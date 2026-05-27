Actualité Médicale Alzheimer : cette zone du cerveau rétrécit après 50 ans, sauf chez ceux qui prennent cette habitude Par Fabrice Crozier | Publié le 27/05/2026 à 09:17 Un neurologue de la Salpêtrière le répète sur tous les plateaux ces jours-ci. Après 50 ans, une zone précise de votre cerveau commence à rétrécir, lentement, un peu plus chaque année. La même que la maladie d'Alzheimer attaque en premier. Une simple habitude, à la portée de tous, suffirait pourtant à freiner le mouvement. Partager : W f X in @

Une zone du cerveau qui rétrécit sans prévenir Votre cerveau perd du volume en ce moment même, et vous ne sentez rien. Passé la cinquantaine, l'hippocampe se réduit de 1 à 2 % chaque année, sans le moindre signal d'alerte.



C'est pourtant lui qui fabrique vos souvenirs et vous permet de retrouver votre voiture au fond du parking. Et c'est la toute première zone que la maladie d'Alzheimer attaque, parfois dix ou quinze ans avant le premier vrai trou de mémoire.



Sauf qu'une chose, presque ridicule de simplicité, semble capable d'enrayer la mécanique. Pas un médicament sur ordonnance, pas une cure de compléments.

120 sédentaires, un an de marche, un cerveau qui repart Des chercheurs américains ont recruté 120 personnes sédentaires, sans démence, âgées d'une soixantaine d'années, sur près de 180 volontaires de départ. La moitié s'est mise à marcher d'un bon pas, quarante minutes, trois fois par semaine, pendant un an entier.



L'autre moitié s'est contentée de séances d'étirements et d'assouplissements, sans effort cardiaque. Chacun est passé trois fois sous IRM, au début, à six mois et à la fin, pour mesurer son hippocampe au millimètre.



Verdict à douze mois : les marcheurs avaient vu le volume de leur hippocampe antérieur grimper de 2 %. Le groupe resté tranquille, lui, avait continué de perdre du terrain comme le veut l'âge.



La marche n'a donc pas seulement freiné le déclin. Chez ces sexagénaires, elle a remonté le compteur de l'équivalent d'une à deux années de vieillissement cérébral. Évolution du volume de l'hippocampe après 50 ans : déclin spontané d'environ 1 à 2 pour cent par an sans activité, contre un gain de 2 pour cent observé après un an de marche rapide régulière. HIPPOCAMPE APRÈS 50 ANS Volume cérébral selon l'activité — essai PNAS, 120 seniors Après un an de marche, l'hippocampe gagne en volume +2 % 1 à 2 ans de cerveau repris Départ 6 mois 1 an Avec marche rapide 40 min, 3 fois par semaine Sans activité cardiaque déclin de 1 à 2 % par an Le volume perdu n'est pas fatal Le cœur, pas le cerveau, fait l'effet © SeniorActu.com

Le BDNF, cet engrais que seul l'effort libère Pourquoi la marche, et pas les mots croisés ou la dernière gélule à la mode ? La réponse tient dans une molécule au nom barbare, le BDNF.



Ce facteur, que les chercheurs surnomment l'engrais du cerveau, est libéré quand le cœur s'accélère et que le sang afflue vers le crâne. Il nourrit les neurones de l'hippocampe et favorise la naissance de cellules neuves, là où l'on a longtemps cru le cerveau adulte définitivement figé.



Dans l'étude, les marcheurs qui avaient le plus gagné en volume étaient aussi ceux dont le taux de BDNF avait le plus augmenté. C'est l'effort physique, pas l'effort intellectuel, qui recharge la machine.

Ce que la science promet vraiment, et ce qu'elle ne promet pas



L'Inserm le formule avec prudence : un volume réduit de l'hippocampe est



Cette nuance a son importance, mais elle ne change rien à la consigne pratique. Bouger reste, à ce jour, le seul geste dont le bénéfice sur le cerveau qui vieillit tient debout sans avoir à débourser un centime. Reste à ne pas vous vendre du rêve, et je préfère être franc avec vous. Une seule étude ne prouve pas qu'une promenade quotidienne vous épargnera Alzheimer, et des chercheurs ont rappelé, dès la parution, que le lien entre le gain de volume et l'amélioration réelle de la mémoire restait débattu.L'Inserm le formule avec prudence : un volume réduit de l'hippocampe est associé au déclin cognitif , et l'activité physique figure parmi les leviers susceptibles de le ralentir. Le mot juste est associé, pas garanti.Cette nuance a son importance, mais elle ne change rien à la consigne pratique. Bouger reste, à ce jour, le seul geste dont le bénéfice sur le cerveau qui vieillit tient debout sans avoir à débourser un centime.

Le sommeil, l'assiette, le stress : la marche ne fait pas tout Et l'hippocampe n'est pas sensible qu'à vos jambes. La même chercheuse de l'Inserm rappelle qu'un sommeil perturbé, une alimentation déséquilibrée, un stress chronique ou même la pollution de l'air pèsent aussi sur le volume de cette zone.



Autrement dit, la marche n'agit pas seule : elle s'inscrit dans un mode de vie qui, mis bout à bout, protège ou abîme votre mémoire. C'est une bonne nouvelle, au fond, car chacun de ces leviers est à votre portée.



Nous avons tous, vous comme moi, ces petites habitudes qui grignotent le cerveau sans qu'on y prenne garde. La différence se joue rarement sur un geste héroïque, plutôt sur ceux qu'on répète sans y penser.

La seule question qui compte vraiment Quarante minutes, trois fois par semaine, d'un pas assez vif pour être un peu essoufflé sans pouvoir chanter à tue-tête. Voilà la dose qui a été testée, et elle n'a rien d'insurmontable.



Pas de salle de sport, pas d'abonnement, pas d'âge limite : les volontaires de l'étude étaient déjà sexagénaires et totalement sédentaires au départ. Le bénéfice ne dépend pas de votre niveau mais de votre régularité, semaine après semaine.



Reste alors la seule question qui vaille, celle que personne n'aime se poser. Combien d'entre nous tiendront vraiment un an ?



C'est là, et nulle part ailleurs, que tout se décide.

Sources :

- Erickson et coll., « Exercise training increases size of hippocampus and improves memory », PNAS, 2011

- Inserm, « Atrophie de l'hippocampe : un marqueur prédictif de la maladie d'Alzheimer à utiliser avec précaution », 2023

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