel lui permet d’être remboursé plus facilement et plus rapidement par sa banque des sommes qui ont été débitées frauduleusement.