Actualité Médicale Espérance de vie : même après 60 ans, ces 5 changements peuvent vous faire gagner une décennie Par Régis Mayer | Publié le 21/12/2025 à 09:35 Une étude internationale portant sur 2 millions de personnes démontre qu'il n'est jamais trop tard pour agir sur sa santé cardiovasculaire. Même après la soixantaine, modifier certaines habitudes peut prolonger significativement votre vie en bonne santé. Partager : W f X in @

Une étude mondiale qui change le regard sur le vieillissement C'est une découverte majeure pour tous ceux qui pensaient qu'après un certain âge, les jeux étaient faits. Une vaste étude internationale, publiée dans la prestigieuse revue médicale New England Journal of Medicine et pilotée par le Professeur Jean Ferrières du CHU de Toulouse, vient de quantifier précisément l'impact de nos habitudes de vie sur notre espérance de vie.



Les chercheurs ont analysé les données de plus de 2 millions de personnes réparties dans 39 pays sur 6 continents, suivies pendant 30 ans. Leurs conclusions sont spectaculaires : en éliminant cinq facteurs de risque cardiovasculaire, un adulte peut gagner jusqu'à 14 années de vie supplémentaires.



Ces cinq facteurs sont bien connus : le tabagisme, l'hypertension artérielle, le cholestérol élevé, le diabète et le surpoids. Mais ce que révèle cette étude, c'est l'ampleur réelle de leur impact sur notre longévité.

Les femmes plus récompensées que les hommes Les résultats montrent des différences significatives selon le sexe. Les femmes de 50 ans ne présentant aucun de ces facteurs de risque peuvent espérer vivre 14,5 années de plus que celles qui cumulent les cinq facteurs. Chez les hommes, ce gain est de 11,8 années.



Le Professeur Ferrières explique : "Si on n'a pas les cinq facteurs de risque, on peut gagner 12 ans chez l'homme et 14,5 ans chez la femme, entre 50 et 90 ans."



Les probabilités de développer une maladie cardiovasculaire varient également de façon considérable. Sans facteur de risque, ce risque est de 13 % chez les femmes et 21 % chez les hommes. Avec les cinq facteurs présents, il grimpe à 24 % pour les femmes et 38 % pour les hommes.



Plus frappant encore : la probabilité de décéder avant 90 ans passe de 53 % à 88 % chez les femmes et de 68 % à 94 % chez les hommes lorsque les cinq facteurs sont présents.

Bonne nouvelle : il n'est jamais trop tard pour agir C'est sans doute le message le plus important de cette étude pour les seniors : modifier ses habitudes même après 50, 60 ou 70 ans reste bénéfique. Les chercheurs ont analysé les trajectoires des participants qui ont changé leurs comportements en cours de route.



Résultat : même en ne corrigeant qu'un seul facteur de risque, une personne peut gagner entre 4 et 6 années de vie supplémentaires. L'arrêt du tabac arrive en tête des modifications les plus efficaces pour prolonger l'espérance de vie, suivi de la maîtrise de l'hypertension.



Le Professeur Philippe Amouyel, co-auteur de l'étude et directeur de recherche à l'Université de Lille, confirme : "Les changements de comportement même après 50 ans permettent d'améliorer l'espérance de vie en bonne santé."



Cette notion d'espérance de vie en bonne santé est cruciale. L'étude ne parle pas simplement de vivre plus longtemps, mais de vivre plus longtemps sans maladie cardiovasculaire, sans AVC, sans infarctus.

Les cinq gestes qui peuvent tout changer Concrètement, que peuvent faire les seniors pour bénéficier de ces années supplémentaires ? Le Professeur Ferrières résume : "Protéger son cœur est à la portée de tous. Arrêter de fumer, surveiller sa tension, son cholestérol, son poids et son diabète."



Voici les cinq axes prioritaires identifiés par l'étude :



1. Arrêter le tabac : c'est le facteur qui offre le plus grand gain en années de vie. Même après des décennies de tabagisme, l'arrêt apporte des bénéfices mesurables.



2. Contrôler sa tension artérielle : l'hypertension est le facteur le plus fortement associé aux maladies cardiovasculaires. Une surveillance régulière et un traitement adapté peuvent faire la différence.



3. Surveiller son cholestérol : un taux de cholestérol maîtrisé réduit significativement le risque d'infarctus et d'AVC.



4. Prévenir ou gérer le diabète : l'étude montre que le diabète fait partie des facteurs dont le poids est le plus important sur l'espérance de vie, particulièrement chez les femmes.



5. Maintenir un poids équilibré : ni surpoids ni insuffisance pondérale. L'équilibre est la clé.

Un dépistage simple pourrait sauver des vies Au-delà des changements d'habitudes individuels, le Professeur Ferrières plaide pour un dépistage systématique de ces facteurs de risque : "Si on pouvait dépister ces cinq facteurs de risque en amont, dépister un cholestérol au bout du doigt, dépister la glycémie, le sucre au bout du doigt, mesurer sa pression artérielle à domicile, on pourrait ne pas entrer dans la maladie."



Pour les seniors, cela signifie qu'une visite régulière chez le médecin traitant avec contrôle de ces paramètres peut constituer un véritable investissement pour l'avenir. Les examens sont simples, rapides et remboursés par l'Assurance maladie.



L'étude apporte également un message d'espoir aux personnes qui n'ont pas eu un parcours de santé exemplaire : il n'est jamais trop tard pour inverser la tendance. Chaque facteur de risque éliminé compte, chaque amélioration se traduit par des années de vie gagnées.



Comme le résume une cardiologue québécoise commentant l'étude : "Il n'est jamais trop tard pour revisiter nos habitudes de vie et apporter des changements bénéfiques qui vont nous permettre de maximiser notre espérance de vie."

Sources

- CHU de Toulouse, communiqué "Un monde sans maladies cardiovasculaires ?", décembre 2025

- New England Journal of Medicine, "Global Cardiovascular Risk Consortium", juillet 2025

- Institut Pasteur de Lille, "Facteurs de risque : leur effet prouvé sur l'espérance de vie", avril 2025

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