Le relevé annuel de l'Assurance Maladie tenait sur une liste illisible : un graphique vous donne désormais le montant total remboursé pour vos soins

Un malentendu guette pourtant ceux qui lisent ce total comme une facture. Le camembert compte ce que l'Assurance Maladie a payé, pas ce que la maladie vous a coûté. Un retraité qui découvre 4 000 euros au centre du graphique peut en conclure que sa santé ne lui coûte rien, alors que les deux chiffres ne mesurent pas la même chose.



Deux retenues échappent au graphique, et ce sont celles qui sortent de votre compte en banque. La participation forfaitaire de 2 euros s'applique à chaque consultation, à chaque radiologie et à chaque analyse de biologie, dans la limite de 50 euros par an. La franchise médicale prélève de son côté 1 euro par boîte de médicament, 1 euro par acte d'infirmier ou de kinésithérapeute et 4 euros par transport sanitaire, avec le même plafond. Ces sommes sont déduites avant l'affichage : le relevé montre le remboursement une fois la retenue passée, jamais la retenue elle-même.



Or ces cent euros ne sont pas couverts par votre complémentaire. Les contrats dits responsables, qui représentent la quasi-totalité du marché, ont l'interdiction de les prendre en charge : nous les payons tous de notre poche, avec une mutuelle à 40 euros par mois comme à 180.



Reprenons les ordres de grandeur avec la statistique publique. D'après l'outil de datavisualisation mis à jour en avril par la DREES, sur les données de 2023, la dépense de santé moyenne s'établit à 3 124 euros par patient et l'assurance maladie obligatoire en rembourse 81 %. Rapporté à cette moyenne, le relevé affiche environ 2 530 euros et laisse hors champ près de 594 euros par personne et par an, le solde d'une soustraction que le graphique ne fait pas à votre place.

