Bien-être Ce sérum anti-âge à 47 € sacré meilleur produit pharma 2026 : ce que signifie vraiment la distinction Dans votre pharmacie de quartier, un petit flacon de sérum à 47 € vient de décrocher la distinction « Meilleur Produit Pharma 2026 » dans la catégorie visage anti-âge. Le produit s'affiche partout dans la presse féminine depuis des semaines. Pourtant, la marque reste peu connue, et beaucoup de femmes passées la cinquantaine se demandent ce que signifie réellement ce titre avant de glisser le tube dans leur panier.

Le lauréat : un sérum peptidique vendu en pharmacie française Le produit couronné s'appelle Boost Relax, un sérum anti-rides de 30 millilitres commercialisé par la marque française Pariderm. La marque est récente, basée à Paris, avenue Montaigne.



Elle a été lancée par le Dr Pascale Geha, pharmacienne et fille de pharmacien, avec une ambition clairement positionnée sur le segment dermo-cosmétique.



Huit références de la gamme sont enregistrées sur le Portail européen CPNP, la base officielle des produits cosmétiques commercialisés dans l'Union européenne. Cet enregistrement atteste que la formule a été déclarée aux autorités sanitaires européennes conformément à la réglementation en vigueur.



Côté formule, le sérum combine quatre actifs déclarés : un tripeptide breveté (Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate), de l'acide hyaluronique, de l'acide salicylique exfoliant, et de la glycérine hydratante.



Le tripeptide en question est connu depuis près de vingt ans dans l'industrie cosmétique sous le nom commercial SYN-AKE, utilisé pour ses propriétés relaxantes sur les microcontractions musculaires responsables des rides d'expression.

La distinction : qui la décerne et selon quelle méthode « Meilleur Produit Pharma » est organisée chaque année par une société française nommée Labellis, basée à Colombes dans les Hauts-de-Seine. Elle concerne tous les produits non médicamenteux vendus en pharmacie et parapharmacie.



La méthode est documentée publiquement sur le site de Labellis. Chaque produit candidat est évalué par un jury d'au moins 100 consommateurs testeurs, sélectionnés selon leurs habitudes d'achat en pharmacie.



Les tests sont réalisés à domicile, en conditions réelles d'utilisation, sur plusieurs semaines. Chaque testeur note le produit sur cinq critères.



L'efficacité pèse coefficient 5, l'odeur et la texture coefficient 3 chacun, la praticité du packaging coefficient 2, son look coefficient 1. L'efficacité représente donc à elle seule près de 36 % de la note finale.

Parcours standard ✅ Conditions cumulatives 📊 Note moyenne finale 16/20 minimum requis ✅ Intention d'achat des testeurs 40 % de « Oui c'est sûr » + « Oui pourquoi pas » Parcours excellence ⭐ Condition unique 📈 Note moyenne finale 18/20 ou plus (intention d'achat non requise) ℹ️ En cas de concurrence directe La meilleure note l'emporte sur l'intention d'achat La distinctionest organisée chaque année par une société française nommée, basée à Colombes dans les Hauts-de-Seine. Elle concerne tous les produits non médicamenteux vendus en pharmacie et parapharmacie.La méthode est documentée publiquement sur le site de Labellis. Chaque produit candidat est évalué par un jury d', sélectionnés selon leurs habitudes d'achat en pharmacie.Les tests sont réalisés à domicile, en conditions réelles d'utilisation, sur plusieurs semaines. Chaque testeur note le produit sur cinq critères.L'efficacité pèse coefficient 5, l'odeur et la texture coefficient 3 chacun, la praticité du packaging coefficient 2, son look coefficient 1. L'efficacité représente donc à elle seule près de 36 % de la note finale.

Ce que cette distinction recouvre précisément La lecture attentive du règlement de Labellis apporte plusieurs précisions utiles au consommateur.



D'abord, la participation des marques à la distinction repose sur une inscription payante. Labellis le mentionne sur son propre site, en précisant qu'elle offre les frais de participation à une dizaine de jeunes pousses par an, et qu'elle réduit de moitié les frais pour les PME réalisant entre 100 000 et 300 000 euros de chiffre d'affaires annuel.



Cela ne remet pas en cause le sérieux du protocole de test, mais précise la nature du label : c'est une distinction de satisfaction consommateurs organisée selon un protocole rémunéré, distincte d'un prix scientifique attribué par un jury de dermatologues ou de chercheurs indépendants.



Ensuite, le jury de testeurs n'est pas composé de dermatologues, de pharmaciens d'officine ou de chercheurs. Ce sont 100 consommatrices qui notent ce qu'elles ressentent après quelques semaines d'usage du produit.



La note reflète donc une satisfaction perçue, complémentaire mais différente d'une mesure objective d'efficacité clinique sur la peau.



Enfin, les allégations reprises en boucle dans la presse féminine — « réduit 95 % des signes de l'âge en un mois », « effet botox sans injection » — ne font pas partie du périmètre d'évaluation de Labellis, qui note sur cinq critères précis.



Ces chiffres correspondent aux tests de satisfaction auto-déclarés commandités par la marque sur ses propres volontaires, tels qu'ils apparaissent sur la fiche produit officielle.

Ce que dit la science sur les peptides anti-rides après 50 ans



Ces molécules interfèrent localement avec la libération des neurotransmetteurs qui commandent les microcontractions musculaires du visage.



La littérature scientifique indépendante reconnaît un effet lissant modéré et temporaire sur les rides d'expression, visible après plusieurs semaines d'application biquotidienne.



Cet effet s'efface dès l'arrêt du produit : aucun peptide cosmétique ne modifie durablement le vieillissement cutané.

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Soins anti-âge après 60 ans : ce que les dermatologues recommandent vraiment

Pour une peau passée 50 ans, les peptides ne suffisent pas à eux seuls. Les dermatologues français recommandent une routine associant trois piliers : protection solaire à large spectre quotidienne, actif rétinoïde le soir, hydratant adapté au type de peau.



Les sérums peptidiques, comme celui récemment distingué, jouent un rôle complémentaire sur les rides d'expression, pas central. Sortons de la distinction et regardons l'ingrédient vedette. Le tripeptide contenu dans Boost Relax appartient à la famille des peptides mimétiques, étudiée depuis le milieu des années 2000.Ces molécules interfèrent localement avec la libération des neurotransmetteurs qui commandent les microcontractions musculaires du visage.La littérature scientifique indépendante reconnaît un effet lissant modéré et temporaire sur les rides d'expression, visible après plusieurs semaines d'application biquotidienne.Cet effet s'efface: aucun peptide cosmétique ne modifie durablement le vieillissement cutané.Pour une peau passée 50 ans, les peptides ne suffisent pas à eux seuls. Les dermatologues français recommandent une routine associant trois piliers : protection solaire à large spectre quotidienne, actif rétinoïde le soir, hydratant adapté au type de peau.Les sérums peptidiques, comme celui récemment distingué, jouent un rôle complémentaire sur les rides d'expression, pas central.

La bonne grille de lecture pour choisir en pharmacie après 50 ans



Lire la liste INCI avant le marketing. Les quatre ou cinq premiers ingrédients composent l'essentiel du produit.



Un sérum anti-âge sérieux mentionne dans ses premières lignes un ou plusieurs actifs identifiés : peptide nommé, acide hyaluronique, niacinamide, rétinol, vitamine C stabilisée.



Contextualiser les promesses en pourcentage. Les formulations du type « réduit 95 % des signes de l'âge » relèvent généralement de tests de satisfaction auto-déclarés réalisés à la demande de la marque.



Pour comparer, une allégation scientifique sérieuse cite l'étude, son protocole, le nombre de participantes et la durée d'observation.



Demander conseil au pharmacien d'officine plutôt qu'au comptoir beauté. Le pharmacien diplômé a une connaissance réglementaire des cosmétiques et connaît les interactions avec un éventuel traitement médicamenteux.



Il peut aussi orienter vers d'autres références du rayon selon votre type de peau et votre budget.



À 47 euros les 30 millilitres, le sérum distingué se situe dans la moyenne haute du rayon pharmacie, où de nombreuses marques dermo-cosmétiques établies publient également des études cliniques référencées.

Peau mature sèche 💧 Priorité hydratation ✅ Actifs à privilégier Acide hyaluronique, céramides, glycérine, squalane ⚠️ À éviter Acide salicylique en concentration forte (dessèche) Peau mature mixte ⚖️ Équilibre ✅ Actifs à privilégier Niacinamide, peptides, acide hyaluronique ℹ️ Routine type Sérum léger matin, crème plus riche le soir Peau mature sensible ⚠️ Prudence ⚠️ À éviter Parfum, huiles essentielles, rétinol fort, acides exfoliants 🩺 Conseil Avis dermatologue avant tout sérum peptidique actif Face à n'importe quel label commercial, trois repères simples aident à choisir en connaissance de cause.Les quatre ou cinq premiers ingrédients composent l'essentiel du produit.Un sérum anti-âge sérieux mentionne dans ses premières lignes un ou plusieurs actifs identifiés : peptide nommé, acide hyaluronique, niacinamide, rétinol, vitamine C stabilisée.Les formulations du type « réduit 95 % des signes de l'âge » relèvent généralement de tests de satisfaction auto-déclarés réalisés à la demande de la marque.Pour comparer, une allégation scientifique sérieuse cite l'étude, son protocole, le nombre de participantes et la durée d'observation.plutôt qu'au comptoir beauté. Le pharmacien diplômé a une connaissance réglementaire des cosmétiques et connaît les interactions avec un éventuel traitement médicamenteux.Il peut aussi orienter vers d'autres références du rayon selon votre type de peau et votre budget.À 47 euros les 30 millilitres, le sérum distingué se situe dans la moyenne haute du rayon pharmacie, où de nombreuses marques dermo-cosmétiques établies publient également des études cliniques référencées.

Ce qu'il faut retenir

La distinction « Meilleur Produit Pharma » est un label de satisfaction consommateurs organisé par la société Labellis selon un protocole public, distinct d'un prix scientifique attribué par des dermatologues.

Le jury est composé de 100 consommatrices volontaires et note le produit sur 20, l'efficacité ressentie pesant 36 % de la note finale.

Le sérum distingué est une formule française régulièrement déclarée au Portail européen CPNP, conforme à la réglementation cosmétique de l'Union européenne.

Les promesses du type « réduit 95 % des signes de l'âge » proviennent des tests de satisfaction auto-déclarés commandités par la marque, pas du jury Labellis ni d'études cliniques peer-reviewed.

Après 50 ans, la priorité reste la protection solaire quotidienne, un rétinoïde le soir et un hydratant adapté ; le sérum peptidique joue un rôle complémentaire sur les rides d'expression.

Sources :

- Labellis, règlement de la distinction Meilleurs Produits Pharma 2026, meilleurs-produits-pharma.com

- Portail européen CPNP (Cosmetic Products Notification Portal), règlement CE n°1223/2009

- Fiche produit Pariderm Boost Relax, site officiel pariderm.com

- Société Française de Dermatologie, recommandations de prévention du vieillissement cutané, 2023

Pour aller plus loin :



- Acide hyaluronique, collagène, rétinol : ce que promettent vraiment les soins anti-âge

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 21/04/2026 à 18:00



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