Bien-être Pollens : ces seniors qui découvrent à 65 ans qu'ils sont allergiques pour la première fois de leur vie C'est l'histoire d'un retraité de 67 ans qui n'a jamais eu d'allergie de sa vie. Cette année pourtant, ses yeux pleurent, son nez coule, sa gorge gratte. Il accuse un rhume traînant, son médecin prescrit des médicaments. Et puis un printemps passe, puis un deuxième, et rien ne change. Comme lui, trois Français adultes sur dix sont aujourd'hui allergiques au pollen, contre 1 % il y a soixante ans. Trente fois plus ! Et la plupart d'entre-eux ignorent en fait qu'ils sont concernés...

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La scène se répète chaque printemps dans les cabinets d'allergologues. Une femme de 70 ans, ou un homme de 68, vient consulter parce qu'aucun antibiotique n'a guéri sa sinusite traînante.



Le Dr Madeleine Epstein, allergologue à Paris et membre du comité de pilotage de l'association Asthme & Allergies, a reçu en consultation une patiente de 75 ans qui développait son tout premier rhume des foins. Pollen de bouleau, première fois de sa vie, à 75 ans.



Le mécanisme est pourtant simple. Une allergie suppose une sensibilisation préalable du système immunitaire, qui peut prendre des années.



Vous fabriquez des anticorps contre un allergène sans le savoir, jusqu'au jour où la concentration franchit votre seuil personnel de tolérance. Ce jour-là, votre corps déclenche une réaction qu'il n'avait jamais eue.



La saison 2026, qui démarre avec trois semaines d'avance selon les réseaux de surveillance régionaux, va probablement faire franchir ce seuil à des dizaines de milliers de seniors qui n'avaient jamais éternué un printemps de leur vie.

Pourquoi votre génération est la plus exposée de l'histoire La progression est vertigineuse. Dans les années 1960, à peine 1 % de la population française souffrait d'une allergie au pollen.



Aujourd'hui, l'Inserm chiffre à 30 % la prévalence chez les adultes, soit une multiplication par trente en soixante ans. Selon l'OMS, à l'échelle mondiale, une moitié de la population pourrait être concernée par au moins une maladie allergique à l'horizon 2050.



Prévalence des allergies aux pollens chez les adultes français : 1 % dans les années 1960, 30 % aujourd'hui, projection 50 % à l'horizon 2050. Source Inserm. ALLERGIES AU POLLEN EN FRANCE Adultes touchés - Source Inserm 2025 Une prévalence multipliée par trente en soixante ans × 30 de 1 % à 30 % des adultes 1960 2026 2050 Adultes allergiques au pollen 1960 : 1 % - 2026 : 30 % - 2050 : 50 % Apparition après 60 ans Phénomène sous-diagnostiqué L'air a changé, pas votre biologie Pollution, climat, pollens migrants © SeniorActu.com



Cette explosion ne s'explique pas par la génétique, qui n'évolue pas en quelques décennies. La pollution atmosphérique modifie la structure même des grains de pollen et augmente leur potentiel allergisant.



Le réchauffement climatique fait le reste. Il rallonge la saison pollinique de plusieurs semaines, multiplie les pics d'émission, et déplace les espèces végétales sur des territoires qui ne les connaissaient pas.



Conséquence directe pour vous : un Français né en 1955 a vu sa probabilité d'être allergique au pollen passer de 1 % le jour de sa naissance à 30 % aujourd'hui, sans que sa biologie n'ait changé. Le terrain a changé sous ses pieds. Et c'est l'Inserm qui rappelle que la fréquence des allergies respiratoires a été multipliée par trois en trente ans.

Le piège du symptôme qui ressemble à autre chose Quand un enfant éternue à répétition au printemps, son pédiatre pense allergie en quelques minutes.



Quand un homme de 67 ans présente les mêmes symptômes, son médecin traitant pense rhume traînant, sinusite, ou réaction à un médicament anti-hypertenseur.



La rhinite allergique tardive ressemble à une bronchite chronique, et la toux nocturne ressemble à un essoufflement cardiaque.



Les traitements se succèdent sans rien changer. Les semaines passent, parfois plusieurs printemps de suite avant que quelqu'un prononce le mot allergologue.



Selon l'Inserm, la prévalence des allergies respiratoires a été multipliée par trois en trente ans en France, et plus de 4 millions de personnes sont aujourd'hui asthmatiques selon Santé publique France. Une part de ces diagnostics tardifs concerne des patients qui n'avaient jamais été allergiques avant 60 ans.

Le traitement qui se complique avec l'âge Le retard de diagnostic n'est pas anodin. Une rhinite allergique mal traitée fait gonfler les muqueuses, irrite les bronches, et finit par déclencher de l'asthme.



Une fois installé, cet asthme tardif est plus difficile à équilibrer qu'un asthme d'enfance, parce qu'il s'installe sur un terrain respiratoire déjà fragilisé par l'âge.



Et même quand le diagnostic tombe, le traitement se complique. Les antihistaminiques classiques de première génération sont déconseillés après 60 ans, en raison de leurs effets sédatifs et de leurs interactions avec les traitements chroniques.



Quant aux corticoïdes, ils fragilisent une masse osseuse déjà entamée par l'ostéoporose. Le médecin se retrouve à choisir entre soulager la rhinite et préserver le squelette.



C'est ce calcul que personne ne vous explique le jour du diagnostic. Le médecin choisit, vous subissez.

Pourquoi 2026 est une saison à part



La concentration est élevée, dopée par un hiver doux et un printemps sec. Et la cartographie change : depuis ce printemps, la surveillance pollinique nationale n'est plus assurée par le RNSA historique mais par les AASQA fédérées par Atmo France, en application de l'arrêté interministériel du 2 mars 2026 publié au Journal officiel du 19 mars 2026, qui abroge l'arrêté du 5 août 2016.

Pour vérifier près de chez vous :

La carte officielle de l'indice pollen en France, mise à jour quotidiennement par Atmo France, est consultable sur La carte officielle de l'indice pollen en France, mise à jour quotidiennement par Atmo France, est consultable sur pollens.fr



Pour vous, cela signifie que les seuils d'alerte locaux sont recalculés et que de nouveaux pollens entrent dans la surveillance.



L'olivier sort de sa zone méditerranéenne, l'ambroisie remonte vers le Nord, et le bouleau s'installe durablement dans des régions où il n'était que sporadique.



Si votre système immunitaire avait toujours toléré le pollen majoritaire de votre région, il découvre cette année des allergènes nouveaux qui n'étaient pas là quand vous aviez 40 ans. Le seuil personnel n'a pas bougé : c'est l'air qui a changé de composition. La saison 2026 cumule trois caractéristiques qui n'avaient jamais été réunies. Le démarrage est précoce, avec trois semaines d'avance pour les pollens d'aulne, de bouleau et de frêne, selon les bulletins de surveillance régionaux.La concentration est élevée, dopée par un hiver doux et un printemps sec. Et la cartographie change : depuis ce printemps, la surveillance pollinique nationale n'est plus assurée par le RNSA historique mais par les, en application de l'publié au Journal officiel du 19 mars 2026, qui abroge l'arrêté du 5 août 2016.Pour vous, cela signifie que les seuils d'alerte locaux sont recalculés et que de nouveaux pollens entrent dans la surveillance.L'olivier sort de sa zone méditerranéenne, l'ambroisie remonte vers le Nord, et le bouleau s'installe durablement dans des régions où il n'était que sporadique.Si votre système immunitaire avait toujours toléré le pollen majoritaire de votre région, il découvre cette année des allergènes nouveaux qui n'étaient pas là quand vous aviez 40 ans. Le seuil personnel n'a pas bougé : c'est l'air qui a changé de composition.

Ce que vous pouvez faire ce printemps

Profil 1 ⚠️ Première fois de votre vie 👤 Vous n'avez jamais été allergique Symptômes apparus ce printemps après 60 ans 🩺 Action prioritaire Consultation médecin traitant + demande d'orientation allergologue Profil 2 ℹ️ Allergie d'enfance disparue 👤 Vous étiez allergique enfant ou ado Symptômes disparus depuis des décennies, qui reviennent 🩺 Action prioritaire Tests cutanés mis à jour : les allergènes peuvent avoir changé Profil 3 ⚠️ Symptômes mal attribués 👤 Sinusites à répétition, bronchite chronique Antibiotiques sans effet depuis plusieurs printemps 🩺 Action prioritaire Demander explicitement un bilan allergologique avant nouvel antibiotique



Le réflexe à éviter, c'est l'auto-médication aux antihistaminiques achetés en pharmacie. Sur un terrain senior chargé en traitements chroniques, l'interaction n'est pas anodine.



Le bon réflexe, c'est la consultation chez votre médecin traitant avec une demande explicite : orientation vers un allergologue avec tests cutanés. Le test prick, qui consiste à déposer plusieurs allergènes sur l'avant-bras et à observer la réaction, identifie le pollen exact en moins de vingt minutes.



Comme votre serviteur peut en témoigner, ce simple geste évite des mois d'errance entre généraliste, ORL et pneumologue.



Le délai de rendez-vous chez l'allergologue est aujourd'hui d'environ un an dans certaines régions, selon Le Dauphiné Libéré. D'où l'intérêt de prendre rendez-vous dès le premier symptôme suspect, sans attendre un troisième printemps de sinusite traînante pour se décider. Reste la question pratique : que faire si vous avez 65 ans, jamais éternué un printemps, et que vous découvrez ce mois-ci des yeux qui pleurent et un nez qui coule ?Le réflexe à éviter, c'est l'auto-médication aux antihistaminiques achetés en pharmacie. Sur un terrain senior chargé en traitements chroniques, l'interaction n'est pas anodine.Le bon réflexe, c'est la consultation chez votre médecin traitant avec une demande explicite :. Le test prick, qui consiste à déposer plusieurs allergènes sur l'avant-bras et à observer la réaction, identifie le pollen exact en moins de vingt minutes.Comme votre serviteur peut en témoigner, ce simple geste évite des mois d'errance entre généraliste, ORL et pneumologue.Le délai de rendez-vous chez l'allergologue est aujourd'hui d'environ un an dans certaines régions, selon Le Dauphiné Libéré. D'où l'intérêt de prendre rendez-vous dès le premier symptôme suspect, sans attendre un troisième printemps de sinusite traînante pour se décider.

Ce qu'il faut retenir

Une allergie au pollen peut se déclarer pour la première fois après 60 ou 70 ans, le seuil de tolérance immunitaire pouvant être franchi à n'importe quel âge.

30 % des adultes français sont aujourd'hui allergiques au pollen, contre 1 % dans les années 1960, et la projection 2050 monte à 50 %.

Chez le senior, le diagnostic est retardé en moyenne de plusieurs années parce que les symptômes sont attribués à un rhume, une sinusite ou un essoufflement cardiaque.

Au premier symptôme suspect ce printemps, demandez à votre médecin traitant une orientation vers un allergologue avec tests cutanés, sans attendre un deuxième printemps.

Sources :

- Inserm, dossier Allergies, 2025

- Inserm et Santé publique France, dossier Asthme

- Ministère de la Santé : 30 % des adultes touchés par les allergies aux pollens

- Légifrance, arrêté du 2 mars 2026, JORF n°0067 du 19 mars 2026

- Atmo France et pollens.fr

- OMS, projection 50 % de la population mondiale allergique en 2050

- Dr Madeleine Epstein, allergologue à Paris (Medisite, 2024)

- Le Dauphiné Libéré, 21 avril 2026

Pour aller plus loin :



- Allergies : un quart de la population est touchée

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 24/04/2026 à 10:12



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