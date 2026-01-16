Actualité Médicale Sommeil : cette étude révèle qu'il raccourcit plus la vie que l'obésité ou le diabète Une vaste étude américaine publiée en décembre 2025 bouleverse les priorités de santé : dormir moins de 7 heures par nuit serait le deuxième facteur le plus prédictif d'une espérance de vie réduite, juste après le tabagisme. Plus que l'alimentation, l'exercice ou même l'obésité. Voici ce que révèlent ces travaux et comment agir.

Le sommeil insuffisant, deuxième cause de réduction de l'espérance de vie C'est une découverte majeure publiée le 8 décembre 2025 dans la revue scientifique SLEEP Advances (Oxford University Press). Des chercheurs de l'Université de l'Oregon (OHSU) ont analysé les données de 3 143 comtés américains entre 2019 et 2025, croisant les habitudes de sommeil déclarées avec l'espérance de vie locale.



Leur conclusion est sans appel : le manque de sommeil (moins de 7 heures par nuit) constitue le deuxième facteur prédictif d'une espérance de vie réduite, surpassé uniquement par le tabagisme. Plus surprenant encore : ce facteur pèse davantage que l'alimentation, l'activité physique, la solitude, l'obésité ou le diabète.



« Je ne m'attendais pas à ce que le sommeil soit aussi fortement corrélé à l'espérance de vie », reconnaît Andrew McHill, professeur associé à l'OHSU School of Nursing et co-auteur de l'étude. « L'importance de ce lien a dépassé nos attentes. »

Pourquoi cette étude change tout Si le lien entre sommeil et santé était déjà documenté, cette recherche est la première à établir une corrélation année après année, comté par comté, à l'échelle d'un pays entier. Les chercheurs ont utilisé les données des enquêtes de santé des CDC (Centers for Disease Control and Prevention), en définissant le sommeil suffisant selon les recommandations de l'American Academy of Sleep Medicine : au moins 7 heures par période de 24 heures.



Le constat est identique partout : les comtés où davantage d'habitants déclarent dormir insuffisamment présentent une espérance de vie plus courte. Cette corrélation reste stable même après ajustement pour le tabagisme, l'inactivité physique, l'insécurité alimentaire, le chômage ou le niveau d'éducation.



En France, la situation est préoccupante. Selon l'enquête INSV/Fondation VINCI Autoroutes de mars 2025, 43% des Français déclarent souffrir de troubles du sommeil. Plus alarmant : 24% dorment moins de 6 heures par nuit en semaine, et 73% se réveillent au moins une fois chaque nuit.

Les seniors particulièrement exposés Les personnes de plus de 50 ans sont particulièrement concernées par ces résultats. L'enquête INSV 2025 révèle que la tranche d'âge 50-65 ans figure parmi les plus touchées par les troubles du sommeil, aux côtés des femmes.



Le mécanisme est bien identifié par la science : un sommeil insuffisant affecte le système cardiovasculaire, le système immunitaire et les fonctions cérébrales. À long terme, ces dégradations favorisent l'apparition de maladies chroniques comme le diabète, l'obésité ou les pathologies cardiaques, toutes associées à une mortalité accrue.



L'étude américaine met également en lumière un cercle vicieux : le manque de sommeil est associé à de moins bons choix alimentaires et à une moindre activité physique, deux facteurs qui aggravent encore les risques pour la santé. Les chercheurs soulignent que les inégalités de sommeil entre territoires voisins peuvent expliquer des écarts d'espérance de vie de plusieurs années.

Comment améliorer son sommeil après 50 ans « Obtenir une bonne nuit de sommeil améliorera non seulement ce que vous ressentez, mais aussi combien de temps vous vivrez », conclut Andrew McHill.



Plusieurs mesures peuvent être mises en place pour retrouver un sommeil de qualité :

Maintenir des horaires de coucher et lever réguliers , y compris le week-end

, y compris le week-end Éviter les écrans (télévision, smartphone, tablette) au moins 1 heure avant le coucher

Limiter la consommation de caféine après 14 heures et d'alcool le soir

et d'alcool le soir Pratiquer une activité physique régulière , mais pas dans les 3 heures précédant le coucher

, mais pas dans les 3 heures précédant le coucher Consulter un médecin en cas de ronflements importants, de réveils fréquents ou de fatigue persistante malgré un temps de sommeil suffisant



Pour plus d'informations sur le sommeil et ses enjeux de santé, vous pouvez consulter Face à ces constats, les chercheurs appellent à considérer le sommeil comme un pilier de santé aussi important que l'alimentation ou l'exercice., conclut Andrew McHill.Plusieurs mesures peuvent être mises en place pour retrouver un sommeil de qualité :Pour plus d'informations sur le sommeil et ses enjeux de santé, vous pouvez consulter le dossier dédié de Santé Publique France . Le gouvernement a d'ailleurs lancé en juillet 2025 une feuille de route interministérielle pour la promotion d'un sommeil de qualité, reconnaissant officiellement ce déterminant comme un enjeu de santé publique majeur.

Sources :

- SLEEP Advances (Oxford University Press), 8 décembre 2025

- Oregon Health & Science University (OHSU), communiqué du 8 décembre 2025

- Enquête INSV/Fondation VINCI Autoroutes, mars 2025

- Santé Publique France, dossier Sommeil, 2025

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 16/01/2026 à 12:54



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