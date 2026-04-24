Actualité Médicale Maladie de Parkinson : ces signes avant-coureurs qui apparaissent 5 à 10 ans avant les tremblements Une perte d'odorat qu'on attribue à l'âge. Des cauchemars agités qui font peur au conjoint. Une constipation devenue chronique. Ces trois signes banals peuvent, réunis chez une même personne, précéder de cinq à dix ans les premiers tremblements de Parkinson. Quand le diagnostic tombe, la moitié des neurones à dopamine est déjà détruite. La Journée mondiale du 11 avril a braqué le projecteur sur la maladie, mais c'est ce qui se passe avant qu'il faut apprendre à lire.

Nouveau : Posez une question à votre IA !

Obtenez des précisions ou des analyses complémentaires sur cet article en un clic

ChatGPT Claude Mistral Perplexity



La phase prodromale, cette fenêtre silencieuse que personne ne regarde



L'Institut Pasteur le formule sans détour : les premiers symptômes apparaissent lorsqu'environ la moitié des neurones à dopamine a déjà été détruite. Cinq à dix ans avant cette bascule, la maladie est pourtant en train d'avancer dans le cerveau.



C'est la phase prodromale. Elle ne se voit pas sur une main qui tremble, mais sur un odorat qui s'éteint, un sommeil qui s'agite anormalement, un transit qui se bloque sans explication.



Or cette fenêtre est précisément celle où l'on pourrait agir le plus utilement. Les protocoles de recherche testent aujourd'hui des traitements neuroprotecteurs qui visent non plus à masquer les symptômes, mais à ralentir la destruction neuronale elle-même.



Encore faut-il être identifié avant que la moitié des neurones soient perdus. Voilà pourquoi l'72 % des Français réduisent encore la maladie aux tremblements, qu'un tiers des patients ne présenteront jamais. Quand votre médecin prononce le mot Parkinson, il date le début de la maladie du jour où vous avez commencé à trembler. Les neurologues, eux, savent que tout a commencé bien avant.L'Institut Pasteur le formule sans détour : les premiers symptômes apparaissent lorsqu'environ laa déjà été détruite. Cinq à dix ans avant cette bascule, la maladie est pourtant en train d'avancer dans le cerveau.C'est la. Elle ne se voit pas sur une main qui tremble, mais sur un odorat qui s'éteint, un sommeil qui s'agite anormalement, un transit qui se bloque sans explication.Or cette fenêtre est précisément celle où l'on pourrait agir le plus utilement. Les protocoles de recherche testent aujourd'hui des traitements neuroprotecteurs qui visent non plus à masquer les symptômes, mais à ralentir la destruction neuronale elle-même.Encore faut-il être identifié avant que la moitié des neurones soient perdus. Voilà pourquoi l' enquête Viavoice publiée par France Parkinson pour la Journée mondiale 2026 fait l'effet d'un signal d'alarme :réduisent encore la maladie aux tremblements, qu'un tiers des patients ne présenteront jamais.

L'odorat qui part, le signe que 9 patients sur 10 ont vécu sans le savoir Un matin, le café n'a plus d'odeur. On pense à un rhume, à un résidu Covid, à l'âge.



Sauf que le chiffre, lui, est sans équivoque. Plus de 90 % des personnes atteintes de Parkinson développent un trouble de l'odorat bien avant les premiers signes moteurs, rappelle France Parkinson sur son site officiel.



Les neurones olfactifs sont en effet parmi les premiers touchés par l'accumulation de l'alpha-synucléine, la protéine anormale qui caractérise la maladie. Le nez perd sa capacité à discriminer les odeurs des années avant que la main ne tremble, mais personne ne consulte pour une perte d'odorat isolée.



Les chercheurs appellent ce phénomène l'hyposmie prodromale. Elle se distingue d'une simple altération post-virale par sa progression lente et son absence de récupération au fil des mois.



Seul, ce signe reste trop peu spécifique pour alerter : 20 % de la population générale présente un trouble olfactif pour d'autres raisons, traumatisme crânien ou sinusite chronique. Mais associé à un second signe prodromal, le tableau change de nature.

Quand les rêves deviennent violents : le trouble du sommeil paradoxal C'est souvent le conjoint qui remarque le premier. Votre mari ou votre femme se met à crier la nuit, à se débattre, parfois à frapper dans son sommeil.



Ce tableau porte un nom clinique précis : le trouble du comportement en sommeil paradoxal (TCSP). En temps normal, le cerveau paralyse temporairement les muscles pendant les phases de rêve, mais chez certaines personnes ce verrou saute.



Le dormeur vit alors physiquement ses cauchemars. Il peut tomber du lit, blesser son conjoint, se cogner contre le mobilier sans en garder aucun souvenir le lendemain.



Or les études neurologiques sont formelles sur ce point. Le TCSP isolé est considéré comme l'un des marqueurs prodromaux les plus spécifiques de Parkinson, avec un risque de conversion vers une maladie neurodégénérative qui dépasse 80 % à quinze ans.



Cette donnée change la lecture des nuits agitées après 55 ans. Une consultation en unité de médecine du sommeil permet de poser le diagnostic par polysomnographie, un examen remboursé par l'Assurance Maladie.



Chronologie des trois étapes de la maladie de Parkinson : phase prodromale silencieuse de 5 à 10 ans, puis apparition des symptômes moteurs, et diagnostic tardif alors que la moitié des neurones à dopamine est déjà détruite. PARKINSON : LA CHRONOLOGIE CACHÉE Source : Institut Pasteur, France Parkinson, Inserm 1 Phase prodromale 5 à 10 ans Odorat qui s'éteint, cauchemars agités, constipation Aucun tremblement à ce stade 2 Premiers signes moteurs Vers 58 ans Lenteur, raideur, écriture qui rétrécit, voix qui faiblit Âge moyen de diagnostic en France 3 Diagnostic posé Trop tard 50 % des neurones à dopamine déjà détruits Fenêtre thérapeutique réduite Trouble de l'odorat avant Parkinson : + de 90 % des patients, des années avant les signes moteurs © SeniorActu.com

Constipation chronique, micrographie, voix qui faiblit : les autres alertes



Le premier est une constipation opiniâtre qui s'installe sans explication digestive, parfois dix ans avant les symptômes moteurs. Les chercheurs savent aujourd'hui que l'alpha-synucléine commence son dépôt dans le système nerveux intestinal avant même d'atteindre le cerveau, ce qui en fait un des signaux les plus précoces de la maladie.



Le deuxième signe, plus discret, s'observe sur une feuille de papier. L'écriture devient progressivement plus petite, les lettres se serrent, la ligne descend en fin de phrase.



Les neurologues nomment ce phénomène la micrographie. Comparez simplement une lettre manuscrite écrite il y a cinq ans et une carte postale récente : le contraste est souvent frappant.



Le troisième marqueur touche la voix. Elle se met à faiblir, à devenir monotone, comme si l'intensité s'échappait sans que la personne s'en aperçoive.



Votre conjoint vous demande régulièrement de parler plus fort depuis quelques mois ? Cela mérite mieux qu'un haussement d'épaules sur l'âge qui passe.

Profil 1 ✅ Pas d'alerte ✅ Situation Un seul signe isolé, avec cause identifiée (sinusite, rhume récent, traitement en cours) ℹ️ Conduite à tenir Surveiller l'évolution, revoir dans 6 à 12 mois Profil 2 ⚠️ Vigilance ⚠️ Situation Deux signes associés sans cause évidente (odorat + sommeil agité, ou constipation + micrographie) 🩺 Conduite à tenir En parler à votre médecin traitant lors de la prochaine consultation Profil 3 ⚠️ Consultation ⚠️ Situation Trois signes ou plus depuis plusieurs mois (TCSP avec agitation nocturne, ou accumulation prolongée) 🏥 Conduite à tenir Demander rapidement une consultation neurologique avec votre médecin Trois autres signaux complètent le tableau prodromal. Pris séparément, chacun a mille explications possibles, mais leur accumulation chez une même personne doit faire l'objet d'une consultation.Le premier est unequi s'installe sans explication digestive, parfois dix ans avant les symptômes moteurs. Les chercheurs savent aujourd'hui que l'alpha-synucléine commence son dépôt dans le système nerveux intestinal avant même d'atteindre le cerveau, ce qui en fait un des signaux les plus précoces de la maladie.Le deuxième signe, plus discret, s'observe sur une feuille de papier. L'écriture devient progressivement plus petite, les lettres se serrent, la ligne descend en fin de phrase.Les neurologues nomment ce phénomène la. Comparez simplement une lettre manuscrite écrite il y a cinq ans et une carte postale récente : le contraste est souvent frappant.Le troisième marqueur touche la voix. Elle se met à faiblir, à devenir monotone, comme si l'intensité s'échappait sans que la personne s'en aperçoive.Votre conjoint vous demande régulièrement de parler plus fort depuis quelques mois ? Cela mérite mieux qu'un haussement d'épaules sur l'âge qui passe.

Le diagnostic précoce, levier qui change toute la trajectoire



Diagnostiquer Parkinson tôt ouvre d'abord un accès immédiat au parcours de soins coordonné défini par la HAS en 2016. Le patient bénéficie d'une équipe pluridisciplinaire (neurologue, kinésithérapeute, orthophoniste, ergothérapeute), d'une prise en charge à 100 % au titre des affections de longue durée, et d'un ajustement thérapeutique progressif qui retarde les complications motrices.



Le deuxième bénéfice concerne la recherche. Les essais cliniques sur les traitements modificateurs de la maladie, ceux qui visent à ralentir la destruction neuronale, recrutent désormais des patients en phase précoce, voire prodromale.



Être repéré à ce stade peut signifier entrer dans un protocole d'immunothérapie ciblant l'alpha-synucléine, plusieurs candidats médicaments étant actuellement en phase 3 internationale.



Le troisième levier est plus personnel. Savoir permet d'adapter son rythme de vie et d'intégrer une activité physique régulière, seule intervention non médicamenteuse dont l'effet bénéfique est établi sur l'évolution de la maladie selon



Savoir permet aussi d'anticiper les aménagements de logement et la reconnaissance du statut d'ALD. Autant de démarches qui prennent des mois quand on s'y prend tardivement. Pourquoi se presser quand la maladie est incurable ? La question est légitime, mais la réponse a évolué ces dernières années.Diagnostiquer Parkinson tôt ouvre d'abord un accès immédiat au parcours de soins coordonné défini par la HAS en 2016. Le patient bénéficie d'une équipe pluridisciplinaire (neurologue, kinésithérapeute, orthophoniste, ergothérapeute), d'une prise en charge à 100 % au titre des affections de longue durée, et d'un ajustement thérapeutique progressif qui retarde les complications motrices.Le deuxième bénéfice concerne la recherche. Les essais cliniques sur les, ceux qui visent à ralentir la destruction neuronale, recrutent désormais des patients en phase précoce, voire prodromale.Être repéré à ce stade peut signifier entrer dans un protocole d'immunothérapie ciblant l'alpha-synucléine, plusieurs candidats médicaments étant actuellement en phase 3 internationale.Le troisième levier est plus personnel. Savoir permet d'adapter son rythme de vie et d'intégrer une activité physique régulière, seule intervention non médicamenteuse dont l'effet bénéfique est établi sur l'évolution de la maladie selon Santé publique France Savoir permet aussi d'anticiper les aménagements de logement et la reconnaissance du statut d'ALD. Autant de démarches qui prennent des mois quand on s'y prend tardivement.

Ce qu'il faut retenir

La maladie de Parkinson débute 5 à 10 ans avant les tremblements, pendant une phase dite prodromale où les signes sont non moteurs et invisibles à l'œil extérieur.

Plus de 90 % des patients ont un trouble de l'odorat des années avant les premiers signes moteurs, selon France Parkinson.

Le trouble du comportement en sommeil paradoxal (cauchemars agités, gestes violents nocturnes) évolue vers une maladie neurodégénérative dans plus de 80 % des cas à quinze ans.

Trois autres signes prodromaux sont bien documentés : constipation chronique sans cause digestive, écriture qui rétrécit (micrographie), voix qui faiblit et devient monotone.

Un diagnostic posé en phase précoce ouvre l'accès au parcours de soins ALD (prise en charge à 100 %), aux essais cliniques de traitements neuroprotecteurs, et à une adaptation anticipée du mode de vie.

Sources :

- France Parkinson, fiche "Les premiers symptômes", mise à jour novembre 2025

- France Parkinson, article "Odorat et sommeil : nouvelles pistes pour un diagnostic précoce"

- Institut Pasteur, fiche maladie de Parkinson, août 2024

- Santé publique France, dossier Maladie de Parkinson, données 2020

- Enquête Viavoice pour France Parkinson, dossier de presse du 31 mars 2026

- HAS, Guide du parcours de soins Maladie de Parkinson, 2016

Pour aller plus loin :



- Parkinson : ce traitement révolutionnaire approuvé au Japon pourrait changer la vie de plus de 270 000 malades en France

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 24/04/2026 à 14:59



La rédaction vous conseille < > Vous vous réveillez à 3h du matin : ce que vous prenez pour une insomnie n'en est pas une Cerveau : gagnez 6 mois d'âge cérébral par bonne habitude de sommeil acquise après 55 ans