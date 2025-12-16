Arnaques

Alerte arnaque : l'intelligence artificielle imite la voix de vos petits-enfants pour vous voler

Par Fabrice Crozier | Publié le 16/12/2025 à 16:01 | mis à jour le 11/02/2026 à 10:01

C'est un scénario digne de la science-fiction qui vide pourtant des comptes en banque bien réels. À l'approche de Noël, les escrocs utilisent désormais l'intelligence artificielle pour cloner la voix de vos proches au téléphone. Une technique redoutable appelée "Deepvoice" qui cible spécifiquement les grands-parents. Voici comment déjouer ce piège émotionnel avant de faire un virement.



Un "allô mamie ?" plus vrai que nature : comment ça marche Oubliez les SMS bourrés de fautes d'orthographe. La menace a changé de dimension. Aujourd'hui, les escrocs sont capables de récupérer quelques secondes de voix d'un jeune sur TikTok, Instagram ou Facebook (une simple vidéo de vacances suffit).



Grâce à des logiciels d'intelligence artificielle accessibles à tous, ils recréent une copie numérique parfaite de cette voix. Le téléphone sonne, et vous entendez réellement votre petit-fils ou petite-fille, avec ses intonations et son timbre habituels. Le scénario est toujours le même : une urgence absolue (accident de voiture, garde à vue, vol de papiers à l'étranger) et un besoin immédiat d'argent pour se sortir du pétrin, souvent en vous suppliant de ne pas prévenir les parents.

Les 3 détails qui doivent vous alerter immédiatement

L'urgence extrême : L'interlocuteur vous presse, vous empêche de réfléchir et joue sur la peur.

: L'interlocuteur vous presse, vous empêche de réfléchir et joue sur la peur. Le mode de paiement : C'est le signal d'alerte numéro un. Si votre "petit-fils" demande des coupons PCS (tabac), des crypto-monnaies ou un virement instantané vers un IBAN inconnu, c'est une arnaque à 100 %.

: C'est le signal d'alerte numéro un. Si votre "petit-fils" demande des coupons PCS (tabac), des crypto-monnaies ou un virement instantané vers un IBAN inconnu, c'est une arnaque à 100 %. Le secret : "Ne le dis pas à papa et maman, ils vont me tuer". L'isolement est la clé de la réussite pour les voleurs. Si la voix est parfaite, le comportement, lui, suit une logique d'escroquerie classique que vous pouvez repérer. Ne cédez pas à la panique et surveillez ces signaux :

La parade absolue : raccrochez et définissez un "code familial" Comment réagir si vous recevez ce coup de fil terrifiant ? La règle d'or est simple : raccrochez immédiatement. Ne cherchez pas à discuter.



Ensuite, composez vous-même le numéro habituel de votre petit-fils ou celui de ses parents pour vérifier. Dans 99 % des cas, il vous répondra qu'il est tranquillement chez lui ou en cours.



Pour aller plus loin, les experts en cybersécurité recommandent une astuce imparable : le "code de sécurité familial". Convenez avec vos proches d'un mot secret (le nom du premier chien, un plat préféré, un lieu de vacances). Si quelqu'un vous appelle en détresse, demandez ce mot. Une IA, aussi sophistiquée soit-elle, ne pourra pas vous le donner.

Sources : Cybermalveillance.gouv.fr : Alertes hameçonnage vocal (Vishing) UFC-Que Choisir : Les nouvelles arnaques à l'IA Police Nationale : Campagne de prévention contre les escroqueries aux sentiments

Pour aller plus loin :



- Arnaques visant les seniors en 2026 : les 8 fraudes les plus dangereuses et comment s'en protéger