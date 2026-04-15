Arnaque au volant : cette fraude provoquée sur la route dont vous êtes la victime idéale après 60 ans

Vous roulez à 30 km/h en zone urbaine, le véhicule devant vous pile sans raison, et le choc est inévitable. Avant même que vous compreniez ce qui se passe, l'autre conducteur sort, affirme souffrir du cou et vous presse de signer un constat.



Ce scénario porte un nom que vous allez retenir : le « crash for cash », littéralement « accident contre de l'argent ». Direct Assurance a tiré la sonnette d'alarme dans un communiqué publié le 3 avril 2026 : cette pratique, courante aux États-Unis et en Chine, se développe désormais sur les routes françaises.



Le principe est simple, et c'est justement ce qui le rend redoutable. L'escroc provoque ou simule un accrochage léger, puis joue sur votre confusion pour obtenir un constat signé à la va-vite ou, pire, une photo de vos papiers d'identité.



Le contexte ne doit rien au hasard. La fraude à l'assurance automobile a bondi de 26 % entre 2022 et 2023 selon l'ALFA, l'agence qui centralise les données du secteur.



En montant, cela représente 236,8 millions d'euros de fraudes détectées sur la seule branche auto en 2023, contre 188 millions un an plus tôt. Le crash for cash est l'une des formes les plus agressives de cette vague.