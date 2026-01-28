Nutrition Cholestérol : cet aliment ferait baisser votre taux de 10% en seulement 48h Par Fabrice Crozier | Publié le 28/01/2026 à 18:15 Une étude allemande publiée dans Nature Communications révèle qu'un régime intensif à base de flocons d'avoine pendant seulement deux jours permet de réduire significativement le mauvais cholestérol. Un effet qui persiste pendant six semaines.

Ce qu'il faut retenir

Un régime de 2 jours à base de flocons d'avoine réduit le cholestérol LDL de 10% L'effet persiste pendant au moins 6 semaines après l'arrêt du régime Le protocole : 300 g de flocons d'avoine par jour, répartis en 3 repas Le microbiote intestinal joue un rôle clé dans ce mécanisme Cette méthode pourrait compléter, mais pas remplacer, les traitements médicaux

Une découverte qui bouscule les idées reçues sur l'alimentation Et si la solution pour faire baisser votre cholestérol se trouvait dans votre placard de cuisine ? C'est ce que suggère une étude de l'Université de Bonn, publiée le mercredi 14 janvier 2026 dans la prestigieuse revue Nature Communications.



Les chercheurs allemands ont découvert qu'un régime intensif à base de flocons d'avoine, suivi pendant seulement 48 heures, permettait de réduire significativement le taux de cholestérol LDL, communément appelé mauvais cholestérol.



Cette découverte est particulièrement intéressante pour les seniors français. Selon les données de Santé Publique France, près de 20% des adultes présentent un taux de cholestérol LDL supérieur aux recommandations. Après 60 ans, ce chiffre augmente considérablement, faisant du cholestérol l'un des principaux facteurs de risque cardiovasculaire dans cette tranche d'âge.



L'excès de cholestérol est d'ailleurs responsable d'un infarctus sur deux en France, selon la Fédération Française de Cardiologie. Un enjeu de santé publique majeur qui pousse les chercheurs à explorer des solutions complémentaires aux traitements médicamenteux.

Le protocole testé par les scientifiques allemands Pour mener cette étude, l'équipe de la Pr Marie-Christine Simon, spécialiste de la nutrition et du microbiote à l'Institut des sciences de l'alimentation de l'Université de Bonn, a recruté 32 participants souffrant d'un syndrome métabolique.



Ce trouble, qui touche près d'un tiers de la population mondiale selon les auteurs de l'étude, se caractérise par l'association de plusieurs facteurs de risque : surpoids abdominal, hypertension artérielle, glycémie élevée et déséquilibres lipidiques.



Le protocole était simple mais strict : pendant deux jours, les volontaires du groupe test devaient consommer exclusivement des flocons d'avoine, à raison de 300 grammes par jour, répartis en trois repas. Les flocons étaient cuits dans l'eau, avec la possibilité d'ajouter quelques fruits ou légumes pour varier les saveurs. Cette quantité représentait environ la moitié de leur apport calorique habituel.



Un groupe témoin suivait quant à lui un régime hypocalorique classique, mais sans avoine. « Nous voulions savoir si l'avoine avait un effet spécifique, au-delà de la simple réduction calorique », explique Linda Klümpen, première auteure de l'étude et doctorante au sein de l'équipe de recherche.



Les résultats ont dépassé les attentes des chercheurs. Et surtout, ils ont révélé un mécanisme inattendu impliquant notre flore intestinale.

Des résultats spectaculaires et durables Avant Jour 0 📊 Cholestérol LDL Taux de base 📊 Cholestérol total Taux de base Après 48 heures d'avoine 📉 Cholestérol LDL (mauvais) -10% 📉 Cholestérol total -8%

Les participants ont également perdu en moyenne deux kilos et leur tension artérielle a légèrement diminué.



Mais le plus surprenant reste la durabilité de ces effets. « Les taux de cholestérol tendaient à rester inférieurs à leur niveau initial même six semaines après la fin du régime », alors que les participants avaient repris leur alimentation habituelle, souligne la Pr Simon.



L'explication de ce phénomène réside dans notre microbiote intestinal, ces milliards de bactéries qui peuplent notre tube digestif. Les chercheurs ont constaté que la consommation de flocons d'avoine modifiait la composition de ces bactéries intestinales. Ces micro-organismes produisent alors des composés phénoliques, notamment l'acide férulique et l'acide dihydroférulique, qui agissent directement sur le métabolisme du cholestérol.



« Par exemple, nous avons pu montrer que les bactéries intestinales produisent des composés phénoliques en décomposant l'avoine », précise Linda Klümpen. « Des études animales ont déjà montré que l'un d'eux, l'acide férulique, a un effet positif sur le métabolisme du cholestérol. Cela semble également être le cas pour d'autres produits du métabolisme bactérien. » Les analyses sanguines réalisées après les deux jours de régime ont révélé des améliorations significatives chez les consommateurs d'avoine.Les participants ont également perdu en moyenneet leur tension artérielle a légèrement diminué.Mais le plus surprenant reste la durabilité de ces effets., alors que les participants avaient repris leur alimentation habituelle, souligne la Pr Simon.L'explication de ce phénomène réside dans notre, ces milliards de bactéries qui peuplent notre tube digestif. Les chercheurs ont constaté que la consommation de flocons d'avoine modifiait la composition de ces bactéries intestinales. Ces micro-organismes produisent alors des composés phénoliques, notamment l'et l', qui agissent directement sur le métabolisme du cholestérol., précise Linda Klümpen.

Ce qu'il faut retenir pour votre santé



Premièrement, ce régime intensif ne remplace en aucun cas un traitement médical prescrit par votre médecin. Les statines et autres médicaments hypocholestérolémiants restent la référence pour les personnes à haut risque cardiovasculaire. Si vous êtes sous traitement, ne l'arrêtez jamais sans avis médical.



Deuxièmement, les chercheurs ont testé un protocole très spécifique : 300 grammes de flocons d'avoine par jour pendant 48 heures, avec une restriction calorique importante. Une consommation quotidienne plus modérée, de l'ordre de 80 grammes par jour sans autre restriction alimentaire, n'a montré que des effets très limités dans une seconde expérience menée par la même équipe.



« Un régime à base d'avoine, à court terme et à intervalles réguliers, pourrait être une méthode bien tolérée pour maintenir un taux de cholestérol normal et prévenir le diabète », conclut la Pr Simon. « La prochaine étape consistera à déterminer si un régime intensif à base d'avoine, répété toutes les six semaines, a réellement un effet préventif durable. »



En attendant ces résultats, rien ne vous empêche d'intégrer davantage de flocons d'avoine à votre alimentation quotidienne. Riches en fibres solubles, notamment en bêta-glucanes, en vitamines du groupe B et en minéraux comme le fer, le magnésium et le manganèse, ils constituent un excellent choix pour le petit-déjeuner.



L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) reconnaît d'ailleurs officiellement leur effet bénéfique sur le cholestérol, à condition d'en consommer au moins 3 grammes de bêta-glucanes par jour, soit environ 40 à 60 grammes de flocons. Pour en savoir plus sur les bienfaits de l'avoine, vous pouvez consulter l' Cette étude ouvre des perspectives intéressantes pour les personnes souhaitant réduire leur cholestérol par des moyens naturels. Toutefois, plusieurs précautions s'imposent avant de vous lancer dans ce régime.Premièrement, ce régime intensifprescrit par votre médecin. Les statines et autres médicaments hypocholestérolémiants restent la référence pour les personnes à haut risque cardiovasculaire. Si vous êtes sous traitement, ne l'arrêtez jamais sans avis médical.Deuxièmement, les chercheurs ont testé un protocole très spécifique :, avec une restriction calorique importante. Une consommation quotidienne plus modérée, de l'ordre de 80 grammes par jour sans autre restriction alimentaire, n'a montré que des effets très limités dans une seconde expérience menée par la même équipe., conclut la Pr Simon.En attendant ces résultats, rien ne vous empêche d'intégrer davantage de flocons d'avoine à votre alimentation quotidienne. Riches en fibres solubles, notamment en, en vitamines du groupe B et en minéraux comme le fer, le magnésium et le manganèse, ils constituent un excellent choix pour le petit-déjeuner.L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) reconnaît d'ailleurs officiellement leur effet bénéfique sur le cholestérol, à condition d'en consommer au moins 3 grammes de bêta-glucanes par jour, soit environ 40 à 60 grammes de flocons. Pour en savoir plus sur les bienfaits de l'avoine, vous pouvez consulter l' étude complète publiée dans Nature Communications

Sources :

- Nature Communications, 14 janvier 2026

- Université de Bonn, communiqué de presse, janvier 2026

- Santé Publique France, données sur l'hypercholestérolémie





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