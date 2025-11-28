Nutrition

Café et vieillissement : que dit réellement la science sur ses effets après 60 ans ?

Par Senioractu.com | Publié le 28/11/2025 à 11:01 | mis à jour le 03/12/2025 à 11:44

Plusieurs études suggèrent qu’une consommation modérée de café pourrait être associée à un vieillissement biologique plus lent. Entre protection antioxydante, effets cardiovasculaires et impact sur la cognition, les données se multiplient. Voici ce que la science confirme — et ce qu’elle ne peut pas encore affirmer — pour les seniors.



Un aliment du quotidien désormais étudié sous toutes ses formes Le café fait partie des boissons les plus consommées au monde, et son impact sur la santé intéresse depuis longtemps les équipes de recherche. Mais ces dernières années, plusieurs travaux ont ouvert une nouvelle piste : la consommation régulière pourrait être associée à certains marqueurs d’un vieillissement biologique plus lent .



L’intérêt porte notamment sur les polyphénols , des composés antioxydants naturellement présents dans le café et étudiés pour leur possible rôle dans la protection cellulaire. Ces hypothèses attirent l’attention du public senior, particulièrement sensible aux questions de mémoire, de mobilité et de santé cardiovasculaire.

Des études suggèrent une association avec un vieillissement plus lent Plusieurs équipes de recherche ont analysé la relation entre consommation de café et longueur des télomères, un indicateur biologique du vieillissement cellulaire.



Dans certains travaux, les participants consommant deux à trois tasses par jour présentaient des télomères légèrement plus longs que les non-consommateurs. D’autres études ont observé une réduction modérée du risque de maladies chroniques associées à l’âge, notamment certains troubles cardiovasculaires et métaboliques.



Ces résultats ne signifient pas que le café prévient systématiquement ces maladies, mais qu’il pourrait agir comme un facteur favorable parmi d’autres éléments du mode de vie, dans le cadre d’une alimentation équilibrée et d’une activité physique régulière.

Un effet protecteur lié aux antioxydants Le café est riche en polyphénols, des substances connues pour leur rôle dans la lutte contre le stress oxydatif. Ce phénomène, qui résulte d’un déséquilibre entre radicaux libres et systèmes de défense antioxydants, est étroitement lié au vieillissement cellulaire. Les études nutritionnelles montrent qu’une alimentation riche en antioxydants peut contribuer à préserver certaines fonctions liées au vieillissement, notamment la santé cardiovasculaire.



Le café n’est pas un remède, mais son profil nutritionnel lui confère un intérêt particulier. Les chercheurs soulignent aussi que l’effet protecteur observé concerne surtout les consommations modérées, tandis qu’un excès de caféine peut entraîner nervosité, troubles du sommeil ou palpitations.

Un impact possible sur la cognition et la mémoire L’un des aspects les plus suivis concerne l’effet de la caféine sur la vigilance et certaines fonctions cognitives. Des travaux montrent que le café pourrait aider à maintenir l’attention et améliorer légèrement certaines performances de mémoire à court terme.



Chez les seniors, la question est sensible : préserver les capacités cognitives est un enjeu majeur. Cependant, les études restent prudentes. Les chercheurs indiquent que l’association observée entre café et meilleure santé cognitive pourrait être liée à plusieurs facteurs combinés, notamment un mode de vie plus actif ou une alimentation plus diversifiée. Le café apparaît alors comme un élément parmi d’autres, sans effet isolé démontré à long terme.

Une consommation qui doit rester mesurée Les autorités sanitaires françaises rappellent que la caféine peut provoquer des effets indésirables au-delà de trois ou quatre tasses par jour selon les profils. Les personnes sujettes à l’hypertension, aux troubles du sommeil ou à certains troubles cardiaques doivent rester vigilantes. Par ailleurs, les boissons sucrées à base de café, les crèmes, sirops ou ajouts caloriques peuvent annuler tout bénéfice potentiel, en augmentant les apports en graisses ou en sucres.



Le café ne remplace ni un traitement, ni les recommandations médicales destinées à prévenir le vieillissement pathologique. Il peut toutefois s’intégrer de manière cohérente dans un mode de vie globalement sain.

Que retenir pour les seniors ? Pour les personnes de plus de 60 ans, le café n’est ni un élixir de jeunesse, ni un facteur de risque majeur lorsqu’il est consommé avec modération. Les données scientifiques indiquent une association positive avec certains indicateurs de santé, mais sans démontrer une causalité directe. Son intérêt repose principalement sur sa richesse en antioxydants, son effet stimulant sur la vigilance et sa place dans une alimentation variée. Les chercheurs s’accordent sur un point : ce n’est pas la boisson elle-même qui ralentit le vieillissement, mais l’ensemble du mode de vie, dans lequel une consommation raisonnée de café peut trouver sa place.

Sources :anses.fr, inserm.fr