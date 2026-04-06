Bien-être Arthrose, dos, articulations : les cures marines qui soulagent Par Fabrice Crozier | Publié le 06/04/2026 à 07:43 L’arthrose et les douleurs articulaires touchent une part importante des seniors. Avec l’âge, les raideurs deviennent plus fréquentes et certains gestes du quotidien perdent en fluidité. Beaucoup cherchent alors des solutions naturelles capables d’apaiser les douleurs sans recourir uniquement aux traitements médicamenteux. Les cures marines figurent parmi les approches souvent évoquées dans ce contexte. L’environnement marin, riche en minéraux et en éléments naturels, peut contribuer à améliorer le confort articulaire et le bien-être général. Alors, quels sont réellement les effets des cures marines sur les douleurs articulaires et dorsales ? Partager : W f X in @

Pourquoi les douleurs articulaires augmentent avec l’âge Le vieillissement s’accompagne souvent d’une usure progressive du cartilage, ce tissu souple qui protège les extrémités des os dans les articulations. Lorsque ce cartilage s’amincit, les frottements deviennent plus importants et les mouvements peuvent provoquer des douleurs. Cette évolution correspond au mécanisme de l’arthrose, une affection chronique particulièrement répandue chez les seniors. Les genoux, les hanches, les mains ou encore la colonne vertébrale figurent parmi les zones les plus touchées. La gêne peut rester modérée pendant longtemps, puis s’intensifier par périodes, notamment lors de changements climatiques ou après un effort prolongé.



Les suivent parfois un mécanisme similaire. Avec le temps, les disques intervertébraux perdent en élasticité et les muscles qui soutiennent la colonne vertébrale deviennent moins toniques. Les raideurs matinales apparaissent alors plus facilement. De nombreux seniors décrivent aussi une fatigue musculaire ou des tensions persistantes dans le bas du dos. L’activité physique reste essentielle pour préserver la mobilité, mais certaines personnes recherchent également des méthodes complémentaires afin de soulager les douleurs. Les cures marines s’inscrivent dans cette démarche globale de prise en charge du confort articulaire.

L’effet de l’eau de mer sur les articulations détente du corps. La flottabilité réduit la pression exercée sur les articulations, ce qui facilite les mouvements sans provoquer de douleurs importantes. Cette propriété est particulièrement appréciée par les personnes souffrant d’arthrose du genou ou de la hanche. Les exercices réalisés dans l’eau deviennent plus accessibles, même lorsque la mobilité reste limitée. Le simple fait de marcher dans un bassin d’eau de mer chauffée peut déjà procurer une sensation de soulagement.



La chaleur de l’eau joue aussi un rôle essentiel. Lorsque les muscles se relâchent, les articulations retrouvent une plus grande amplitude de mouvement. Les tensions accumulées dans le dos ou les épaules diminuent progressivement. Certains seniors constatent également une amélioration de la circulation sanguine après plusieurs séances. Ce phénomène contribue à mieux oxygéner les tissus et à réduire certaines inflammations locales. L’effet combiné de la chaleur, de la flottabilité et des minéraux marins explique pourquoi les cures marines sont souvent recommandées dans les programmes de bien-être destinés aux personnes souffrant de douleurs articulaires. Si vous en ressentez le besoin, faites appel à Valdys, L’eau de mer possède des caractéristiques physiques qui favorisent la. La flottabilité réduit la pression exercée sur les articulations, ce qui facilite les mouvements sans provoquer de douleurs importantes. Cette propriété est particulièrement appréciée par les personnes souffrant d’arthrose duou de la. Les exercices réalisés dans l’eau deviennent plus accessibles, même lorsque la mobilité reste limitée. Le simple fait de marcher dans un bassin d’eau de mer chauffée peut déjà procurer une sensation de soulagement.Lajoue aussi un rôle essentiel. Lorsque les muscles se relâchent, les articulations retrouvent une plus grande amplitude de mouvement. Les tensions accumulées dans le dos ou les épaules diminuent progressivement. Certains seniors constatent également uneaprès plusieurs séances. Ce phénomène contribue à mieuxet à réduire certaines inflammations locales. L’effet combiné de la chaleur, de la flottabilité et des minéraux marins explique pourquoi les cures marines sont souvent recommandées dans lesdestinés aux personnes souffrant de douleurs articulaires. Si vous en ressentez le besoin, faites appel à Valdys, le spécialiste de la thalasso pour soulager vos douleurs. Vous bénéficierez d’un accompagnement plus qu’idéal.

Le rôle des algues et des boues marines Les algues marines occupent une place importante dans les soins proposés lors d’une cure. Riches en oligo-éléments et en minéraux, elles sont utilisées sous forme d’enveloppements ou de bains. La chaleur associée à ces applications favorise la pénétration de certains éléments dans la peau. Les enveloppements d’algues procurent une sensation de détente profonde et contribuent à relâcher les tensions musculaires. De nombreux curistes décrivent une amélioration de la souplesse articulaire après plusieurs séances, même si les effets peuvent varier d’une personne à l’autre.



Les boues marines sont également utilisées dans certains centres. Ces boues naturelles conservent la chaleur pendant longtemps, ce qui permet de cibler des zones douloureuses comme les genoux ou le bas du dos. Une application localisée agit souvent comme un cataplasme chaud. La chaleur diffuse progressivement dans les tissus et favorise la relaxation musculaire. Cette technique est appréciée pour son effet apaisant, notamment lorsque les douleurs deviennent plus intenses après une période d’activité physique ou lors d’un épisode inflammatoire.

Des exercices doux pour retrouver de la mobilité Les cures marines ne se limitent pas aux soins passifs. Les programmes incluent généralement des activités physiques adaptées, destinées à préserver la mobilité des articulations. Les exercices réalisés dans l’eau permettent de travailler les muscles sans imposer de contraintes excessives au corps. Les seniors peuvent ainsi renforcer progressivement certaines zones fragilisées, notamment les jambes ou le dos. La résistance de l’eau agit comme un soutien naturel, ce qui réduit le risque de mouvements brusques ou traumatisants.



Les séances d’aquagym douce ou de marche aquatique figurent parmi les activités souvent proposées. Ces exercices favorisent la circulation sanguine et améliorent l’endurance musculaire. Au fil des jours, de nombreux participants ressentent une plus grande aisance dans leurs mouvements. Le corps gagne en souplesse et les gestes quotidiens deviennent parfois moins douloureux. Cette progression reste généralement progressive. L’objectif n’est pas la performance physique, mais plutôt la récupération d’une mobilité confortable qui facilite la vie quotidienne.

Un environnement favorable au bien-être global L’efficacité ressentie lors d’une cure marine ne s’explique pas uniquement par les soins eux-mêmes. Le cadre maritime joue également un rôle important dans la sensation de détente. L’air marin contient des particules d’iode et de sel qui contribuent à la sensation de fraîcheur respiratoire. De nombreuses personnes évoquent un effet apaisant lié à la proximité de la mer. Le bruit des vagues, la lumière naturelle et l’éloignement du rythme quotidien participent souvent à la détente psychologique.



Le stress influence aussi la perception de la douleur. Lorsque l’esprit se relâche, le corps peut retrouver un meilleur équilibre. Les cures marines offrent souvent un temps de pause dans le quotidien, ce qui favorise la récupération physique et mentale. Certains seniors profitent de ce séjour pour adopter de nouvelles habitudes de vie, comme la marche régulière ou les étirements doux. Ce changement de rythme contribue à prolonger les effets ressentis après la cure et encourage une approche plus attentive de la santé articulaire.

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