Quand les chiens rapprochent les générations un été solidaire avec Emprunte mon Toutou Depuis sa création en 2017, Emprunte Mon Toutou (EMT) agit comme un nouveau modèle solidaire dans le paysage de la relation homme-animal. En mettant en lien des propriétaires de chiens, des emprunteurs bénévoles et des chiens en quête de présence, EMT permet à chacun de s’engager à son échelle pour le bien-être animal (et humain), la prévention des abandons et une adoption plus responsable. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 02/07/2025

L'été est là et il est parfois synonyme d’isolement pour les étudiants restés en résidence ou les personnes âgées seules en ville…



Emprunte Mon Toutou, plateforme de mise en relation entre propriétaires de chiens et emprunteurs bénévoles pour des promenades et gardes prolongées sans contrepartie financière, peut alors devenir « un puissant catalyseur de lien social intergénérationnel » : avec d’un côté une étudiante en vacances qui peut garder le chien d’un retraité parti voir ses petits-enfants et de l’autre, un jeune qui promène le chien d’un couple de seniors !



C’est ça l’idée de cette plateforme sachant qu’en France, plus d’un foyer sur deux possède un animal de compagnie : créer des connexions humaines, locales, désintéressées, le tout, autour d’un toutou. Naturellement, ce service est gratuit ; il s’agit d’une entraide de quartier et/ou d’un lien précieux pour tous.



Forcément, les membres de la communauté sont vérifiés et les rencontres s’effectuent sous le signe de la transparence et de la confiance mutuelle. Un numéro de téléphone d’assistance vétérinaire est accessible 24h/24, 7j/, avec une Garantie Frais Vétérinaires, une Garantie Dommages et une vérification de l’identité.



Emprunte Mon Toutou est partenaire de la Journée Mondiale contre l’Abandon des Animaux de Compagnie qui s’est tenue le 28 juin 2025.



Chaque année en France, environ 200 000 animaux de compagnie, principalement des chiens et des chats, sont abandonnés. (source : étude du CNR BEA)



Pour éviter les mauvaises adoptions, une large majorité des Français (près des trois-quarts, 73%) est favorable à l'idée d'imposer un test financier avant l'adoption d'un animal.



Cette réponse est le reflet d’une préoccupation croissante pour le bien-être animal et une volonté de réduire le nombre croissant d'abandons.