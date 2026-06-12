Coupe du monde : ce que regarder les matchs depuis votre canapé change réellement dans votre cerveau

Reste la question que personne n'osait poser : que se passe-t-il à l'intérieur du crâne d'un spectateur ? Une équipe japonaise de l'université Waseda, à Tokyo, a voulu en avoir le cœur net, et je dois dire que sa méthode force le respect.



Les chercheurs, menés par le professeur Shintaro Sato, ont enchaîné trois études complémentaires publiées dans la revue Sport Management Review. La première a passé au crible les données de 20 000 résidents japonais, et elle confirme le lien entre visionnage régulier de sport et bien-être déclaré.



La deuxième, conduite sur 208 volontaires, a comparé les disciplines entre elles. Le résultat amuse autant qu'il intrigue : les sports populaires comme le baseball ou le football dopent davantage le moral que les disciplines plus confidentielles comme le golf.



Mais c'est la troisième étude qui change la donne. Quatorze participants ont visionné des séquences sportives pendant qu'une IRM enregistrait leur activité cérébrale en temps réel.



Le verdict est tombé : le simple fait de regarder active les circuits de la récompense, ces zones du cerveau associées au plaisir et à la motivation. Sauf que l'imagerie a révélé autre chose, et c'est là que l'histoire devient vertigineuse.



Chez les personnes qui regardent du sport fréquemment, le volume de matière grise est plus important dans ces mêmes régions de la récompense. Autrement dit, le visionnage répété pourrait remodeler lentement, physiquement, la structure du cerveau du spectateur.



Nous voilà loin du cliché du téléspectateur passif. Pour les auteurs, regarder régulièrement des sports populaires constitue un véritable « remède » accessible pour améliorer son bien-être, et le mot est du professeur Sato lui-même.