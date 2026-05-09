Nutrition Oméga-3 : cette gélule du matin ne protège pas la mémoire, elle accélère son déclin Par Fabrice Crozier | Publié le 09/05/2026 à 15:55 Plus d'un million de Français en avalent chaque matin "pour la mémoire". Une étude américano-chinoise vient de suivre 819 seniors pendant cinq ans, imagerie cérébrale à l'appui. Verdict : ceux qui prennent les gélules voient leur cerveau décliner plus vite que les autres. Et la cause n'est pas celle qu'on imaginait.

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Un cerveau qui décline sans aucune trace classique d'Alzheimer 273 utilisateurs d'oméga-3, 546 témoins, cinq années consécutives. C'est le matériel sur lequel les chercheurs chinois de l'équipe Liao ont travaillé pour leur étude publiée le 4 mai dans The Journal of Prevention of Alzheimer's Disease.



La cohorte vient de l'Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative, base de référence en imagerie cérébrale. Tous ont passé scanners et tests cognitifs à intervalles réguliers.



Première surprise au dépouillement : aucune trace supplémentaire de protéines anormales chez les utilisateurs. Pas de plaques amyloïdes en plus, pas d'agrégats de tau, pas de matière grise rabotée.



Pourtant, leur cerveau fonctionnait moins bien que celui des non-utilisateurs. Et il fonctionnait moins bien plus rapidement.

Trois échelles cognitives, le même verdict chiffré moins 0,266 point par an en supplément du déclin attendu.



Le coefficient peut sembler abstrait, mais sa traduction concrète est sans appel : sur cinq ans, l'écart cognitif s'élargit visiblement entre les deux groupes.



Sur l'échelle ADAS-Cog13, qui repère plus finement les troubles cognitifs débutants, l'écart se creuse encore davantage : +0,823 point par an chez les utilisateurs. La signification statistique est forte (p < 0,001) : ce n'est pas le hasard.



La au-dessus de cette recommandation, chez ceux qui se supplémentent en plus de leur alimentation.



Étude JPAD 2026 : 819 seniors suivis 5 ans, déclin cognitif accéléré chez utilisateurs d'oméga-3 par rapport aux non-utilisateurs, médié par baisse du métabolisme du glucose cérébral. DÉCLIN COGNITIF SUR 5 ANS Étude Liao et al., JPAD 2026 — cohorte ADNI Écart annuel sur le test MMSE chez les utilisateurs d'oméga-3 −0,266 point par an en plus du déclin attendu An 0 An 2,5 An 5 Non-utilisateurs (n=546) Déclin cognitif lié à l'âge Utilisateurs oméga-3 (n=273) Déclin accéléré, p < 0,001 Médiateur identifié : métabolisme du glucose cérébral Explique 30,8 % du déclin MMSE et 40,8 % de l'ADAS-Cog13 © SeniorActu.com Le score MMSE, ce test de quinze minutes que votre médecin connaît bien, mesure la mémoire, l'attention et le langage. Chez les seniors qui prennent des oméga-3, il chute plus vite :en supplément du déclin attendu.Le coefficient peut sembler abstrait, mais sa traduction concrète est sans appel : sur cinq ans, l'écart cognitif s'élargit visiblement entre les deux groupes.Sur l'échelle ADAS-Cog13, qui repère plus finement les troubles cognitifs débutants, l'écart se creuse encore davantage :chez les utilisateurs. La signification statistique est forte () : ce n'est pas le hasard.La recommandation officielle de l'ANSES reste pourtant inchangée à 250 mg de DHA par jour pour un adulte. Or l'étude observe un effet adversede cette recommandation, chez ceux qui se supplémentent en plus de leur alimentation.

Le coupable n'est ni la plaque ni la tau, c'est le métabolisme du glucose La vraie surprise est ailleurs. Quand les chercheurs ont cherché par où passait l'accélération du déclin, ils ont éliminé les suspects classiques.



Pas l'amyloïde-bêta, ces plaques protéiques qui s'accumulent dans Alzheimer. Pas la protéine tau non plus, ces fibrilles qui étouffent les neurones de l'intérieur.



Pas davantage la perte de matière grise, qu'une IRM aurait pu repérer.



Le coupable est plus subtil : c'est le métabolisme du glucose dans les régions cérébrales vulnérables, mesuré par imagerie PET au fluorodésoxyglucose. Cet examen mesure littéralement le rythme auquel les neurones consomment leur énergie.



Sur le score MMSE, cette baisse d'activité métabolique explique 30,8 % de l'effet observé. Sur l'ADAS-Cog13, elle grimpe à 40,8 %.



Autrement dit, la gélule prise chaque matin n'agresse pas les neurones, elle les fait tourner au ralenti.

Le génotype APOE ε4 ne change rien à l'équation Le détail n'est pas anodin. Beaucoup d'études antérieures écartaient les utilisateurs d'oméga-3 selon leur génotype APOE ε4, ce gène qui multiplie le risque d'Alzheimer.



La logique semblait évidente : protéger d'abord les porteurs.



Liao et son équipe ont vérifié si le génotype changeait quelque chose. Le déclin accéléré touche les utilisateurs indépendamment de leur statut APOE ε4.



Que vous portiez ou non ce gène de prédisposition, l'effet observé est le même. Le calcul de risque qu'on faisait jusqu'ici en pharmacie, basé sur l'antécédent familial, ne suffit pas à protéger.



Le résultat est statistiquement robuste sur les trois échelles cognitives utilisées, MMSE, ADAS-Cog13 et CDR-SB.



Sur cette dernière, qui mesure la sévérité globale de la démence, l'écart annuel est de +0,205 point. Trois mesures, trois alertes convergentes.

Pourquoi le contenu de la gélule ne se comporte pas comme le saumon fonction synaptique elle-même.



Les neurones communiquent par décharges électriques qui exigent du glucose. Quand son métabolisme baisse, la transmission s'enraie, comme un téléphone dont la batterie peine à tenir.



Or les oméga-3 sous forme concentrée ne se comportent pas comme ceux du saumon ou des sardines. La gélule délivre une dose ponctuelle, hors du contexte des autres lipides, vitamines et antioxydants présents dans un repas.



Cette différence pourrait expliquer l'écart entre les études observationnelles flatteuses sur la consommation alimentaire de poisson gras, et les essais contrôlés décevants sur la supplémentation en gélule. Sur le même sujet :

Alzheimer : cette habitude que vous avez peut-être après 60 ans ralentit son déclin de 20 %



En France, où 61 % des adultes ont consommé des compléments alimentaires au cours des deux dernières années selon l'Observatoire Synadiet 2026, la nuance compte. Le segment oméga-3, oméga-6 et oméga-9 cumulés représente environ 4 % du marché national, qui pèse 3 milliards d'euros, soit de l'ordre de 120 millions d'euros par an. Reste à comprendre pourquoi un nutriment essentiel, normalement bénéfique, deviendrait délétère sous forme de complément. La piste avancée par les auteurs touche à laelle-même.Les neurones communiquent par décharges électriques qui exigent du glucose. Quand son métabolisme baisse, la transmission s'enraie, comme un téléphone dont la batterie peine à tenir.Or les oméga-3 sous forme concentrée ne se comportent pas comme ceux du saumon ou des sardines. La gélule délivre une dose ponctuelle, hors du contexte des autres lipides, vitamines et antioxydants présents dans un repas.Cette différence pourrait expliquer l'écart entre les études observationnelles flatteuses sur lade poisson gras, et les essais contrôlés décevants sur laen gélule.En France, oùselon l'Observatoire Synadiet 2026, la nuance compte. Le segment oméga-3, oméga-6 et oméga-9 cumulés représente environ, qui pèse 3 milliards d'euros, soit de l'ordre de

Trois profils, trois décisions à prendre avec votre médecin



Elle montre une association, pas une preuve formelle de causalité.



Les auteurs eux-mêmes appellent à la prudence dans leurs conclusions. La cohorte ADNI, majoritairement composée d'Américains blancs et instruits, n'est pas parfaitement transposable au profil français.



Reste que l'accumulation d'études concordantes interroge. La méta-analyse de référence ne trouvait déjà aucun bénéfice cognitif moyen de la supplémentation.



Cette nouvelle pièce ajoute un signal défavorable qui mérite discussion avec votre médecin.



Trois profils se dessinent face à ce résultat, et chacun mérite d'être examiné séparément.

Apport alimentaire suffisant ✅ À conserver 🐟 Profil concerné Vous mangez du poisson gras 2 fois par semaine ✅ Décision raisonnable Pas de supplémentation. Votre alimentation couvre les apports. Carence avérée 📊 À discuter 🩺 Profil concerné Bilan lipidique sanguin objectivant un déficit 📝 Décision raisonnable Avis médical avant toute supplémentation. Privilégier l'apport alimentaire. Prise préventive sans bilan ⚠️ À réévaluer ⚠️ Profil concerné Auto-prescription "pour la mémoire" depuis plusieurs mois ou années 🩺 Décision raisonnable Consultation pour évaluer la pertinence et faire un bilan lipidique



La leçon de cette publication n'est pas que les oméga-3 seraient mauvais en soi. Elle rappelle qu'un acide gras essentiel à l'organisme ne se gère pas comme un médicament avalé en aveugle, et que la supplémentation systématique sans déficit objectivé reste une décision médicale, pas un réflexe d'automédication. La leçon de cette publication n'est pas que les oméga-3 seraient mauvais en soi. Elle rappelle qu'un acide gras essentiel à l'organisme ne se gère pas comme un médicament avalé en aveugle, et que la supplémentation systématique sans déficit objectivé reste une décision médicale, pas un réflexe d'automédication. Avant de jeter la boîte, gardez la tête froide. L'étude est observationnelle, pas un essai randomisé.Elle montre une, pas une preuve formelle de causalité.Les auteurs eux-mêmes appellent à la prudence dans leurs conclusions. La cohorte ADNI, majoritairement composée d'Américains blancs et instruits, n'est pas parfaitement transposable au profil français.Reste que l'accumulation d'études concordantes interroge. La méta-analyse de référence ne trouvait déjà aucun bénéfice cognitif moyen de la supplémentation.Cette nouvelle pièce ajoute un signal défavorable qui mérite discussion avec votre médecin.Trois profils se dessinent face à ce résultat, et chacun mérite d'être examiné séparément.

Sources :

- Liao Z-B et al., "The association between omega-3 supplementation and cognitive decline in older adults", The Journal of Prevention of Alzheimer's Disease, mai 2026 (DOI 10.1016/j.tjpad.2026.100569)

- Données cohorte ADNI (Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative), 273 utilisateurs et 546 non-utilisateurs, suivi 5 ans

- ANSES, "Les acides gras oméga 3", repères nutritionnels actualisés

- Observatoire Synadiet 2026, baromètre de la consommation des compléments alimentaires en France

- Sin DD et al., "No Effect of Omega-3 Fatty Acid Supplementation on Cognition and Mood in Individuals with Cognitive Impairment and Probable Alzheimer's Disease", essai contrôlé randomisé, Int J Mol Sci, 2015





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