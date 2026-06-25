Arnaque à l'aide régionale électricité : la voix qui appelle pour votre compteur Linky est une IA

Le script suit un enchaînement précis. « Guillaume » évoque d'abord un récapitulatif de votre consommation trimestrielle reçu via votre compteur Linky, puis enchaîne sur une prétendue « aide régionale du mois de mai » qui ouvrirait des droits à une réduction de votre facture.



L'expression « aide régionale » est un habillage inventé par les plateformes de démarchage frauduleux. Les factures d'électricité ont bondi de plus de 40 % entre 2022 et 2024, et une nouvelle hausse d'environ 1 % est actée au 1er août 2026 par la Commission de régulation de l'énergie : « réduire considérablement sa facture » sonne forcément comme une promesse en or.



Sauf que la mécanique s'emballe dès la deuxième question : « Êtes-vous propriétaire de votre logement ? » La réponse oriente la suite vers un argumentaire commercial sur l'isolation, les panneaux solaires ou les pompes à chaleur.



L'appel se termine par une annonce cordiale : vous allez être rappelé « par un conseiller ». Cette fois, un être humain décroche, muni de votre numéro et de votre statut de propriétaire.



Le robot a fait son travail : vous qualifier. Le vendeur, lui, n'a plus qu'à conclure la vente avec un prospect déjà convaincu.