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Apnée du sommeil : ce comprimé du soir testé sur 646 patients signe la fin programmée du masque CPAP

Sur la table de chevet, le masque relié à la machine attend son heure, comme tous les soirs. Pour des millions de personnes, le rituel dure depuis quarante ans : sangler ce harnais sur le visage avant de fermer les yeux. Un essai publié il y a deux jours dans une revue scientifique de référence vient d'enclencher la mécanique qui pourrait bien y mettre fin.



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Un essai phase 3 sur 646 patients, et un chiffre qui tranche 646 adultes apnéiques dans 69 centres aux États-Unis et au Canada, toutes sévérités confondues du Sahos léger au Sahos sévère.



La moitié des participants a reçu une combinaison de deux molécules dans une même gélule prise au coucher. L'autre moitié a reçu un placebo identique en apparence.



Au bout de vingt-six semaines, le critère principal était la baisse de l'indice d'apnées-hypopnées par heure de sommeil, ce fameux IAH qui mesure la sévérité de la maladie. Le groupe sous traitement actif a vu son IAH chuter de 55,6 % par rapport au départ, contre seulement 19 % pour le placebo.



Plus parlant pour qui subit la maladie : 22,3 % des patients sous traitement ont atteint le contrôle complet, c'est-à-dire moins de cinq apnées par heure. Soit, en clair, près d'un patient sur cinq qui n'a plus, médicalement parlant, d'apnée du sommeil au sens des critères diagnostiques.



Sur 646 patients sous AD109 dans l'essai SynAIRgy, 256 ont vu leur IAH baisser d'au moins 50 %, et 144 ont atteint la rémission fonctionnelle avec moins de 5 apnées par heure de sommeil. ESSAI SYNAIRGY (PHASE 3 / AD109) 646 patients, 26 semaines — Apnimed / AJRCCM, mai 2026 Patients en rémission fonctionnelle 22,3 % soit 144 patients sous traitement actif Patients sous AD109 646 patients – 60,4 % : pas de réponse forte IAH réduit d'au moins 50 % 256 (39,6 %) – 17,3 % : réponse incomplète Rémission (IAH < 5 / heure) 144 (22,3 %) Un patient sur cinq sort de la maladie Seuil officiel : IAH < 5 par heure © SeniorActu.com

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Apnée du sommeil : une simple pilule réduit de 47 % les pauses respiratoires L'essai s'appelle SynAIRgy. Il a duré six mois et recrutédans 69 centres aux États-Unis et au Canada, toutes sévérités confondues du Sahos léger au Sahos sévère.La moitié des participants a reçu une combinaison de deux molécules dans une même gélule prise au coucher. L'autre moitié a reçu un placebo identique en apparence.Au bout de vingt-six semaines, le critère principal était la baisse de l'indice d'apnées-hypopnées par heure de sommeil, ce fameuxqui mesure la sévérité de la maladie. Le groupe sous traitement actif a vu son IAH chuter depar rapport au départ, contre seulement 19 % pour le placebo.Plus parlant pour qui subit la maladie :, c'est-à-dire moins de cinq apnées par heure. Soit, en clair, près d'un patient sur cinq qui n'a plus, médicalement parlant, d'apnée du sommeil au sens des critères diagnostiques.

Deux molécules anciennes pour réveiller un muscle endormi Le médicament porte un nom de code peu engageant : AD109. Derrière ce sigle se cache un assemblage astucieux de deux molécules déjà connues, l'atomoxétine à 75 mg utilisée contre le trouble de l'attention, et l'aroxybutynine à 2,5 mg dérivée du traitement de l'hyperactivité vésicale.



Pourquoi cette combinaison improbable agit-elle sur l'apnée ? Parce que l'apnée obstructive, c'est avant tout l'effondrement nocturne d'un muscle au fond de la gorge, le génioglosse.



Pendant la journée, ce muscle maintient les voies aériennes ouvertes sans qu'on y pense. Pendant le sommeil profond, il se relâche chez certaines personnes au point que les tissus mous s'affaissent et viennent bloquer la respiration.



Les deux molécules d'AD109 agissent en duo sur le système nerveux qui commande ce muscle pendant la nuit. Elles maintiennent un tonus suffisant pour empêcher l'affaissement, sans réveiller le patient.



« Ces résultats confirment que le dysfonctionnement neuromusculaire est un moteur central de la maladie, et qu'en cibler la cause physiologique permet d'obtenir une amélioration mesurable de l'oxygénation », commente le docteur Patrick Strollo Jr., directeur scientifique de l'essai à l'Université de Pittsburgh.

Pourquoi un patient sur deux finit par ranger son masque au placard pression positive continue, la fameuse PPC ou CPAP en anglais, reste depuis quatre décennies la seule réponse médicale efficace contre l'apnée modérée à sévère. Le principe est mécanique : envoyer en continu un flux d'air sous pression dans les voies respiratoires pour les maintenir ouvertes.



Lorsqu'il est toléré, ce dispositif transforme la vie des patients. Sauf que ce « lorsqu'il est toléré » est devenu le talon d'Achille du traitement.



Le harnais sur le visage, le bruit du compresseur, la sensation d'être prisonnier d'un tuyau, le partenaire de lit dérangé, les fuites au coin de la bouche : la liste des contraintes est longue. Plusieurs études ont mesuré que près d'un patient sur deux finit par abandonner la machine dans les premières années, malgré le bénéfice médical reconnu.



Et un cinquième de plus l'utilise de manière trop intermittente pour en tirer un vrai gain thérapeutique. Cette mauvaise observance est précisément ce qui rend la perspective d'un comprimé du soir aussi attendue par la communauté médicale.

Aujourd'hui ⚠️ Masque CPAP ⚠️ Le geste imposé Sangler le harnais, brancher la machine, dormir relié à un tuyau toute la nuit ⚠️ L'observance Un patient sur deux abandonne le dispositif dans les premières années À l'horizon 2028 ✅ Comprimé AD109 ✅ Le geste promis Avaler une gélule au coucher avec un verre d'eau, sans appareillage ✅ L'effet mesuré IAH réduit de 55,6 % en moyenne, rémission complète chez 22,3 % des patients Le traitement par, la fameuse PPC ou CPAP en anglais, reste depuis quatre décennies la seule réponse médicale efficace contre l'apnée modérée à sévère. Le principe est mécanique : envoyer en continu un flux d'air sous pression dans les voies respiratoires pour les maintenir ouvertes.Lorsqu'il est toléré, ce dispositif transforme la vie des patients. Sauf que ce « lorsqu'il est toléré » est devenu le talon d'Achille du traitement.Le harnais sur le visage, le bruit du compresseur, la sensation d'être prisonnier d'un tuyau, le partenaire de lit dérangé, les fuites au coin de la bouche : la liste des contraintes est longue. Plusieurs études ont mesuré que près d'un patient sur deux finit par abandonner la machine dans les premières années, malgré le bénéfice médical reconnu.Et un cinquième de plus l'utilise de manière trop intermittente pour en tirer un vrai gain thérapeutique. Cette mauvaise observance est précisément ce qui rend la perspective d'un comprimé du soir aussi attendue par la communauté médicale.

30 % des plus de 65 ans concernés, et 1,6 million de Français déjà équipés Assurance maladie, le Sahos concerne environ 4 % de la population adulte, soit 2 à 3 millions de Français au bas mot.



La fréquence augmente après la cinquantaine, et plus encore après la ménopause chez les femmes, dont le système hormonal protecteur disparaît. Mais c'est dans notre tranche d'âge que la maladie frappe le plus durement.



« L'apnée du sommeil est plus fréquente lors du vieillissement, et on estime que 30 % des personnes de plus de 65 ans sont concernées », précise



Près d'un tiers d'entre nous présente déjà un certain degré d'obstruction nocturne après cet âge. Pour le moment, environ 2 million de Français sont équipés d'une PPC à domicile selon les estimations du marché des prestataires de santé, et 500 000 à 900 000 supplémentaires sont diagnostiqués sans utiliser leur appareil de manière régulière. Côté épidémiologie, les chiffres français donnent le vertige. Selon l', le Sahos concerne environ 4 % de la population adulte, soit 2 à 3 millions de Français au bas mot.La fréquence augmente après la cinquantaine, et plus encore après la ménopause chez les femmes, dont le système hormonal protecteur disparaît. Mais c'est dans notre tranche d'âge que la maladie frappe le plus durement.« L'apnée du sommeil est plus fréquente lors du vieillissement, et on estime que», précise l'Assurance maladie sur sa fiche officielle Près d'un tiers d'entre nous présente déjà un certain degré d'obstruction nocturne après cet âge. Pour le moment, environsont équipés d'une PPC à domicile selon les estimations du marché des prestataires de santé, et 500 000 à 900 000 supplémentaires sont diagnostiqués sans utiliser leur appareil de manière régulière.

FDA, Europe, France : trois ans à patienter, et quelques zones d'ombre FDA américaine, et la décision est attendue au premier trimestre 2027.



En cas de feu vert outre-Atlantique, le laboratoire devra ensuite soumettre une demande européenne distincte. Restera enfin l'étape française, avec la Haute Autorité de santé qui évaluera le service médical rendu et le Comité économique des produits de santé qui négociera le prix.



Dans le scénario le plus optimiste, le médicament serait disponible et remboursé en France à l'horizon 2028, voire 2029. Trois années à patienter, pour la première alternative orale à un dispositif que la médecine n'avait jamais sérieusement remis en question.

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Mais l'essai a duré six mois, et la question d'une prise quotidienne à vie, sur dix ou vingt ans, reste entière. Elle devra être tranchée par les études de suivi à long terme déjà engagées par le laboratoire, pendant que le masque CPAP continuera, pour quelques années encore, à régner sur les tables de chevet. La pilule miracle n'est pourtant pas encore dans nos pharmacies. Apnimed a déposé son dossier auprès de laaméricaine, et la décision est attendue au premier trimestre 2027.En cas de feu vert outre-Atlantique, le laboratoire devra ensuite soumettre une demande européenne distincte. Restera enfin l'étape française, avec laqui évaluera le service médical rendu et le Comité économique des produits de santé qui négociera le prix.Dans le scénario le plus optimiste, le médicament serait disponible et remboursé en France à l'horizon 2028, voire 2029. Trois années à patienter, pour la première alternative orale à un dispositif que la médecine n'avait jamais sérieusement remis en question.Car des zones d'ombre subsistent. Les effets secondaires recensés sont mineurs selon les chercheurs, avec bouche sèche, troubles légers du sommeil au début et parfois nausées, sans aucun effet indésirable grave lié au traitement.Mais l'essai a duré six mois, et la question d'une prise quotidienne à vie, sur dix ou vingt ans, reste entière. Elle devra être tranchée par les études de suivi à long terme déjà engagées par le laboratoire, pendant que le masque CPAP continuera, pour quelques années encore, à régner sur les tables de chevet.

Sources :

- Apnimed Inc., communiqué de presse « Apnimed Announces Publication of its Phase 3 SynAIRgy Trial of AD109 », 18 mai 2026

- American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, publication de l'essai SynAIRgy phase 3, mai 2026

- Assurance maladie / ameli.fr, fiches « Comprendre l'apnée du sommeil » et « Le traitement de l'apnée du sommeil »

- Pr Patrick J. Strollo Jr., MD, Université de Pittsburgh, déclaration officielle Apnimed du 18 mai 2026

- Réseau National de Prévention et de Cardiologie (RNPC), données épidémiologiques de l'apnée du sommeil en France