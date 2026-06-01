Bien-être Sommeil après 60 ans : dormir trop vieillit vos organes autant que dormir trop peu, selon une étude sur 500 000 personnes Par Fabrice Crozier | Publié le 01/06/2026 à 07:56 Une vaste étude publiée dans Nature situe la durée idéale entre 6h24 et 7h48 par nuit. En dehors de cette fenêtre, trop courte comme trop longue, le corps montre des signes de vieillissement accéléré. Partager : W f X in @

Une étude sur 500 000 personnes qui fissure la règle des 8 heures Le 13 mai 2026, la revue Nature a publié une étude de grande ampleur sur le lien entre sommeil et vieillissement. Elle a été menée par le consortium international MULTI, sous la direction de Junhao Wen, professeur à l'université Columbia, aux États-Unis.



Les chercheurs ont analysé les données de près de 500 000 participants de la UK Biobank, âgés de 37 à 84 ans. Vous faites donc partie de la tranche d'âge la plus concernée par ces résultats.



La conclusion bouscule une habitude bien ancrée. On vous répète depuis l'enfance qu'il faut viser huit heures de sommeil. Cette étude montre que la réalité est plus nuancée, et que la fenêtre idéale est plus étroite qu'on ne le croit.

La fenêtre idéale tient entre 6h24 et 7h48 Pour mesurer l'effet du sommeil sur le corps, les chercheurs ont construit 23 « horloges de vieillissement biologique ». Ces outils estiment si vos organes vieillissent plus vite ou plus lentement que votre âge réel, à partir d'imagerie médicale, de protéines sanguines et de marqueurs chimiques, sur 17 systèmes d'organes.



Le résultat dessine une courbe en U. Le vieillissement biologique le plus faible apparaît pour une durée de sommeil comprise entre 6,4 et 7,8 heures par nuit, soit entre 6h24 et 7h48. En dessous de six heures comme au-dessus de huit heures, les signes de vieillissement s'accentuent dans presque tout le corps.



Détail important : cette durée idéale n'est pas la même pour tout le monde. Elle varie légèrement selon l'organe considéré et selon le sexe. Il n'existe donc pas un chiffre magique unique, mais une fourchette.

Pourquoi dormir trop n'est pas forcément un repos C'est le point que les titres alarmistes oublient souvent. Dormir longtemps ne « fait » pas mécaniquement vieillir. Une nuit de neuf heures n'use pas vos organes en direct.



Les auteurs sont prudents sur ce point. Comme l'explique l'équipe de Columbia, un sommeil trop court ou trop long ne cause pas forcément un vieillissement plus rapide : il peut surtout être le signal d'un état de santé général moins bon.



Concrètement, un besoin de dormir plus de huit heures peut révéler un problème sous-jacent (inflammation, trouble métabolique, dépression débutante) plutôt que d'en être la cause. À l'inverse, un sommeil trop court a été associé plus directement à la dépression, à l'anxiété, au diabète de type 2, à l'hypertension et aux troubles du rythme cardiaque.

Ce que ce résultat change pour vous après 60 ans Avec l'âge, le sommeil se fragmente naturellement. Beaucoup de seniors compensent en restant plus longtemps au lit le matin, ou en multipliant les longues siestes. Cette étude invite à ne pas confondre temps passé au lit et sommeil réparateur.



Si vous dormez régulièrement bien plus de huit heures et que vous vous sentez quand même fatigué, ce n'est pas forcément un signe de bonne récupération. Cela peut justifier d'en parler à votre médecin, plutôt que d'allonger encore les nuits.



À l'inverse, si vos nuits descendent sous six heures de façon répétée, le risque ne se limite pas à la fatigue de la journée. Il touche aussi l'humeur, le cœur et l'équilibre métabolique.

Ce que vous pouvez faire dès maintenant



Quelques repères simples aident à s'en rapprocher : des horaires de coucher et de lever stables, y compris le week-end, une chambre fraîche et sombre, et une exposition à la lumière du jour le matin. Pour faire le point sur votre propre sommeil, l'Inserm propose un dossier de référence accessible et vérifié sur le



Si un doute persiste, un bilan auprès de votre médecin traitant ou d'un centre du sommeil reste la meilleure démarche. Le premier réflexe n'est pas de programmer un réveil pour dormir exactement 7h06. Cette fourchette est une moyenne de population, pas une ordonnance individuelle. L'objectif est plutôt de viser une régularité confortable dans cette zone des six à huit heures.Quelques repères simples aident à s'en rapprocher : des horaires de coucher et de lever stables, y compris le week-end, une chambre fraîche et sombre, et une exposition à la lumière du jour le matin. Pour faire le point sur votre propre sommeil, l'Inserm propose un dossier de référence accessible et vérifié sur le sommeil et ses mécanismes Si un doute persiste, un bilan auprès de votre médecin traitant ou d'un centre du sommeil reste la meilleure démarche.

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