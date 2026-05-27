Alzheimer : cette zone du cerveau rétrécit après 50 ans, sauf chez ceux qui prennent cette habitude

Une zone du cerveau qui rétrécit sans prévenir
Votre cerveau perd du volume en ce moment même, et vous ne sentez rien. Passé la cinquantaine, l'hippocampe se réduit de 1 à 2 % chaque année, sans le moindre signal d'alerte.
C'est pourtant lui qui fabrique vos souvenirs et vous permet de retrouver votre voiture au fond du parking. Et c'est la toute première zone que la maladie d'Alzheimer attaque, parfois dix ou quinze ans avant le premier vrai trou de mémoire.
Sauf qu'une chose, presque ridicule de simplicité, semble capable d'enrayer la mécanique. Pas un médicament sur ordonnance, pas une cure de compléments.
C'est pourtant lui qui fabrique vos souvenirs et vous permet de retrouver votre voiture au fond du parking. Et c'est la toute première zone que la maladie d'Alzheimer attaque, parfois dix ou quinze ans avant le premier vrai trou de mémoire.
Sauf qu'une chose, presque ridicule de simplicité, semble capable d'enrayer la mécanique. Pas un médicament sur ordonnance, pas une cure de compléments.