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Un « pacemaker du sommeil » : cette innovation pourrait transformer la prise en charge de l’apnée

Par Senioractu.com | Publié le 26/11/2025 à 08:02 | mis à jour le 03/12/2025 à 11:47

Une nouvelle génération d’implants stimulants, présentée comme un « pacemaker du sommeil », pourrait révolutionner la prise en charge de l’apnée obstructive. Disponible dans plusieurs centres hospitaliers, ce dispositif offre une alternative pour les patients en échec de CPAP. Voici ce que l’on sait, preuves cliniques et sources officielles à l’appui.



Un trouble fréquent aux conséquences lourdes L’apnée obstructive du sommeil est loin d’être un simple inconfort nocturne. Elle touche plus d’un million de personnes en France, selon les estimations les plus prudentes, et ses répercussions dépassent largement le cadre du sommeil.



Fatigue chronique, somnolence diurne, risques cardio-vasculaires accrus, complications métaboliques : les médecins rappellent depuis longtemps qu’il s’agit d’une pathologie sérieuse, souvent sous-diagnostiquée et encore mal vécue par les patients qui peinent à trouver un traitement mieux toléré que la ventilation en pression positive.

Une alternative pour les patients en échec de CPAP Depuis son introduction, la CPAP demeure le traitement de référence, mais elle échoue pourtant chez une part significative des malades.



Masques jugés contraignants, bruit de l’appareil, inconfort, irritations : les abandons sont fréquents et privent ces patients de toute amélioration durable. C’est précisément pour eux que cette nouvelle technologie implantable est présentée comme une alternative crédible. Son principe repose sur la stimulation du nerf hypoglosse, une approche déjà testée à l’étranger et qui commence à se déployer en France dans des conditions strictement encadrées.

Comment fonctionne ce « pacemaker du sommeil » Le dispositif est composé d’un petit boîtier implanté sous la clavicule, relié à une électrode placée au contact du nerf hypoglosse. À chaque inspiration, l’appareil délivre un signal très fin qui provoque une contraction douce de la langue, libérant ainsi le passage aérien.



Les équipes médicales décrivent une amélioration parfois spectaculaire, avec une respiration redevenue fluide sans masque, sans tuyau et sans bruit . Les premiers retours soulignent toutefois que la réussite repose sur un ajustement progressif des paramètres, réalisé par un spécialiste formé aux protocoles de suivi post-implantation.

Un encadrement médical et réglementaire très strict Comme pour tout dispositif médical implantable, les autorités sanitaires exercent un contrôle rigoureux. Le système dispose d’une autorisation de mise sur le marché au niveau européen, mais son remboursement dépend encore d’évaluations complémentaires portant sur la sécurité, le bénéfice clinique et le rapport coût-efficacité.



En attendant une décision officielle, son déploiement reste progressif et concentré dans des centres disposant de l’expertise chirurgicale et du suivi nécessaire pour accompagner correctement les patients implantés

Une perspective nouvelle pour des milliers de patients Ce « pacemaker du sommeil » marque une avancée importante dans l’intégration des technologies de neuro-stimulation dans la prise en charge des maladies chroniques. Pour les personnes souffrant d’apnée sévère et intolérantes à la CPAP, il pourrait constituer la première option réellement innovante depuis près de quarante ans.



Si les validations officielles se confirment et que le remboursement est acté, cette technologie pourrait changer le quotidien de milliers de Français épuisés par des nuits hachées et un sommeil inefficace.

Sources :Haute Autorité de Santé — Dispositifs médicaux implantables, procédures d’évaluation et de remboursement , Ministère de la Santé —

Haute Autorité de Santé —Ministère de la Santé — Informations officielles sur l’apnée obstructive du sommeil et les traitements reconnus