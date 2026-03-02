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Espérance de vie : cette étude sur 59 000 personnes révèle l'erreur que font presque tous les retraités pour rester en bonne santé

Changer un seul paramètre à la fois. Miser tout sur le sport, ou tout sur l'alimentation. C'est la stratégie que la plupart des retraités adoptent pour préserver leur santé. Une vaste étude internationale vient de montrer pourquoi cette approche passe à côté de l'essentiel — et combien d'années de vie en bonne santé cela pourrait coûter.



Ce qu'il faut retenir

Une vaste étude publiée en janvier 2026 montre que de micro-ajustements simultanés du sommeil, de l'activité physique et de l'alimentation sont associés à des gains mesurables d'espérance de vie. Chez les personnes ayant les habitudes les moins favorables, la combinaison de trois petits changements quotidiens est associée à environ un an de vie supplémentaire. Le profil le plus favorable (bien dormir, bouger suffisamment, manger équilibré) est associé à plus de 9 années supplémentaires d'espérance de vie et d'années sans maladie grave, par rapport aux habitudes les moins favorables.

Une étude sur 59 000 personnes suivies pendant 8 ans Publiée le 13 janvier 2026 dans la revue eClinicalMedicine (groupe The Lancet), cette étude de cohorte a été menée par le Dr Nicholas Koemel et son équipe du Charles Perkins Centre de l'Université de Sydney. Les chercheurs ont analysé les données de 59 078 participants de la sous-étude accélérométrie de l'UK Biobank, une grande base de données biomédicales britannique.



L'âge médian des participants était de 64 ans et le suivi a duré en moyenne 8 ans. Particularité importante : le sommeil et l'activité physique n'ont pas été déclarés par les participants eux-mêmes (ce qui introduit souvent des biais), mais mesurés objectivement grâce à des accéléromètres portés au poignet pendant sept jours. La qualité de l'alimentation a été évaluée par un score nutritionnel validé, le « Diet Quality Score » (DQS), allant de 0 à 100.



L'originalité de cette recherche tient en un mot : la combinaison. Là où la plupart des études précédentes étudiaient le sommeil, l'activité physique et l'alimentation séparément, celle-ci a modélisé l'effet de leur amélioration simultanée. Le résultat est sans appel : c'est l'addition de petits gestes, et non un seul changement radical, qui fait la différence.

Trois micro-changements qui pourraient valoir une année de vie 5 heures et demie par nuit, ne pratiquaient que 7 minutes d'activité physique modérée à intense par jour et avaient un score alimentaire faible (autour de 37 sur 100).



Pour ces personnes, le modèle des chercheurs suggère que trois ajustements minimes, pratiqués chaque jour et de façon combinée, seraient associés à environ une année de vie supplémentaire :

+5 min Sommeil 😴 Dormir 5 minutes de plus par nuit Se coucher légèrement plus tôt ou décaler le réveil +2 min Activité physique 🚶 2 minutes de marche rapide ou d'escaliers en plus Monter un étage à pied, marcher jusqu'à la boîte aux lettres +½ Alimentation 🥦 Une demi-portion de légumes supplémentaire par jour Un petit bol de soupe, quelques bâtonnets de carottes

Pris isolément, chacun de ces gestes semble dérisoire. C'est leur effet cumulé, jour après jour, qui génère un bénéfice mesurable selon les modèles statistiques utilisés par les chercheurs. Le résultat le plus frappant concerne les personnes ayant les habitudes les moins favorables : celles qui dormaient environ, ne pratiquaient queet avaient un score alimentaire faible (autour de 37 sur 100).Pour ces personnes, le modèle des chercheurs suggère que trois ajustements minimes, pratiqués chaque jour et de façon combinée, seraient associés à environPris isolément, chacun de ces gestes semble dérisoire. C'est leur effet cumulé, jour après jour, qui génère un bénéfice mesurable selon les modèles statistiques utilisés par les chercheurs.

Le profil optimal : plus de 9 ans d'espérance de vie gagnés 7 à 8 heures de sommeil par nuit, plus de 42 minutes d'activité physique modérée à intense par jour et une alimentation de bonne qualité — affichaient des résultats spectaculaires.

+9,35 ans Espérance de vie 📈 Années de vie supplémentaires estimées Par rapport au profil le moins favorable (IC 95 % : 6,67 à 11,63) +9,45 ans Vie sans maladie grave ✅ Années supplémentaires sans maladie cardiovasculaire, cancer, diabète, BPCO ou démence Par rapport au profil le moins favorable (IC 95 % : 5,45 à 13,61)

Autrement dit, les années gagnées ne sont pas des années de dépendance ou de maladie. Ce sont des années vécues en bonne santé, sans les cinq grandes pathologies chroniques que sont les maladies cardiovasculaires, les cancers, le diabète de type 2, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO, la maladie respiratoire chronique) et la démence.



L'activité physique semble être le contributeur principal de ces gains, devant le sommeil et l'alimentation. Mais c'est bien la combinaison des trois qui produit l'effet le plus marqué. L'étude ne s'est pas limitée aux micro-changements. Elle a aussi comparé les profils extrêmes. Les participants présentant la combinaison la plus favorable —par nuit,par jour et une alimentation de bonne qualité — affichaient des résultats spectaculaires.Autrement dit, les années gagnées ne sont pas des années de dépendance ou de maladie. Ce sont des années vécues en bonne santé, sans les cinq grandes pathologies chroniques que sont les maladies cardiovasculaires, les cancers, le diabète de type 2, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO, la maladie respiratoire chronique) et la démence.L'activité physique semble être le contributeur principal de ces gains, devant le sommeil et l'alimentation. Mais c'est bien la combinaison des trois qui produit l'effet le plus marqué.

Ce que cette étude change (et ne change pas) pour vous causent un an de vie supplémentaire. Ce n'est pas ce que dit l'étude. Il s'agit d'une recherche observationnelle, qui identifie des associations statistiques, pas des liens de cause à effet. Les auteurs eux-mêmes le rappellent : les résultats sont des estimations théoriques basées sur des modèles, pas des promesses individuelles.



De plus, la population étudiée est britannique, majoritairement blanche, et les mesures alimentaires reposent sur un questionnaire déclaratif, moins fiable que les mesures d'activité physique et de sommeil par accéléromètre. Ces limites sont classiques en épidémiologie et ne disqualifient pas les résultats, mais elles imposent la prudence.



Ce qui est nouveau et robuste, en revanche, c'est la démonstration que de petits ajustements simultanés sur trois piliers du mode de vie sont associés à des bénéfices cumulatifs significatifs. Le message est à la fois rassurant et motivant : il ne s'agit pas de bouleverser son quotidien, mais d'ajuster quelques curseurs à la marge, ensemble.



Comme le résume le Dr Koemel : « En étudiant ces facteurs conjointement, nous constatons que même de petits ajustements ont un impact cumulatif significatif sur le long terme. »

💡 Passer à l'action 🩺 Parlez-en à votre médecin traitant Un bilan de santé permet d'adapter ces recommandations à votre situation personnelle 📅 Commencez par un seul changement cette semaine Un légume en plus au dîner, un escalier monté à pied, un coucher avancé de 5 minutes

Pour aller plus loin sur les recommandations d'activité physique adaptées aux seniors, consultez le site Il serait tentant de conclure que 5 minutes de sommeil en plusun an de vie supplémentaire. Ce n'est pas ce que dit l'étude. Il s'agit d'une recherche, qui identifie des associations statistiques, pas des liens de cause à effet. Les auteurs eux-mêmes le rappellent : les résultats sont des estimations théoriques basées sur des modèles, pas des promesses individuelles.De plus, la population étudiée est britannique, majoritairement blanche, et les mesures alimentaires reposent sur un questionnaire déclaratif, moins fiable que les mesures d'activité physique et de sommeil par accéléromètre. Ces limites sont classiques en épidémiologie et ne disqualifient pas les résultats, mais elles imposent la prudence.Ce qui est nouveau et robuste, en revanche, c'est la démonstration que desur trois piliers du mode de vie sont associés à des bénéfices cumulatifs significatifs. Le message est à la fois rassurant et motivant : il ne s'agit pas de bouleverser son quotidien, mais d'ajuster quelques curseurs à la marge, ensemble.Comme le résume le Dr Koemel :Pour aller plus loin sur les recommandations d'activité physique adaptées aux seniors, consultez le site ameli.fr

Sources :

- Koemel N. et al., « Minimum combined sleep, physical activity, and nutrition variations associated with lifeSPAN and healthSPAN improvements: a population cohort study », eClinicalMedicine (The Lancet), 13 janvier 2026. DOI : 10.1016/j.eclinm.2025.103741

- Communiqué de presse, University of Sydney, 14 janvier 2026

- Ameli.fr, « Adultes et seniors : à chaque âge son activité physique », mise à jour février 2025

Pour aller plus loin :



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