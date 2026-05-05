Nutrition Œufs après 50 ans : ce seuil qui divise médecins cardiologues et nutritionnistes Par Fabrice Crozier | Publié le 05/05/2026 à 10:02 La feuille de bilan lipidique sort de l'imprimante du laboratoire. Le médecin vous félicite car votre LDL a baissé. Puis il vous demande, presque distraitement, combien vous mangez d'œufs par semaine. La question qui paraissait anodine il y a dix ans est devenue, après 50 ans, l'une des plus complexes de la nutrition.

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Une recommandation française qui vient de tomber



Le seuil paraît étroit. Il l'est encore plus dès qu'on franchit la barrière des 50 ans.



Au moment où l'



Six grammes de protéines pour environ 70 calories, mâchage facile, prix tenu, conservation longue. La nutritionniste Corinne Chicheportiche-Ayache, citée par Ouest-France et reprise par plusieurs titres santé, a tracé la ligne dans une interview qui circule depuis janvier 2024. Cinq à six œufs par semaine sans problème pour une personne en bonne santé, mais pas plus de deux à trois pour les personnes diabétiques ou souffrant d'hypercholestérolémie non contrôlée.Le seuil paraît étroit. Il l'est encore plus dès qu'on franchit la barrière des 50 ans.Au moment où l' Anses recommande aux seniors d'augmenter leur apport en protéines à 1 gramme par kilo et par jour, l'œuf devient une ressource précieuse.Six grammes de protéines pour environ 70 calories, mâchage facile, prix tenu, conservation longue.

Pourquoi le seuil senior n'est pas le seuil adulte sarcopénie, qui touche selon l'Académie Nationale de Médecine 20 à 33 % des femmes et 45 à 64 % des hommes de plus de 70 ans vivant à domicile.



Et dans le même temps, la prévalence de l'hypercholestérolémie augmente, conduisant un Français adulte sur cinq à se voir prescrire un régime hypocholestérolémiant ou un traitement.



La même personne se retrouve donc avec deux injonctions contradictoires : augmenter ses protéines pour préserver ses muscles, et limiter ses apports en cholestérol alimentaire.



C'est tout l'enjeu du "seuil œuf" chez le senior : trop peu, on rate l'opportunité protéique d'un aliment dense, abordable et digeste ; trop, on alimente un risque cardiovasculaire qui devient majeur après 65 ans.

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Les protéines, un macronutriment essentiel à la préservation de la masse musculaire Avec l'âge, deux phénomènes biologiques entrent en collision. La masse musculaire fond de manière silencieuse, c'est la, qui touche selon l'Académie Nationale de Médecine 20 à 33 % des femmes et 45 à 64 % des hommes de plus de 70 ans vivant à domicile.Et dans le même temps, la prévalence de l'hypercholestérolémie augmente, conduisant un Français adulte sur cinq à se voir prescrire un régime hypocholestérolémiant ou un traitement.La même personne se retrouve donc avec deux injonctions contradictoires : augmenter ses protéines pour préserver ses muscles, et limiter ses apports en cholestérol alimentaire.C'est tout l'enjeu du "seuil œuf" chez le senior : trop peu, on rate l'opportunité protéique d'un aliment dense, abordable et digeste ; trop, on alimente un risque cardiovasculaire qui devient majeur après 65 ans.

La grande réhabilitation scientifique de l'œuf Le retournement scientifique date d'une dizaine d'années. Les méta-analyses ont peu à peu démontré que le cholestérol alimentaire pèse beaucoup moins qu'on ne le pensait initialement sur le cholestérol sanguin.



Seulement 30 % du cholestérol qui circule dans le sang provient de l'alimentation. Les 70 % restants sont fabriqués par le foie, indépendamment de ce que vous mettez dans votre assiette.



Une étude australienne souvent citée a même montré que des patients diabétiques de type 2 mangeant 12 œufs par semaine pendant trois mois ne voyaient pas leur profil lipidique se dégrader, à condition de limiter par ailleurs les graisses saturées d'origine animale.



C'est ce qui a conduit le Service Public d'information en santé à actualiser ses repères : pour une personne sans facteur de risque cardiovasculaire, la consommation peut désormais aller jusqu'à un œuf par jour sans danger démontré.



Mais ce glissement n'autorise pas tout le monde à passer à 7 œufs par semaine : les cardiologues maintiennent en effet leur prudence pour les profils à risque, sachant la plupart des seniors présentent au moins un facteur de risque cumulé après 60 ans...

Ce que l'œuf vaut vraiment dans votre apport quotidien À 65 kilos, un senior en bonne santé a besoin d'environ 65 grammes de protéines par jour. C'est ce que rappelle le PNNS, le Programme national nutrition santé du ministère de la Santé.



Le calcul devient parlant quand on traduit ce besoin en aliments. Deux œufs durs apportent 13,5 grammes de protéines selon la table Ciqual de l'Anses, soit déjà 20 % de l'apport quotidien.



Le reste vient idéalement de la viande, du poisson, des produits laitiers, des légumineuses, ou d'une combinaison des quatre. Pour les plus de 75 ans, le PNNS recommande deux à trois produits laitiers par jour, en complément des sources protéiques animales et végétales variées.



Comme l'Inserm le rappelle, un quart des seniors français ont des apports en protéines inférieurs au niveau conseillé, ce qui les expose directement à la sarcopénie, à la perte d'autonomie et au risque de chute.



Pour ces seniors-là, supprimer les œufs sans les remplacer par une autre source protéique équivalente revient à creuser le déficit. Et nourrir le risque qu'on cherchait à éviter en commençant.

Le bon nombre selon votre profil La règle ne se résume donc pas à un chiffre unique. Elle dépend de votre profil de risque cardiovasculaire et de votre statut nutritionnel.



Les cardiologues français convergent aujourd'hui sur quatre cas de figure pour la cible 50 ans et plus.



Tableau du nombre d'œufs hebdomadaire recommandé pour les seniors selon quatre profils de risque cardiovasculaire et nutritionnel ŒUFS PAR SEMAINE APRÈS 50 ANS Recommandations cardiologues et Anses, 2026 Apport protéique d'un œuf moyen 6 g soit 9 % de l'apport quotidien recommandé Hypercholestérolémie non contrôlée Diabète de type 2, antécédent cardiaque Plafond strict 2 à 3 œufs par semaine Cholestérol limite ou traité LDL haut, statine, hypertension Modération encadrée 3 à 4 œufs par semaine Senior en bonne santé Bilan lipidique normal, pas de traitement Cible nutritionnelle 5 à 6 œufs par semaine Senior à risque de sarcopénie Apports protéiques faibles, perte de muscle Apport protéique prioritaire Jusqu'à 7 œufs par semaine © SeniorActu.com

La cuisson change presque tout Au-delà du compte hebdomadaire, la manière de cuisiner les œufs pèse autant que le nombre. Et c'est probablement le point sur lequel la plupart des seniors français peuvent encore progresser.



Frire les œufs dans le beurre, les mélanger à de la charcuterie ou au lard, les accompagner de pain blanc et de fromage gras, c'est l'addition de graisses saturées qui pose problème. Pas l'œuf lui-même.



La cardiologie recommande la cuisson à la coque, mollet, poché ou dur. Sans matière grasse ajoutée, ou avec un filet d'huile d'olive si vous tenez à la poêle.



Côté association, l'idéal reste de l'accompagner de légumes et de céréales complètes plutôt que de viandes grasses. Les omelettes aux herbes et aux légumes verts, les œufs durs en salade composée ou les œufs pochés sur un lit d'épinards cochent toutes les cases.



Pour un senior en bonne santé qui suit les repères PNNS et limite ses graisses saturées par ailleurs, manger entre 5 et 7 œufs par semaine constitue une stratégie nutritionnelle parfaitement défendable. À l'inverse, pour un senior en hypercholestérolémie non contrôlée, le plafond reste 2 à 3 par semaine, et le bénéfice protéique doit alors être recherché ailleurs.



Entre les deux, parler à votre médecin reste le réflexe le plus utile. Le bilan lipidique annuel permet de positionner sa propre consommation sur la bonne ligne du tableau, sans deviner.

Sources :

- Ouest-France, "Riches en protéines, combien d'œufs peut-on manger par semaine ?", 5 mai 2026

- Anses, Protéines : rôle, sources et apports recommandés, table Ciqual 2020

- Programme national nutrition santé (PNNS), recommandations seniors

- Académie Nationale de Médecine, données sarcopénie population française

- Inserm, apports protéiques associés à la santé physique des seniors

- Service Public d'information en santé, "Les œufs sont-ils mauvais pour le cholestérol ?"





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