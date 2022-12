Des cellules souches pour régénérer le coeur L’hôpital privé Jacques Cartier de Massy (78), à la pointe de la cardiologie a réalisé une toute nouvelle opération de greffe de cellules souches dans le cœur d’un patient ayant subi un infarctus sévère. Plus concrètement, dans le cadre d’un essai clinique, ce premier patient a reçu une injection de cellules souches visant à régénérer son muscle cardiaque endommagé par un infarctus ! Une solution médicale unique au monde développée par la biotech Mulhousienne Cellprothera et qui tient la promesse de régénérer les tissus d’un cœur endommagé afin de restaurer la fonction cardiaque post-infarctus.







les maladies cardiovasculaires constituent la première cause de mortalité dans le monde et la tendance n’est pas près de s’inverser compte-tenu du vieillissement des populations.



Avec cette dernière opération réalisée au mois de novembre, Cellprothera se rapproche de la fin de ses essais cliniques de phase 2.



« Il nous reste à traiter une dizaine de patients à peine pour atteindre ce cap. Cela devrait arriver courant 2023 » précise Matthieu de Kalbermatten, président de Cellprothera.



Et d’ajouter : « après cette étape et en fonction des résultats obtenus, nous pourrons envisager le lancement d’une étude clinique de plus grande ampleur tout en proposant de traiter les premiers patients en soin courant dans le cadre de l’accès précoce en France. Si les résultats de l’essai sont satisfaisants, des patients pourraient être couramment traités via notre solution dès 2024 ».



Comment tout cela fonctionne ? A travers cette nouvelle thérapie chaque patient devient son propre médicament ! En effet, les cellules souches nécessaires à la régénération de son organe sont récupérées via une simple prise de sang sur le patient.



Ces cellules dites « autologues » sont démultipliées dans un automate dédié dans l’objectif d’obtenir la dose suffisante pour traiter le malade. Ce biomédicament est ensuite injecté dans les tissus du cœur à régénérer.



Selon le laboratoire à l’origine de cette méthode, « en quelques mois, le muscle cardiaque retrouve sa fonctionnalité, évitant ainsi des traitements futurs souvent lourds et dans certains cas la greffe de cœur ».



Les avantages pour le patient sont :

Une amélioration durable de la fonction cardiaque et donc la qualité et l’espérance de vie du patient

On évite un traitement médicamenteux lourd lié à l’insuffisance cardiaque

Cela ne nécessite qu’une seule et unique injection

Cela représente dans certains cas une alternative efficace de substitution à la transplantation cardiaque

Une diminution de la mortalité

Article publié le 14/12/2022 à 03:00 | Lu 155 fois