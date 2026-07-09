Marche rapide et cerveau : ces octogénaires ont les mêmes lésions qu'Alzheimer mais ne déclinent pas

L'information qui fait la Une cette semaine martèle un message simple : marchez plus vite pour protéger votre cerveau. Or le passage le plus important de l'étude dit exactement l'inverse.



Les chercheurs ont analysé les cerveaux de participants décédés au cours du suivi. Chez les super movers comme chez les marcheurs lents, les niveaux de pathologie liée à la démence étaient comparables. Mêmes plaques amyloïdes, mêmes dégénérescences neurofibrillaires, même usure structurelle. La différence ne se situait pas dans l'état du cerveau mais dans sa capacité à fonctionner malgré les dégâts.



Joe Verghese, chef du département de neurologie à Stony Brook et auteur senior, le formule sans ambiguïté : la vitesse de marche est un marqueur de l'état de santé intégré du cerveau, pas une cause de sa préservation. Votre allure ne fabrique pas de la résilience cérébrale. Elle la révèle.



Ce que les super movers possèdent, c'est un système de compensation que personne ne sait encore reproduire artificiellement. Leur cerveau encaisse les mêmes lésions mais maintient ses fonctions cognitives intactes. Les chercheurs parlent de réserve cognitive et motrice. Le concept désigne la capacité du cerveau à recruter des réseaux neuronaux alternatifs quand les circuits principaux s'abîment.



Ces octogénaires d'exception marchaient à des vitesses comparables à celles de personnes de cinquante ans. Leur système cardiovasculaire, leur masse musculaire et leur coordination neurologique fonctionnaient en synergie à un niveau que l'âge aurait dû dégrader.



Comprendre ce mécanisme de résilience pourrait ouvrir des pistes thérapeutiques que la prescription de marche rapide ne couvrira jamais. Car la question n'est plus « combien de pas faut-il faire par jour ». Elle est « pourquoi certains cerveaux résistent-ils aux mêmes lésions qui en détruisent d'autres ».