Maladie de Parkinson : cette enquête révèle à quel point les Français se trompent

Si les Français se trompent à ce point, c'est que la maladie de Parkinson avance masquée. Les premiers signes — une fatigue persistante, des douleurs dans l'épaule, une perte d'odorat, des troubles du sommeil — ne ressemblent pas à l'image d'Épinal du tremblement sénile.



France Parkinson insiste sur un mécanisme précis : la disparition progressive des neurones producteurs de dopamine, un neurotransmetteur qui commande le mouvement. Quand les tremblements apparaissent, la destruction neuronale est déjà largement engagée.



C'est toute la question du diagnostic précoce qui se joue ici. Avec un âge moyen de détection à 58 ans et 25 000 nouveaux cas par an en France, chaque mois de retard pèse sur l'efficacité de la prise en charge. Si vous ou l'un de vos proches constatez une lenteur inhabituelle dans les gestes du quotidien, une raideur matinale qui ne passe pas, ou des difficultés à écrire, ce ne sont pas des signes de vieillissement normal.



La maladie est d'ailleurs reconnue comme affection de longue durée par la Sécurité sociale, ce qui ouvre droit à une prise en charge à 100 % des soins liés à Parkinson. Encore faut-il que le diagnostic soit posé — et pour cela, que les symptômes réels soient connus.