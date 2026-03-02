Espérance de vie : cette étude sur 59 000 personnes révèle l'erreur que font presque tous les retraités pour rester en bonne santé

Ce qu'il faut retenir
- Une vaste étude publiée en janvier 2026 montre que de micro-ajustements simultanés du sommeil, de l'activité physique et de l'alimentation sont associés à des gains mesurables d'espérance de vie.
- Chez les personnes ayant les habitudes les moins favorables, la combinaison de trois petits changements quotidiens est associée à environ un an de vie supplémentaire.
- Le profil le plus favorable (bien dormir, bouger suffisamment, manger équilibré) est associé à plus de 9 années supplémentaires d'espérance de vie et d'années sans maladie grave, par rapport aux habitudes les moins favorables.
Une étude sur 59 000 personnes suivies pendant 8 ans
Publiée le 13 janvier 2026 dans la revue eClinicalMedicine (groupe The Lancet), cette étude de cohorte a été menée par le Dr Nicholas Koemel et son équipe du Charles Perkins Centre de l'Université de Sydney. Les chercheurs ont analysé les données de 59 078 participants de la sous-étude accélérométrie de l'UK Biobank, une grande base de données biomédicales britannique.
L'âge médian des participants était de 64 ans et le suivi a duré en moyenne 8 ans. Particularité importante : le sommeil et l'activité physique n'ont pas été déclarés par les participants eux-mêmes (ce qui introduit souvent des biais), mais mesurés objectivement grâce à des accéléromètres portés au poignet pendant sept jours. La qualité de l'alimentation a été évaluée par un score nutritionnel validé, le « Diet Quality Score » (DQS), allant de 0 à 100.
L'originalité de cette recherche tient en un mot : la combinaison. Là où la plupart des études précédentes étudiaient le sommeil, l'activité physique et l'alimentation séparément, celle-ci a modélisé l'effet de leur amélioration simultanée. Le résultat est sans appel : c'est l'addition de petits gestes, et non un seul changement radical, qui fait la différence.
L'âge médian des participants était de 64 ans et le suivi a duré en moyenne 8 ans. Particularité importante : le sommeil et l'activité physique n'ont pas été déclarés par les participants eux-mêmes (ce qui introduit souvent des biais), mais mesurés objectivement grâce à des accéléromètres portés au poignet pendant sept jours. La qualité de l'alimentation a été évaluée par un score nutritionnel validé, le « Diet Quality Score » (DQS), allant de 0 à 100.
L'originalité de cette recherche tient en un mot : la combinaison. Là où la plupart des études précédentes étudiaient le sommeil, l'activité physique et l'alimentation séparément, celle-ci a modélisé l'effet de leur amélioration simultanée. Le résultat est sans appel : c'est l'addition de petits gestes, et non un seul changement radical, qui fait la différence.
Trois micro-changements qui pourraient valoir une année de vie
Le résultat le plus frappant concerne les personnes ayant les habitudes les moins favorables : celles qui dormaient environ 5 heures et demie par nuit, ne pratiquaient que 7 minutes d'activité physique modérée à intense par jour et avaient un score alimentaire faible (autour de 37 sur 100).
Pour ces personnes, le modèle des chercheurs suggère que trois ajustements minimes, pratiqués chaque jour et de façon combinée, seraient associés à environ une année de vie supplémentaire :
Pris isolément, chacun de ces gestes semble dérisoire. C'est leur effet cumulé, jour après jour, qui génère un bénéfice mesurable selon les modèles statistiques utilisés par les chercheurs.
Pour ces personnes, le modèle des chercheurs suggère que trois ajustements minimes, pratiqués chaque jour et de façon combinée, seraient associés à environ une année de vie supplémentaire :
+5 min Sommeil
Dormir 5 minutes de plus par nuit
Se coucher légèrement plus tôt ou décaler le réveil
+2 min Activité physique
2 minutes de marche rapide ou d'escaliers en plus
Monter un étage à pied, marcher jusqu'à la boîte aux lettres
+½ Alimentation
Une demi-portion de légumes supplémentaire par jour
Un petit bol de soupe, quelques bâtonnets de carottes
Pris isolément, chacun de ces gestes semble dérisoire. C'est leur effet cumulé, jour après jour, qui génère un bénéfice mesurable selon les modèles statistiques utilisés par les chercheurs.
Le profil optimal : plus de 9 ans d'espérance de vie gagnés
L'étude ne s'est pas limitée aux micro-changements. Elle a aussi comparé les profils extrêmes. Les participants présentant la combinaison la plus favorable — 7 à 8 heures de sommeil par nuit, plus de 42 minutes d'activité physique modérée à intense par jour et une alimentation de bonne qualité — affichaient des résultats spectaculaires.
Autrement dit, les années gagnées ne sont pas des années de dépendance ou de maladie. Ce sont des années vécues en bonne santé, sans les cinq grandes pathologies chroniques que sont les maladies cardiovasculaires, les cancers, le diabète de type 2, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO, la maladie respiratoire chronique) et la démence.
L'activité physique semble être le contributeur principal de ces gains, devant le sommeil et l'alimentation. Mais c'est bien la combinaison des trois qui produit l'effet le plus marqué.
+9,35 ans Espérance de vie
Années de vie supplémentaires estimées
Par rapport au profil le moins favorable (IC 95 % : 6,67 à 11,63)
+9,45 ans Vie sans maladie grave
Années supplémentaires sans maladie cardiovasculaire, cancer, diabète, BPCO ou démence
Par rapport au profil le moins favorable (IC 95 % : 5,45 à 13,61)
Autrement dit, les années gagnées ne sont pas des années de dépendance ou de maladie. Ce sont des années vécues en bonne santé, sans les cinq grandes pathologies chroniques que sont les maladies cardiovasculaires, les cancers, le diabète de type 2, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO, la maladie respiratoire chronique) et la démence.
L'activité physique semble être le contributeur principal de ces gains, devant le sommeil et l'alimentation. Mais c'est bien la combinaison des trois qui produit l'effet le plus marqué.
Ce que cette étude change (et ne change pas) pour vous
Il serait tentant de conclure que 5 minutes de sommeil en plus causent un an de vie supplémentaire. Ce n'est pas ce que dit l'étude. Il s'agit d'une recherche observationnelle, qui identifie des associations statistiques, pas des liens de cause à effet. Les auteurs eux-mêmes le rappellent : les résultats sont des estimations théoriques basées sur des modèles, pas des promesses individuelles.
De plus, la population étudiée est britannique, majoritairement blanche, et les mesures alimentaires reposent sur un questionnaire déclaratif, moins fiable que les mesures d'activité physique et de sommeil par accéléromètre. Ces limites sont classiques en épidémiologie et ne disqualifient pas les résultats, mais elles imposent la prudence.
Ce qui est nouveau et robuste, en revanche, c'est la démonstration que de petits ajustements simultanés sur trois piliers du mode de vie sont associés à des bénéfices cumulatifs significatifs. Le message est à la fois rassurant et motivant : il ne s'agit pas de bouleverser son quotidien, mais d'ajuster quelques curseurs à la marge, ensemble.
Comme le résume le Dr Koemel : « En étudiant ces facteurs conjointement, nous constatons que même de petits ajustements ont un impact cumulatif significatif sur le long terme. »
Pour aller plus loin sur les recommandations d'activité physique adaptées aux seniors, consultez le site ameli.fr.
De plus, la population étudiée est britannique, majoritairement blanche, et les mesures alimentaires reposent sur un questionnaire déclaratif, moins fiable que les mesures d'activité physique et de sommeil par accéléromètre. Ces limites sont classiques en épidémiologie et ne disqualifient pas les résultats, mais elles imposent la prudence.
Ce qui est nouveau et robuste, en revanche, c'est la démonstration que de petits ajustements simultanés sur trois piliers du mode de vie sont associés à des bénéfices cumulatifs significatifs. Le message est à la fois rassurant et motivant : il ne s'agit pas de bouleverser son quotidien, mais d'ajuster quelques curseurs à la marge, ensemble.
Comme le résume le Dr Koemel : « En étudiant ces facteurs conjointement, nous constatons que même de petits ajustements ont un impact cumulatif significatif sur le long terme. »
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Pour aller plus loin sur les recommandations d'activité physique adaptées aux seniors, consultez le site ameli.fr.
Sources :
- Koemel N. et al., « Minimum combined sleep, physical activity, and nutrition variations associated with lifeSPAN and healthSPAN improvements: a population cohort study », eClinicalMedicine (The Lancet), 13 janvier 2026. DOI : 10.1016/j.eclinm.2025.103741
- Communiqué de presse, University of Sydney, 14 janvier 2026
- Ameli.fr, « Adultes et seniors : à chaque âge son activité physique », mise à jour février 2025
- Koemel N. et al., « Minimum combined sleep, physical activity, and nutrition variations associated with lifeSPAN and healthSPAN improvements: a population cohort study », eClinicalMedicine (The Lancet), 13 janvier 2026. DOI : 10.1016/j.eclinm.2025.103741
- Communiqué de presse, University of Sydney, 14 janvier 2026
- Ameli.fr, « Adultes et seniors : à chaque âge son activité physique », mise à jour février 2025